Ужасающая встреча

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:43

Сделано_в_СССР Просмотров: 672 Комментарии: 7 -6 Сегодня, 00:43 by

Однажды со мной произошел поистине необычный случай. До сих пор я не знаю, как назвать то, что произошло. Это что-то из ряда фантастики, чертовщины, совсем не укладывающееся в голову событие. А случилось вот что: как-то поздним летним вечером я возвращалась от подруги домой. В тот день мое сердце было неспокойно, и мы долго беседовали с приятельницей, прежде чем я успокоилась. Как потом оказалось, успокоилась я ненадолго.По дороге домой я не встретила ни души. Это показалось мне странным, потому что я живу в многонаселенном городе, и даже в поздний час улицы не пустуют. Но в тот вечер все как будто куда-то пропали. Уже было достаточно темно, но тепло дня еще осталось. Неожиданно мое тело покрылось мурашками, и стало очень холодно, я бы даже сказала - морозно. Не придав этому особого значения, я поспешила домой. Сзади послышался топот копыт, как будто посреди пустынной улицы возникла лошадь. Но, обернувшись, я ничего не увидела. Тогда еще подумала, что слишком устала, и мне это послышалось, но как только я пошла дальше, топот продолжился. Спокойный размеренный топот копыт преследовал меня, хотя позади себя я ничего не видела. Так продолжалось еще два квартала (это расстояние казалось мне бесконечным). Тогда мне уже было не смешно, и я сорвалась на бег. Естественно, «копыта» тоже побежали. Подбежав к площадке, залитой светом фонаря, я обернулась последний раз… и остолбенела.Передо мной стояло существо примерно в метр ростом, на двух кривых волосатых копытах вместо ног. Как маленький человечек, только с лицом старика, да еще и с маленькими рожками, бородатый и весь черный. Даже кожа была чернее ночи, как будто сделана из угля. Это существо смотрело на меня, ухмыляясь. Испугавшись, я побежала что есть ног, не оглядываясь до самого дома. Прибежав домой, закрыла за собой дверь на замок, позакрывала все окна. Не включая свет, я закрылась в ванной комнате, где и провела остаток ночи, не смыкая глаз.На следующий день мне позвонила мама, живущая в другом городе, и сообщила, что моя бабушка умерла. Я была просто потрясена этой новостью. Не знаю, что в тот момент волновало меня больше: смерть бабушки или недавний случай. Потом я, конечно, поняла, что эти события связаны. Это было предупреждение. Возможно даже, такой неординарный случай помог мне справиться с печалью утраты, потому что я была в огромном шоке от столкновения со сверхъестественным, и мои мысли не зацикливались на горе. К счастью, я больше не встречалась с этим чертиком, но забыть такое и жить спокойно у меня не получается, даже спустя 12 лет…Автор - puma95.

Ключевые слова: Случай чертовщина поздний вечер дорога топот копыт существо

Другие, подобные истории: