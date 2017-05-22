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Истории из жизни

Барахолка

Прялка

Пожалуй, самым старым предметом в гараже была ещё дореволюционная прялка. Будучи семейной реликвией, она объехала всю Россию и наверняка повидала немало событий. Это заинтересовало Бориса, заведующего местного краеведческого музея. Уже на третий день после открытия он пришёл и заявил, что отдаст за прялку немалые для моего предприятия деньги. Правда, цену пришлось сбавить, так как одна ножка прялки была отломана, но от этого сильно хуже не стало. Я гордо передал исторический артефакт Борису, и на том мы попрощались.

Через неделю заведующий вернулся с большим ящиком в руках. Он поставил его на пол гаража и сел. Его лицо выражало страх и напряжение, под правым глазом темнел синяк. Я спросил, что случилось, и он поведал мне жуткую историю.

Как только он принёс прялку в музей, библиотекаршу хватил приступ. Она была старой женщиной, и потому никто не придал этому значения. Но затем, во время экскурсии для туристов, одна из работниц музея должна была продемонстрировать работу прялки. В процессе ткань на рукаве каким-то образом зацепилась за колесо прялки, и с рукой произошло самое настоящее колесование. Но и тогда это показалось всем просто несчастным случаем. Прялку поставили на высокий стеллаж. Когда заведующий помогал грузчику запихивать её туда, прялка упала и проломила голову несчастному рабочему. А деталь, отлетевшая от прялки, чуть не выбила Борису глаз. Упав, прялка разбилась и больше не представляла ценности, да и после всех этих несчастных случаев содержать её было попросту страшно.

Борис открыл ящик и показал обломки прялки. Даже тут проклятая вещица проявила себя – обломок оставил массивную занозу в пальце мужчины. Он сказал что-то невнятное и удалился. Эта история впечатлила меня, и в тот же день я сжёг куски антиквариата.

Странный покупатель

Эта история произошла в неделю между продажей и возвратом проклятой прялки. Вечерком я, по своему обыкновению, сидел в удобном старом кресле и разглядывал картонку, на которой был записан ассортимент моей барахолки. Маркером я писал новые аспекты, а ножичком вырезал старые. Неожиданно свет от выхода что-то заслонило.

Я поднял глаза и вздрогнул – в воротах стоял человек в смокинге. Лицо его в свете энергосберегающих лампочек было крайне бледным. Под глазами выделялись чёрные круги. Лишь живой, бегающий взгляд говорил о том, что это не мертвец. Он попросился внутрь и с моего разрешения вальяжно вошёл. Он деловито осмотрел полки с различным хламом, и его взор остановился на старой вазе. Я знал, что внутри неё был некий рыжий порошок, но за всё время так и не узнал, что это. Незнакомец элегантно указал на неё рукой и спросил, можно ли посмотреть, что внутри. Я разрешил. Он высыпал порошок на руку и понюхал. Его лицо озарилось победной улыбкой, словно это было что-то, что он давно искал. Он стал шептать что-то себе под нос, я расслышал только слова “необходимый” и "драгоценный". Покупатель швырнул на мой столик купюру в пять тысяч рублей и скрылся в дверях.

Я был удивлён и на следующее утро даже подумал, что это мне приснилось. Но купюра, которая оказалась вполне подлинной, подтвердила обратное. Кто был этот покупатель, я до сих пор не знаю.

Волшебная монета

Через два дня после возврата прялки в наш городок нагрянули цыгане. Местные побаивались их, и я не был исключением. Однажды ко мне заглянул старичок из их табора. Низкий, смуглый, с длинной бородой и в ярких одеждах, он с самого порога заявил, что его собратьям нужно три чемодана. За них он пообещал тысячу. Я нашёл ему три небольших фанерных чемоданчика, обтянутых потёртой кожей. Старый цыган отдал мне обещанную плату и ушёл восвояси. В сложенной купюре я обнаружил записку и китайскую монету на верёвочке. Записка гласила: «Копейка рубль бережёт». Я пожал плечами и бросил подарочек в ящик небольшой тумбы в углу гаража.

Ближе к вечеру из ящика раздался странный звон. Я открыл его и ахнул – под монетой появилась небольшая горка из десятирублёвых монет. Я поднял монетный амулет, но, видимо, на этом его эффект закончился, и он рассыпался в прах у меня в руке. Я пересчитал “наколдованное” и лучезарно улыбнулся – амулет создал порядка пятисот рублей. Деньги оказались вполне обычными и никаких магических свойств не имели.

Когда цыгане уезжали, тот старик опять пришёл и спросил, всё ли получилось. Я хотел было ответить, но он лишь понимающе кивнул и скрылся.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 05:50
Сегодня, 05:50 by mad_billyПросмотров: 516Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Барахолка мистика странность прялка монеты авторская история

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Комментарии

#1 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 08:22
+3
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Это истории из жизни? Цыган просто поразил))))
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#2 написал: Joss
Сегодня, 08:35
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Выдаем желаемое за действительное?
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#3 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 11:12
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Ну это же тоже творческая история! Да, читать интересно. Поверю про прялку, про покупателя. Но монета, что деньги воспроизводит, ну это совсем уже!
Если б так было, цыгане уже круче арабских шейхов бы жили.
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#4 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 11:36
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Истории не позволяют верить в их правдивость, однако же, почитать было интересно) Плюсанула)
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
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