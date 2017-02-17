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Истории из жизни

Квартира с призраками

В середине 90-х мы с родителями переехали из деревни в новую квартиру, в Улан-Удэ, купив ее у милой молодой девушки. Она рассказала, что жилплощадь досталась ей по наследству от любимых родителей, которые, прожив долгую счастливую жизнь, мирно скончались в больнице. Она особо подчеркнула этот факт, видимо, опасаясь, что мы не станем жить в доме, где умерли хозяева. Помню, мама с папой тогда отшутились, мол, призраков не боятся. Ох, и зря…

В первую же ночь все пошло не так, как мы себе представляли. Вместо сладкого сна на новом месте всем троим снились кошмары. Мне было тогда лет 12, утром нужно было вставать в школу, но мама решила, что я не пойду на уроки. Позже мы поделились друг с другом переживаниями: оказалось, что на маму во сне село что-то черное и непонятное, оно устроилось у нее на груди и давило так сильно, что было невозможно дышать.

Квартира с призраками

Отступило это нечто только на рассвете. А папу и вовсе душили! И все можно было бы списать на кошмар, если бы не отчетливо проступавшие пятна от пальцев на его шее. Я же плохо помнила, что видела: простой беспричинный ужас, охватывающий полностью и не дающий даже пошевелиться и закричать.

Дальше – больше. Вечером того же дня я мылась и вдруг вспомнила, что забыла полотенце. Крикнула маме, чтобы принесла. Прошло пару минут, мама в ванную зашла, чем-то пошуршала, вздохнула так тяжело и вышла. Я шампунь смыла, открыла глаза и собралась выходить: гляжу, а полотенца-то нет. Я опять: «Мааам!» Зашла она, чуть запыхавшись, руки в муке: «Извини, доча, не слышала – пирожки стряпаю. Чего звала-то?» Я объяснила ей, так, мол, и так, где мое полотенце? Покрываясь мурашками, мы поняли, что в ванную она не заходила, отец тоже. Так кто это был?

Подобные события стали повторяться все чаще. Мы по очереди видели мелькающие тени в коридоре, пугающие силуэты и неотъемлемым атрибутом наших ночей стали кошмарные сны.

Чего только не предпринимали родители, чтобы избавиться от этих ужасов! В доме частыми гостями стали всевозможные священники, бабки, гадалки и прочие люди с якобы экстрасенсорными способностями. Но больше всех меня поразила одна женщина.

Я уже не помню, откуда ее знали родители, видно, кто посоветовал к ней обратиться. Едва она ступила на порог, как ее стошнило: «Фууу, как у вас покойниками воняет!» Я была шокирована, ведь в доме весьма вкусно пахло свежеиспеченными булочками с корицей. А Нелли Михайловна, как представилась незнакомка, с лицом, полным отвращения, начала ходить по нашей квартире с зажженной свечей в руке.

Совершив променад по всем комнатам, она, по моему мнению, начала нести какую-то околесицу: якобы видит здесь полно людей, которые странно дергаются и умирают, их тошнит, везде пахнет рвотой и человеческими фекалиями. Экстрасенс или шаманка, не знаю, как ее величать, бескомпромиссно велела нам переезжать из этой квартиры, иначе, дескать, сами или с ума сойдем, или на тот свет отправимся. Родители покивали, но сил и возможности в тот момент переехать-то не было, вот и остались дальше со своими кошмарами. Как на грех, предсказания Нелли стали сбываться: сначала у папы открылась язва, потом маму какие-то уроды ограбили и ударили по голове прямо около дома, а под конец года у меня выявили пневмонию.

В общем, 31 декабря наша семья встречала очень угрюмой, настроение было отвратительным, и праздника в доме совсем не чувствовалось. Часов в 7 вечера мама выяснила, что в доме нет ни куска хлеба и решила отправить отца в магазин. А когда он собирался выходить из квартиры, столкнулся с женщиной, выходящей из соседней двери. Ее мы никогда не видели. Но дама, казалось, и сама была удивлена не меньше нас: «Батюшки святы! Вы кто такие?» - всплеснула она руками.

- Мы живем здесь, вот полгода назад квартиру купили, - буркнул папа под нос. Его сильно мучили боли, и он совсем не горел желанием беседовать с любопытной теткой.

Но та, видно, была настроена выяснить все детали нашего пребывания здесь и застрекотала сорокой: «А меня Таней зовут. Уезжала я счастья в Москве пытать, не получилось ничего, в родные пенаты вернулась. А я еще, когда зашла на площадку, сразу приметила дверь-то новую! Неужто, думаю, квартиру наркоманскую кто купил? Батюшки святы! И впрямь купили?»

Произнеся последнюю фразу, она уставилась на нас (мы с мамой от любопытства тоже, конечно, вылезли на площадку) круглыми совиными глазами.

- Нарко-о-оманскую, - удивленно протянул папа. - Дама, вы что-то путаете? Мы у приличной такой девушки брали, она родительскую продавала, по наследству ей досталась. Все документы чистые.

Татьяна заметно оживилась, видимо, от радости, что первой расскажет нам такую новость. И уже через десять минут мы узнали не очень-то приятную информацию: оказалось, что квартирка наша и впрямь принадлежала милой Лерочке Кузьминой и досталась ей от дорогих папеньки и маменьки. Вот только последние пять лет на жилплощади тусовался ее брат наркоман со всей своей компанией. Здесь от передоза умер не один человек: скорая только успевала констатировать смерти. А когда из жизни ушёл сам брат Леры, она сделала ремонт и продала ее нам. Так что, получается, что Нелли Михайловна видела все на самом деле! И корчащихся от ломки людей, и запах, и смерть. Было от чего впасть в ступор!

- А я чего уехала-то! – не замечая нашей реакции, продолжала тараторить соседка. - После того, как брат Леркин помер, я стала в пустой квартире слышать такие стоны, вздохи, что волосы на голове шевелились! Я и рванула отсюда подальше. А сейчас думаю, продам, уж больно неприятно жить тут!

Долго не буду затягивать с подробностями. Скажу лишь, что уже утром первого января мы съехали к себе в деревню, к бабушке. А квартиру нашу купили под магазин, так как на первом этаже находилась. Не знаю, слышали ли они что-то сверхъестественное, но магазин через полгода после открытия сгорел подчистую.

Автор - Карина Залуцкая.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 12:23
Вчера, 12:23 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 755Комментарии: 9
+23

Ключевые слова: 90-е годы квартира смерть родителей призраки существо ужас силуэты

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Комментарии

#1 написал: ZelD
Вчера, 12:42
+2
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Публикаций: 2
Комментариев: 504
Призраки-наркоманы уже стали классикой фостора. Интересно, энергетика таких мест чистится или только под снос? Вроде огнём как раз очищается, может пожар неспроста?
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#2 написал: Zero Endorphine
Вчера, 13:46
+1
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 203
Мда. Вот и покупай после такого вторичку...не скажут всей правды, даже если спросишь. И ведь не соврала, блин, девушка: родители и впрямь мерли в больнице.
Зарегистрирован: 7.06.2018
#3 написал: Pmariam
Вчера, 17:49
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (1173|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 3 381
Цитата: ZelD
Призраки-наркоманы уже стали классикой фостора
а я чОт не припомню ни одного наркомана на фосторе
Журналисту +
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#4 написал: Лорелин
Вчера, 17:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2
Почистить можно любое место. Белый огонь в помощь. Но долго придется.
Зарегистрирован: 23.10.2019
#5 написал: Мария Сайгина
Вчера, 20:21
+2
Группа: Посетители
Репутация: (28|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 755
Со всем бы в истории согласилась, но вот преславутые следы на шее после удушения, мне всегда покоя не дают. Не верю. И за полгода никто из соседей ничего не рассказал???? Одна единственная соседка прикатила из Москвы и открыла глаза. Не верю.
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#6 написал: Евангелион
Вчера, 20:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|1)
Публикаций: 0
Комментариев: 144
Тут и вправду поможет только экстерминатус и "Kill it the fire" :)
Зарегистрирован: 20.09.2013
#7 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 12:22
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (38|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 420
Цитата: Мария Сайгина
Со всем бы в истории согласилась, но вот преславутые следы на шее после удушения, мне всегда покоя не дают. Не верю. И за полгода никто из соседей ничего не рассказал???? Одна единственная соседка прикатила из Москвы и открыла глаза. Не верю.

Может остальные соседи не придавали этому значения. А вот та лично столкнулась со странностями, вот и доложила.
История страшная. Но что то меня в ней смущает. Может количество умерших, прям штабелями.
++++
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#8 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 13:01
0
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Публикаций: 11
Комментариев: 755
Цитата: Фиолетовая Дымка
Цитата: Мария Сайгина
Со всем бы в истории согласилась, но вот преславутые следы на шее после удушения, мне всегда покоя не дают. Не верю. И за полгода никто из соседей ничего не рассказал???? Одна единственная соседка прикатила из Москвы и открыла глаза. Не верю.

Может остальные соседи не придавали этому значения. А вот та лично столкнулась со странностями, вот и доложила.
История страшная. Но что то меня в ней смущает. Может количество умерших, прям штабелями.
++++

Смущает знаете что, не беспокоили призраки других соседей, это отлично. Но чтобы за полгода никто из соседей не сказал, что в их квартире раньше был наркоманский притон, хоть убейте не верю. Это надо вообще соседям на глаза не показываться.

Я сама как год новосел. Ко мне пришла соседка знакомится, и про прежних хозяев я теперь знаю все. Что надо и что не надо.
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#9 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 13:58
+1
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Публикаций: 12
Комментариев: 420
Цитата: Мария Сайгина
Цитата: Фиолетовая Дымка
Цитата: Мария Сайгина
Со всем бы в истории согласилась, но вот преславутые следы на шее после удушения, мне всегда покоя не дают. Не верю. И за полгода никто из соседей ничего не рассказал???? Одна единственная соседка прикатила из Москвы и открыла глаза. Не верю.

Может остальные соседи не придавали этому значения. А вот та лично столкнулась со странностями, вот и доложила.
История страшная. Но что то меня в ней смущает. Может количество умерших, прям штабелями.
++++

Смущает знаете что, не беспокоили призраки других соседей, это отлично. Но чтобы за полгода никто из соседей не сказал, что в их квартире раньше был наркоманский притон, хоть убейте не верю. Это надо вообще соседям на глаза не показываться.

Я сама как год новосел. Ко мне пришла соседка знакомится, и про прежних хозяев я теперь знаю все. Что надо и что не надо.

Сейчас соседи то не особо общаются. Здрасте - до свидания это максимум. По крайней мере, я так наблюдаю. Встречались я думаю, конечно, но вероятно полагали, что эта информация уже известна и смысла лезть со своими рассказами нет. Вот вам попалась такая разговорчивая соседка, а им так не повезло.
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
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