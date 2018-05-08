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Истории из жизни

Ужасающая встреча

Однажды со мной произошел поистине необычный случай. До сих пор я не знаю, как назвать то, что произошло. Это что-то из ряда фантастики, чертовщины, совсем не укладывающееся в голову событие. А случилось вот что: как-то поздним летним вечером я возвращалась от подруги домой. В тот день мое сердце было неспокойно, и мы долго беседовали с приятельницей, прежде чем я успокоилась. Как потом оказалось, успокоилась я ненадолго.

По дороге домой я не встретила ни души. Это показалось мне странным, потому что я живу в многонаселенном городе, и даже в поздний час улицы не пустуют. Но в тот вечер все как будто куда-то пропали. Уже было достаточно темно, но тепло дня еще осталось. Неожиданно мое тело покрылось мурашками, и стало очень холодно, я бы даже сказала - морозно. Не придав этому особого значения, я поспешила домой. Сзади послышался топот копыт, как будто посреди пустынной улицы возникла лошадь. Но, обернувшись, я ничего не увидела. Тогда еще подумала, что слишком устала, и мне это послышалось, но как только я пошла дальше, топот продолжился. Спокойный размеренный топот копыт преследовал меня, хотя позади себя я ничего не видела. Так продолжалось еще два квартала (это расстояние казалось мне бесконечным). Тогда мне уже было не смешно, и я сорвалась на бег. Естественно, «копыта» тоже побежали. Подбежав к площадке, залитой светом фонаря, я обернулась последний раз… и остолбенела.

Передо мной стояло существо примерно в метр ростом, на двух кривых волосатых копытах вместо ног. Как маленький человечек, только с лицом старика, да еще и с маленькими рожками, бородатый и весь черный. Даже кожа была чернее ночи, как будто сделана из угля. Это существо смотрело на меня, ухмыляясь. Испугавшись, я побежала что есть ног, не оглядываясь до самого дома. Прибежав домой, закрыла за собой дверь на замок, позакрывала все окна. Не включая свет, я закрылась в ванной комнате, где и провела остаток ночи, не смыкая глаз.

На следующий день мне позвонила мама, живущая в другом городе, и сообщила, что моя бабушка умерла. Я была просто потрясена этой новостью. Не знаю, что в тот момент волновало меня больше: смерть бабушки или недавний случай. Потом я, конечно, поняла, что эти события связаны. Это было предупреждение. Возможно даже, такой неординарный случай помог мне справиться с печалью утраты, потому что я была в огромном шоке от столкновения со сверхъестественным, и мои мысли не зацикливались на горе. К счастью, я больше не встречалась с этим чертиком, но забыть такое и жить спокойно у меня не получается, даже спустя 12 лет…

Автор - puma95.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:43
Сегодня, 00:43 by Сделано_в_СССРПросмотров: 672Комментарии: 7
-6

Ключевые слова: Случай чертовщина поздний вечер дорога топот копыт существо

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Комментарии

#1 написал: Старичок-лесовичок
Сегодня, 05:05
+5
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 42
Несколько моментов в истории меня вот прям сильно смутили
1. Топот копыт, как будто лошадь идёт, а существо на двух ногах. Думается мне, что звук четырёх шагающих ног отличается от двух.
2. Закрылась без света до утра в ванной??? Серьёзно?? Вот где настоящий кошмар, по моему.
3. Идёт такой чёрт по улице, видит девушку, знает что её бабушка умирает и думает " пойду км я её напугаю. Не, ну а че, и предупрежу и от стресса помогу избавиться, что мы нелюди какие что ли..."
Зарегистрирован: 8.05.2018
#2 написал: ПИК НИК
Сегодня, 06:53
+5
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Репутация: (496|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 974
Предупреждение оказалось крайне бесполезным. При условии конечно, что я поверил в историю.
Но плюс поставил, что мы, нелюди какие, что ли?!
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#3 написал: Дама в черном
Сегодня, 08:03
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Комментариев: 277
Очень интересно, а был ли пятак вместо носа и звук от копыт был, как если лошадь подкована ?
Зарегистрирован: 4.08.2014
#4 написал: Luminary
Сегодня, 09:04
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Вот что белый бельчонок делает с людьми. Поменьше надо было бутылок брать на двоих.
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
#5 написал: Elinor
Сегодня, 09:08
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Комментариев: 76
Ахах, закрыться в тёмной ванной - шикарный способ избавиться от стресса) Я бы заикой после такого стала
Зарегистрирован: 29.08.2016
#6 написал: daytaler
Сегодня, 10:01
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За кем коты иль собаки бездомные бегут следом, в надежде на вкусняшку, а тут представитель иного мира.Надо было пошарить по карманам, может гостинец какой бы нашла, да дала бы чуду чудному, или на крайняк забрала бы в дом, хоть как ни как, вдвоём веселей.
Зарегистрирован: 16.10.2014
#7 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 14:50
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Комментариев: 904
Цитата: ПИК НИК
Предупреждение оказалось крайне бесполезным. При условии конечно, что я поверил в историю.
Но плюс поставил, что мы, нелюди какие, что ли?!

smeh действительно.
черт он и в Африке черт.
В тот день мое сердце было неспокойно, и мы долго беседовали с приятельницей
Мало, знал, что бабушка умрет, мало. Дай ка я этой девахе дам по полной стрессануть)))
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
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