Гудядик

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:34

Причина: Стилистика автора сохранена.

Luminary Просмотров: 101 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 20:34 by

Живем мы сейчас в небольшом доме: в одной его части живет свекор, в другой мы с мужем и сыном.Сейчас пока эти части не отделены, кухня общая, ванна во второй части дома, хоть и входы разные. Ладим мы, мягко говоря, не очень, так как меня бесят друзья деда, хочется уюта и уединения, а дом как проходной двор… Ну это такое…Я настолько привыкла, что днем во двор могут заходить разные люди, что меня не удивляло, что по территории постоянно кто-то «шарится», и слышны шаги, только старалась закрывать дверь в нашу с ребенком комнату. Недавно муж поставил на калитку цепочку с замком и набил сверху гвозди, так как она деревянная, хоть и достаточно высокая.Пару раз нежелательные личности «встречали» эти гвозди и понимали, что в нашу часть дома лучше не ходить и не стучать в дверь, так как может спать ребенок. После 8 вечера вообще никто не заходит уже давно, хотя днем, бывает, слышны голоса из той части дома…Так в чем суть? Был вечер, ребенок уже был немного сонный, но купаться еще не просился, а просто стоял возле моего дивана и возил по нему машинкой.Моему сыну 1,8 года, он уже достаточно много слов говорит, может показать и сказать, что ему нужно: привести показать на дверь, которая идет в часть дома с ванной, если хочет купаться; взять за руку повести к коробке с конструктором, чтобы с ним поиграли; попросить есть без нытья, ну и по-разному передать, что конкретно его беспокоит.Так вот, в этой комнате стоит мой диван и кроватка ребенка, муж спит в другой комнате. Диван находится рядом с большим панорамным окном. До недавнего времени я не закрывала на ночь шторы, нравилось смотреть на звезды перед сном, да и малый нормально засыпал при этом.В тот вечер ребенок стоял возле дивана, лицом к окну, и играл с машинкой, в комнате горел свет, я сидела боком к нему и искала в интернете мультик. И вдруг Тима резко запищал, начал плакать и полез ко мне на руки. Я не поняла, что могло случиться, может резко заболело что-то, настолько внезапно это было.Ребенок обнимался и плакал. Когда я его немного успокоила, то попыталась посадить на диван, но он с визгом снова лез ко мне на руки, поглядывая на окно, и не хотел слезать с рук вообще. Я пыталась разговорами его успокаивать: «Тятька, что тебя напугало? Что там? Покажи маме!»У него всегда привычка показывать рукой с вытянутым пальцем на разные предметы и называть их как-то, например лампа – это апа, шкаф – это кав, и так далее. Тут Тим показал пальцем на окно и сказал: «Гудядик!» Хм, ну бывает, может, показалось что, обыграли это и забыли. Дальше уже все было нормально.Дело в том, что, когда в комнате горит свет, а на улице темно, все мы знаем, что на стекле окна отображается все, что находится внутри комнаты. Я просто списала это на игру света и теней, подумала, что именно они напугали ребенка.Также я думала, что может кто-то по территории ходил, но это маловероятно по нескольким причинам:1. Калитка была закрыта на замок.2. Наружный свет у входа дома был выключен, а во дворе кромешная темень.3. Если бы туда зашел человек, он должен был бы подсветить себе фонариком.4. Если он не светит себе фонариком, то должен был идти по темноте и, как минимум, споткнуться о груду дров, накрытых ковролином, которые лежат во дворе.5. Кроме дров там находится огород, яблони, натянуты проволоки для белья, лежат ветки на земле. То есть, любой человек в темноте без фонарика не смог бы пройти бесшумно и ни разу не споткнуться.Ночью ребенок нормально спал, ничего его не беспокоило, но на следующий вечер, как только мы пришли с прогулки, и на улице стемнело, он снова начал проситься на руки.Я ходила с ним на руках по комнатам, заходила в кухню, он уже не плакал (у мамы на руках безопасно), но показывал пальцем на каждое окно и говорил: «Гудядик!» Я, улыбалась, спрашивала кто такой гудядик, что за друг у него такой, пока не увидела, как в окне зала промелькнула тень.Это выглядело не как тень, просто на несколько секунд все предметы, что находились в комнате, перестали отображаться на стекле. Как будто темная пелена застелила окно, и свет из комнаты перестал светить на стекло, отображая на фоне тьмы предметы. Я даже не знаю, как это объяснить.По сути, тьма шла снаружи, но почему-то она была темнее той тьмы, которая наступает каждую ночь и на фоне которой свет из комнаты позволяет отображать предметы, находящиеся в ней. При этом во дворе стояла полная тишина, никаких шагов, шуршания или света там вообще не было.Как ни странно, в этот раз ребенок не плакал, может из-за того, что находился у меня на руках, не знаю. Он показал на окно и, с придыханием, сказал: «Дигудик!» Хм, почему уже не гудядик-то?В общем, с того момента я заказала широкие шторы, которые закрывают полностью окно, и спим мы теперь с зашторенными окнами.

Ключевые слова: Темнота окно ребенок частный дом тень авторская история

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