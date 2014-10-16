«Пусть дедушка уйдёт!»

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:20

Сделано_в_СССР Просмотров: 599 Комментарии: 5 +14 Вчера, 21:20 by

Некоторое время мы не имели собственного жилья, снимали небольшую двухкомнатную квартиру. Сыну нашему к тому времени исполнилось уже три года, и мы решили, что пора ему научиться засыпать одному.В маленькой комнате, где стояла его кроватка, был оставшийся от хозяев небольшой диванчик. Я обычно включала ночничок, садилась на этот диванчик напротив кроватки, рассказывала сказку, а потом уходила. Поначалу всё шло прекрасно, сын быстро засыпал. Но однажды...Я домывала посуду на кухне, когда услышала вскрик и плач из комнаты сына. Вбегаю, вижу картину: сын стоит в кроватке, глаза расширены от ужаса, он показывает в сторону дивана и повторяет: «Пусть дедушка уйдёт!»Какой дедушка? Диван абсолютно пуст, я даже игрушки не оставляла на нём, убирала в корзину. Попыталась успокоить сына, да куда там! Он уверял, что на диване сидит страшный белый дед и на него смотрит.Сын уснул только к утру, пришлось его даже на руках укачивать. За день вроде бы забыл о ночных страхах, но всё повторилось. Он опять увидел на диване страшного деда. Тут уж не выдержал муж. Поставил раскладушку в маленькой комнате, решил выяснить, что к чему.То, что он увидел, не укладывается ни в какие рамки. В свете ночника на диване явственно проступил силуэт старика в белой рубахе. Его жуткий взгляд был направлен прямо на детскую кроватку...Весь день мы собирали вещи и старались не заходить в эту комнату. Но было слышно, что там как будто передвигают мебель, кто-то шаркает ногами.Уже к вечеру мы съехали, не взяв даже кроватку сына. Мало ли что...Автор - Эльвира Гатаулина, Казань.

Ключевые слова: Съёмная квартира сын ужас силуэт старика

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