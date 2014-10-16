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Истории из жизни

«Пусть дедушка уйдёт!»

«Пусть дедушка уйдёт!»


Некоторое время мы не имели собственного жилья, снимали небольшую двухкомнатную квартиру. Сыну нашему к тому времени исполнилось уже три года, и мы решили, что пора ему научиться засыпать одному.

В маленькой комнате, где стояла его кроватка, был оставшийся от хозяев небольшой диванчик. Я обычно включала ночничок, садилась на этот диванчик напротив кроватки, рассказывала сказку, а потом уходила. Поначалу всё шло прекрасно, сын быстро засыпал. Но однажды...

Я домывала посуду на кухне, когда услышала вскрик и плач из комнаты сына. Вбегаю, вижу картину: сын стоит в кроватке, глаза расширены от ужаса, он показывает в сторону дивана и повторяет: «Пусть дедушка уйдёт!»

Какой дедушка? Диван абсолютно пуст, я даже игрушки не оставляла на нём, убирала в корзину. Попыталась успокоить сына, да куда там! Он уверял, что на диване сидит страшный белый дед и на него смотрит.

Сын уснул только к утру, пришлось его даже на руках укачивать. За день вроде бы забыл о ночных страхах, но всё повторилось. Он опять увидел на диване страшного деда. Тут уж не выдержал муж. Поставил раскладушку в маленькой комнате, решил выяснить, что к чему.

То, что он увидел, не укладывается ни в какие рамки. В свете ночника на диване явственно проступил силуэт старика в белой рубахе. Его жуткий взгляд был направлен прямо на детскую кроватку...

Весь день мы собирали вещи и старались не заходить в эту комнату. Но было слышно, что там как будто передвигают мебель, кто-то шаркает ногами.

Уже к вечеру мы съехали, не взяв даже кроватку сына. Мало ли что...

Автор - Эльвира Гатаулина, Казань.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:20
Вчера, 21:20 by Сделано_в_СССРПросмотров: 599Комментарии: 5
+14

Ключевые слова: Съёмная квартира сын ужас силуэт старика

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Комментарии

#1 написал: daytaler
Вчера, 22:22
+3
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 158
Ребёнок же матери дал чётко понять, чтобы дедушку прогнали.Это то же самое, что в дом пришел посторонний человек, пожилого возраста, сел напротив детской кроватки и сиднем сидит.Нет, чтобы прогнать его взашей, так сами убрались без какого-либо сопротивления.Какая разница, какое тело у существа:материальное или ментальное.Надо было гнать из дому непрошеного гостя, а не убираться самим, куда глаза глядят.
Зарегистрирован: 16.10.2014
#2 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 23:16
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (38|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 421
Силуэт же всего навсего показался, как муж ГГ смог заметить взгляд этого деда?
А вообще получается, что дед не к квартире привязан а к ребенку, если поначалу ребенок засыпал хорошо. Получается, что дед материализовался позже.
Может у сына ГГ связь с каким-либо предком и тот приходит на него посмотреть.
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#3 написал: Бастинда
Сегодня, 00:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 373
Цитата: daytaler
Ребёнок же матери дал чётко понять, чтобы дедушку прогнали.Это то же самое, что в дом пришел посторонний человек, пожилого возраста, сел напротив детской кроватки и сиднем сидит.Нет, чтобы прогнать его взашей, так сами убрались без какого-либо сопротивления.Какая разница, какое тело у существа:материальное или ментальное.Надо было гнать из дому непрошеного гостя, а не убираться самим, куда глаза глядят.

Не так-то просто это, по чобственному опыту знаю. Воевать тут можно долго, одерживать даже временные победы. Но вскоре нехи, если уж они жильё облюбовали, примутся его обратно отвоёвывать. На дипломатические переговоры на идут и изучать себя тоже не особенно дают. Тут для спокойной жизни только переезд поможет, как это ни печально.
Зарегистрирован: 22.06.2014
  
#4 написал: daytaler
Сегодня, 01:15
+2
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 158
Цитата: Бастинда
Цитата: daytaler
Ребёнок же матери дал чётко понять, чтобы дедушку прогнали.Это то же самое, что в дом пришел посторонний человек, пожилого возраста, сел напротив детской кроватки и сиднем сидит.Нет, чтобы прогнать его взашей, так сами убрались без какого-либо сопротивления.Какая разница, какое тело у существа:материальное или ментальное.Надо было гнать из дому непрошеного гостя, а не убираться самим, куда глаза глядят.

Не так-то просто это, по чобственному опыту знаю. Воевать тут можно долго, одерживать даже временные победы. Но вскоре нехи, если уж они жильё облюбовали, примутся его обратно отвоёвывать. На дипломатические переговоры на идут и изучать себя тоже не особенно дают. Тут для спокойной жизни только переезд поможет, как это ни печально.

Просто так взять и сдаться?Даже не попробовав дать отпор этой угрозе?Человеку с детства внушили, что он — это мешок для костей с невидимой для глаз памятью, и не больше.Каждая личность — это Образ Духа Божьего, а не раб Божий.Молитва проговорённая с пламенным чувством любви, может всё.Не то что прогнать инфернальную тварь, а даже воскресить человека.Я знаю, о чём пишу.Вся беда в том, что люди утратили способность чувствовать безвозмездную, бескорыстную, искреннюю мощь Творца в самих себе.Готовы поверить в силу снаружи, но не внутри себя.Разница между подонком и святым, только в чувственном сосредоточении.Мысль пробуждает чувство, но также мысль и искажает чувство, трансформируя его в эмоцию.
Зарегистрирован: 16.10.2014
#5 написал: neststalin
Сегодня, 06:44
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 104
мы все теже привидения и призраки, только пока в физической оболочке
Зарегистрирован: 18.06.2018
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