Странная и жутковатая история, из жизни

Летяга Просмотров: 117 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 19:02 by

Была у меня подруга, оказалась она в тяжелейшей жизненной ситуации, ну и помогала я ей, чем могла. У нее ребенок покалечился, полчерепа снесло мальчугану, руки-ноги целы, но мозг сильно поврежден, и мальчик плохо говорил, не ходил, да и сам как трехлетний ребенок стал - капризы, слезы, не все понимает и т.п. А незадолго до несчастья с сыном подруга и мать потеряла. И была у нее бабушка, живчик, активная, но возраст уж почтенный, и настал момент, когда бабуля уже не могла себя обслуживать. В общем, пришлось ей бабушку забрать. И оказалась она со старым и малым, в четырех стенах, оба не соображают и не ходят, оба капризничают, орут, требуют, короче, я б крышей двинулась, а она вытягивала ситуацию, как могла.Ну и однажды надо было подруге по делам, с бабулиной квартирой что-то решать, и я вызвалась подхватить ее больное семейство на это время, оставить-то их не с кем... Это предыстория.Сама история.Приехала я, подруга укатила, и начались концерты, прям нашло на обоих, никогда раньше такого не было - малый орет, не отойти, ни в туалет, ни покурить, вот сиди с ним и все, шаг в сторону - вой. Он, видать, испугался, что мама уехала, вот и вцепился в меня. Бабуля слепая лежачая из другой комнаты тоже выступает - требует представиться, кто я вообще такая, когда их кормить будут, требует каталку, и чтоб я ее в банк отвезла, какие-то деньги со сберкнижки снять и мне зачем-то заплатить. И прям насела на меня, такой скандал с истерикой закатила, что пришлось мне ее обмануть - сказала, что сейчас-то я точно ее никуда не повезу, не могу же я её правнука оставить одного. А вот как внучка ее вернется - тогда и съездим.А бабка злая была такая... говорит мне: «А ты меня не обманешь? Если обманешь, то смотри мне... я тебе... пожалеешь!» И несколько раз на разные лады повторила. Ну я заверила, что не обману, конечно, чтоб успокоить её, наконец.Ну и кручусь с ними, у самой нервяк, вообще непонятно почему, ну да, тяжело, но ничего ведь сверхсложного - покормить лежачих, поговорить, с туалетом помочь, а меня трясет, никогда так плохо не было. И в какой-то момент я не выдерживаю, оставляю их, ухожу на кухню курить и звоню другой знакомой, чуть не плачу, говорю, что невыносимо, трясет, плохо мне, и не могу понять, почему, хоть беги отсюда, никогда такого не было.А знакомая мне: «Да ничего, держись, а домой придешь, выпей святой водички, и все пройдет!» Ну здрасьте, вообще! Откуда у меня святая водичка??? Да и сама знакомая меня удивила, так-то она не религиозная ни разу, но заявила, что у нее есть. Приезжай! А ехать к ней вообще в другую сторону, минут 30. Ага, говорю, делать мне больше нечего, по городу на нервяке колесить, до дома бы добраться, но все равно спасибо, конечно!Короче, возвращается, наконец, моя подруга, времени ровно восемь вечера, и я начинаю собираться, прям не могу там оставаться, настолько хреново. Хотя раньше-то без проблем заходила, зависала, чай пили, болтали. А сейчас от чая отказываюсь и выпуливаюсь из квартиры, на ходу одеваясь, несмотря на то, что все семейство успокоилось, как она вернулась.. Сажусь в машину и почему-то принимаю решение все же поехать к той своей знакомой, что водичку предлагала. Не за водичкой, а просто. Хоть и уставшая дико, и вымотанная морально. Но вот прям лишь бы не домой, такое чувство было. Звоню, еду.Приезжаю, только захожу, а та с чайной чашкой в руках меня встречает )) ну и прям с порога окропила )) а остальное дала выпить. Странное дело - внезапно мне легчает! Прям ощущение, что стекает вниз всякая дрянь, и легче даже физически становится. И спокойнее! Я прям оживилась-успокоилась внезапно и осталась еще потрындеть, чаю попить (но и знакомая та вообще на меня позитивно действовала, хорошо и комфортно мне всегда было у нее).Часок посидела, да поехала домой.Проезжаю район, где моя подруга со своими инвалидами живет, еду дальше, в сторону дома, и тут пробка. Едем потихоньку - авария впереди. Страшная. Машина на встречку вылетела (как раз на мою полосу) и висит на упавшем столбе. Уж разрезали, достали тела, увезли, только куски металла на обочине валяются... ой, блин, тяжело это видеть. Добралась до дому, завалилась спать.Рано утром звонит мне моя подруга, будит, говорит, что им в больницу с сыном надо, просит отвезти. А у меня работа, не договаривались заранее! Говорю: "Да позвони бывшему, он же с машиной, никогда тебе не отказывает. А она в рев - «он и хотел отвезти, но сейчас не может, у него друг вчера погиб, а врач прям нужный-известный, если не попадем, несколько месяцев еще ждать». Поехала, что же делать...Через несколько дней звонит опять в слезах. Говорит, тетя ее позвонила, сообщила о гибели сына своего, убили парня... А тетя - дочка той бабули, сестра ее покойной матери, в последний раз виделись на похоронах матери. То есть про несчастье с ребенком она и не знала, позвонила, чтоб сообщить ужасную новость о гибели сына, да когда похороны... Ну и подруга ей рассказывает все - что с работы ушла, ребенок её теперь инвалид тяжелый, и ни на какие похороны она поехать не может.И тут тетку клинит - да что ж столько несчастий на одну семью за такое короткое время?? И в сердцах начинает нести полный бред:- Ты там поосторожней с бабкой, какая-то она там колдунья черная.Еще какую-то хрень несет, но и в довершение:- И все несчастья в нашей семье от нее, я точно знаю, не общайся с ней! Кстати, где она сейчас?Подруга моя:- Она у меня, слепая, неходячая, полоумная.И тетка просто бросила трубку! Это единственная оставшаяся дочь, кстати, той лежачей бабки.Ну ладно, довели подружку до нервного срыва очередного, да успокоилось все потом, никто не звонит, дома все плохо, но стабильно, и я начала опять заглядывать.И вот однажды пересекаюсь в её доме с её бывшим. Он все еще в печали по погибшему другу, все не понимает, как и куда он гнал, не замечали за ним лихачества раньше, но вроде как с девушкой он поссорился, может, поэтому и втопил... Девушка тоже погибла с ним. Спрашиваю, где же это произошло, и он мне называет то самое место, я же его проезжала!- Во сколько? - спрашиваю. Отвечает- В половине девятого.Занавес!Я со скрипом соображаю, что если бы не торкнуло меня тогда, совсем уставшую и вымотанную, абсолютно нелогично поехать на противоположный конец города, а не домой, то примерно в это время (плюс-минус пара минут) я должна была проезжать именно это место, где его друг вылетел на встречку.( И бабку вспоминаю с ее словами: «Смотри, не обмани, а то...»Вот тебе и «а то...» Прямо какое-то непонятное мне стечение обстоятельств, и уж совсем непонятно, как меня вообще потянуло на другой конец города вместо того, чтоб домой. Уставшая же была до ужаса... И не за водичкой поехала, а просто - вот поняла, что лучше мне туда сейчас, и всё. Не факт, конечно, что я бы именно в ту секунду оказалась на пути летящего к смерти друга ее бывшего, но уж очень рядом, судя по времени аварии... И бабка эта накрутила, что мне аж плохо стало, когда этот пазл сложился.В колдунов, кстати, не верю. И тогда не верила. Предполагаю, что люди иной раз избегают смерти или несчастья вот так вот - просто передумал туда ехать! Но часто об этом и не знают даже.Автор: Reoone.

Ключевые слова: Подруга бабка авария совпадение

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