Особенное место

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 14:17

Сделано_в_СССР Просмотров: 668 Комментарии: 4 +4 Вчера, 14:17 by

Нельзя в баню ходить после полуночи, вот просто нельзя и все, даже просто забегать за какой-то мелочью не стоит. Этот урок я хорошо усвоила еще в пору зеленой юности.В бане помылись в урочное время, только вот перед сном (как раз уже за полночь было) я вспомнила, что перед помывкой сняла серебряную цепочку и оставила на подоконнике в бане. Чтобы не забыть к утру, решила сбегать и забрать. Баня-то в двух шагах от дома, кого бояться? Зашла в баню, взяла цепочку, толкаю дверь, чтоб выйти, и не могу, она как подперта чем-то снаружи.Нет, ну понятно, что дверь в бане может разбухнуть, но не до такой же степени? Да и раньше я справлялась с ней вполне спокойно. А тут никак. Паники еще не было, толкаю и толкаю. Но тут раз – и гаснет свет. Тоже в общем-то дело заурядное, у нас постоянно перебои с электричеством были. Только вот в комплекте с запертой дверью стало по-настоящему жутко. Темнота продлилась буквально 10 секунд, свет снова зажегся, а дверь спокойно открылась…Естественно, никого за ней не было, только вот, когда я из бани улепетывала, за спиной мне явственно слышалось чье-то тоненькое ехидное хихиканье, хотя от стресса еще и не то примерещиться может… Сразу скажу, из домашних никто со мной так пошутить не мог, родители уже спали, а больше никого и не было. Но в баню после полуночи я с тех пор ни ногой. Такое уж это место, особенное…Автор - Какаду.

Ключевые слова: После полуночи баня серебряная цепочка дверь темнота

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