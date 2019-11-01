"Утащат!"

fox_killer Просмотров: 32 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:32 by

Этим летом по удачному стечению обстоятельств мне, как яростному любителю страшных историй из первых уст, удалось разговорить деревенскую соседку – подругу моей бабушки. Я спросила её про нашу деревню – не видала ли она чего странного и необъяснимого в наших местах?Тётя Надя (так зовут соседку), бодрая и моложавая, практичная, совсем не склонная к мистификации, ответила:- Было! Но так, чтобы чёрт пойми что, было всего однажды…Произошло это, примерно, в 50-х.Маленькая Надя целыми днями играла с друзьями перед домом. В доме напротив в те годы жила одинокая женщина с крайне скверным характером. Вечно всё ей было не так, да не эдак. Детей у неё никогда не было, и быть может поэтому, она терпеть не могла соседских ребятишек. Когда те вечерами резвились недалеко от её дома, она часто выходила к ним и страшным голосом грозила: «Ишь, раздурились! Нечего по темноте играть! А то заберут вас оттуда!» - и указывала пальцем вверх.Надо сказать, что впечатлительных детей это пугало (как та женщина, так и её предостережение), они постоянно с опаской оглядывались на небо, пугали друг друга жуткими выдумками, а с наступлением темноты почти всегда расходились по домам до следующего дня.Далее со слов тёти Нади:«Нас было много, человек, наверное, 10. Было ещё не темно, скорее сумерки. Небо было серым, но не чёрным, потому что мы все отчётливо увидели в нём тёмный силуэт. Сначала закричал один, мол смотрите! А потом остальные подняли головы и увидели. Больше всего это было похоже на старуху с чем-то вроде посоха в руке, стоящую на длинном прямоугольнике. Прямоугольник этот завис в воздухе, на высоте примерно метров 10-30 (было давно, да и ребёнок может ошибаться). На старухе было что-то вроде платья, и его подол развевался на ветру вместе с волосами. Было понятно, что это реально, и оно вот-вот утащит нас!В какой-то момент мы заорали, едва ли не синхронно. И бросились наутёк – каждый побежал к своему дому, благо все жили рядом. Поднялась неразбериха, крики, беготня. Такого ужаса я, пожалуй, не испытывала больше никогда.Утром, собравшись вместе, все рассказали, что видели. Описание «объекта» у всех совпало почти полностью.С тех пор играть перед домом мы не перестали, в спешке расходились по домам, едва опускались сумерки.»Нужно слушать человека лично, чтобы понять, выдумывает он или нет. Я встречала и выдумщиков, и любителей приукрасить, так что смело скажу, что эта история – правда. Во всяком случае, тётя Надя рассказывала то, что видела сама. А вот что именно это было – вопрос. У меня есть пара предположений, но я очень хотела бы послушать ваши.P.S. прилагаю фото этого места (правда, 2019 года). Нижегородская область, Богородский район, деревня К.

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