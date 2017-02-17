Квартира с призраками

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 12:23

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 755 Комментарии: 9 +23 Вчера, 12:23 by

В середине 90-х мы с родителями переехали из деревни в новую квартиру, в Улан-Удэ, купив ее у милой молодой девушки. Она рассказала, что жилплощадь досталась ей по наследству от любимых родителей, которые, прожив долгую счастливую жизнь, мирно скончались в больнице. Она особо подчеркнула этот факт, видимо, опасаясь, что мы не станем жить в доме, где умерли хозяева. Помню, мама с папой тогда отшутились, мол, призраков не боятся. Ох, и зря…В первую же ночь все пошло не так, как мы себе представляли. Вместо сладкого сна на новом месте всем троим снились кошмары. Мне было тогда лет 12, утром нужно было вставать в школу, но мама решила, что я не пойду на уроки. Позже мы поделились друг с другом переживаниями: оказалось, что на маму во сне село что-то черное и непонятное, оно устроилось у нее на груди и давило так сильно, что было невозможно дышать.Отступило это нечто только на рассвете. А папу и вовсе душили! И все можно было бы списать на кошмар, если бы не отчетливо проступавшие пятна от пальцев на его шее. Я же плохо помнила, что видела: простой беспричинный ужас, охватывающий полностью и не дающий даже пошевелиться и закричать.Дальше – больше. Вечером того же дня я мылась и вдруг вспомнила, что забыла полотенце. Крикнула маме, чтобы принесла. Прошло пару минут, мама в ванную зашла, чем-то пошуршала, вздохнула так тяжело и вышла. Я шампунь смыла, открыла глаза и собралась выходить: гляжу, а полотенца-то нет. Я опять: «Мааам!» Зашла она, чуть запыхавшись, руки в муке: «Извини, доча, не слышала – пирожки стряпаю. Чего звала-то?» Я объяснила ей, так, мол, и так, где мое полотенце? Покрываясь мурашками, мы поняли, что в ванную она не заходила, отец тоже. Так кто это был?Подобные события стали повторяться все чаще. Мы по очереди видели мелькающие тени в коридоре, пугающие силуэты и неотъемлемым атрибутом наших ночей стали кошмарные сны.Чего только не предпринимали родители, чтобы избавиться от этих ужасов! В доме частыми гостями стали всевозможные священники, бабки, гадалки и прочие люди с якобы экстрасенсорными способностями. Но больше всех меня поразила одна женщина.Я уже не помню, откуда ее знали родители, видно, кто посоветовал к ней обратиться. Едва она ступила на порог, как ее стошнило: «Фууу, как у вас покойниками воняет!» Я была шокирована, ведь в доме весьма вкусно пахло свежеиспеченными булочками с корицей. А Нелли Михайловна, как представилась незнакомка, с лицом, полным отвращения, начала ходить по нашей квартире с зажженной свечей в руке.Совершив променад по всем комнатам, она, по моему мнению, начала нести какую-то околесицу: якобы видит здесь полно людей, которые странно дергаются и умирают, их тошнит, везде пахнет рвотой и человеческими фекалиями. Экстрасенс или шаманка, не знаю, как ее величать, бескомпромиссно велела нам переезжать из этой квартиры, иначе, дескать, сами или с ума сойдем, или на тот свет отправимся. Родители покивали, но сил и возможности в тот момент переехать-то не было, вот и остались дальше со своими кошмарами. Как на грех, предсказания Нелли стали сбываться: сначала у папы открылась язва, потом маму какие-то уроды ограбили и ударили по голове прямо около дома, а под конец года у меня выявили пневмонию.В общем, 31 декабря наша семья встречала очень угрюмой, настроение было отвратительным, и праздника в доме совсем не чувствовалось. Часов в 7 вечера мама выяснила, что в доме нет ни куска хлеба и решила отправить отца в магазин. А когда он собирался выходить из квартиры, столкнулся с женщиной, выходящей из соседней двери. Ее мы никогда не видели. Но дама, казалось, и сама была удивлена не меньше нас: «Батюшки святы! Вы кто такие?» - всплеснула она руками.- Мы живем здесь, вот полгода назад квартиру купили, - буркнул папа под нос. Его сильно мучили боли, и он совсем не горел желанием беседовать с любопытной теткой.Но та, видно, была настроена выяснить все детали нашего пребывания здесь и застрекотала сорокой: «А меня Таней зовут. Уезжала я счастья в Москве пытать, не получилось ничего, в родные пенаты вернулась. А я еще, когда зашла на площадку, сразу приметила дверь-то новую! Неужто, думаю, квартиру наркоманскую кто купил? Батюшки святы! И впрямь купили?»Произнеся последнюю фразу, она уставилась на нас (мы с мамой от любопытства тоже, конечно, вылезли на площадку) круглыми совиными глазами.- Нарко-о-оманскую, - удивленно протянул папа. - Дама, вы что-то путаете? Мы у приличной такой девушки брали, она родительскую продавала, по наследству ей досталась. Все документы чистые.Татьяна заметно оживилась, видимо, от радости, что первой расскажет нам такую новость. И уже через десять минут мы узнали не очень-то приятную информацию: оказалось, что квартирка наша и впрямь принадлежала милой Лерочке Кузьминой и досталась ей от дорогих папеньки и маменьки. Вот только последние пять лет на жилплощади тусовался ее брат наркоман со всей своей компанией. Здесь от передоза умер не один человек: скорая только успевала констатировать смерти. А когда из жизни ушёл сам брат Леры, она сделала ремонт и продала ее нам. Так что, получается, что Нелли Михайловна видела все на самом деле! И корчащихся от ломки людей, и запах, и смерть. Было от чего впасть в ступор!- А я чего уехала-то! – не замечая нашей реакции, продолжала тараторить соседка. - После того, как брат Леркин помер, я стала в пустой квартире слышать такие стоны, вздохи, что волосы на голове шевелились! Я и рванула отсюда подальше. А сейчас думаю, продам, уж больно неприятно жить тут!Долго не буду затягивать с подробностями. Скажу лишь, что уже утром первого января мы съехали к себе в деревню, к бабушке. А квартиру нашу купили под магазин, так как на первом этаже находилась. Не знаю, слышали ли они что-то сверхъестественное, но магазин через полгода после открытия сгорел подчистую.Автор - Карина Залуцкая.

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