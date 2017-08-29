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Истории из жизни

Особенное место

Нельзя в баню ходить после полуночи, вот просто нельзя и все, даже просто забегать за какой-то мелочью не стоит. Этот урок я хорошо усвоила еще в пору зеленой юности.

В бане помылись в урочное время, только вот перед сном (как раз уже за полночь было) я вспомнила, что перед помывкой сняла серебряную цепочку и оставила на подоконнике в бане. Чтобы не забыть к утру, решила сбегать и забрать. Баня-то в двух шагах от дома, кого бояться? Зашла в баню, взяла цепочку, толкаю дверь, чтоб выйти, и не могу, она как подперта чем-то снаружи.

Нет, ну понятно, что дверь в бане может разбухнуть, но не до такой же степени? Да и раньше я справлялась с ней вполне спокойно. А тут никак. Паники еще не было, толкаю и толкаю. Но тут раз – и гаснет свет. Тоже в общем-то дело заурядное, у нас постоянно перебои с электричеством были. Только вот в комплекте с запертой дверью стало по-настоящему жутко. Темнота продлилась буквально 10 секунд, свет снова зажегся, а дверь спокойно открылась…

Естественно, никого за ней не было, только вот, когда я из бани улепетывала, за спиной мне явственно слышалось чье-то тоненькое ехидное хихиканье, хотя от стресса еще и не то примерещиться может… Сразу скажу, из домашних никто со мной так пошутить не мог, родители уже спали, а больше никого и не было. Но в баню после полуночи я с тех пор ни ногой. Такое уж это место, особенное…

Автор - Какаду.
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Новость отредактировал Qusto - Вчера, 14:17
Вчера, 14:17 by Сделано_в_СССРПросмотров: 668Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: После полуночи баня серебряная цепочка дверь темнота

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Комментарии

#1 написал: Arhip
Вчера, 15:57
+1
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Комментариев: 1 020
Что-то подобное со мной было. Правда свет не гас, зато от каменки вдруг начал сильно пар валить. Я тогда все на разбухшую дверь списал, а про каменку решил что это конденсат, что образовался, когда я дверь открывал, с потолка накапал.
Зарегистрирован: 29.08.2017
    
#2 написал: ponchik
Вчера, 18:27
+1
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 46
-Банник припугнул. Вот интересно, а если построили баню, как полагается, с печкой, но там никогда никто не мылся, а её используют как гостевой домик, то там тоже нельзя находиться после полуночи? Что-то наши гости никогда ни что не жаловались. Журналисту +
Зарегистрирован: 7.07.2019
#3 написал: Мария Сайгина
Вчера, 22:01
0
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Репутация: (25|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 676
Вот и правильно. Люблю умных людей. По зеленой молодости получила урок и всю жизнь правила не нарушает.
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#4 написал: AlphaOme
Вчера, 22:59
0
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Публикаций: 5
Комментариев: 188
Мне часто приходится мыться на даче в бане после полуночи, не по своей воле,так получается.Пока бог миловал.Ничего не случалось.
Зарегистрирован: 2.04.2017
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