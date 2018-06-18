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Истории из жизни

Курица ли?

Немного предыстории. Бабушка во время войны была угнана в Германию в возрасте 19-ти лет, вместе с другими молодыми девушками и парнями. Их привезли на завод по производству бомб, откуда она бежала вместе с ещё одной девушкой. Они прибежали на какую-то немецкую ферму, где их приняли добрые люди, и там они работали по хозяйству за еду и более-менее безопасный ночлег. Ещё будучи в бараках при заводе, её подруга заболела туберкулёзом лёгких и уже на ферме скончалась. В ночь после кончины подруги с бабушкой разговаривал Голос, как она рассказала, нежнее и красивее которого она никогда ничего не слышала. Он называл её "Дочь моя" и сказал, что с ней всё будет хорошо, чтобы она не боялась ничего. После этого она очень сильно уверовала в Бога.

Когда её вернули на Родину, после Великой победы, она узнала, что осталась сиротой.
Село её было не узнать. Началось восстановление, возвращение к прошлой жизни. Много людей не вернулось в свои дома. В соседний с её домиком дом вселилась она.
Злая и грубая тётка по имени Зоя.
Пошли слухи. Сначала про то, что она как будто бы целительница, потом стали говорить, что она ведьма, потом - что чёрная ведьма, притом оборотень.
Люди стали рассказывать, что в полную луну Зоя превращается в чёрную курицу и прыгает в чужие сады и огороды. А что она там делает, и с какими целями, большой вопрос для напуганных.

Естественно, бабушка моя считала всё это просто богатой фантазией людей. Я бы тоже не поверила.

И вот, в одну светлую ночь, когда луна светила, как фонарь в ночном небе, вышла бабушка по нужде в туалет. Туалет, конечно, был на улице. Он был небольшим деревянным строением с ямой, и стоял недалеко от дома, за густым виноградником.

Бабушка зашла в туалет, закрыла дверь и только лишь присела, как ... вдруг каак обрушится на неё грохот копыт и ржание лошадей, посреди ночи, оглушительный топот множества парнокопытных. Она акцент сделала на том, что стук их был такой, как будто не по земле скакал этот ночной табун, а по асфальтированной дороге, которых в селе не было.

Бабушка очень испугалась, выскочила из туалета - и к дому.
И вдруг поняла, что находится в полной тишине. Она остановилась. Ночь, луна, везде тихо-тихо. Ничего не понимая, посмотрела на туалет, потом перевела взгляд на виноградник, потом на кадку с водой, потом на кусты смородины... И вот там-то, в смородине, она и увидела Это...
Оттуда, как неживая, смотрела на неё чёрная птица. Неживая, потому что абсолютно не двигалась. Секунд десять бабушка смотрела на эту птицу, а потом произошло самое страшное. Отчего бабушка сама не помнит, как забежала в хату. Так быстро бежала, и так было страшно ей, что она не помнит этих действий вообще.
Птица открыла клюв и вышла на светлое место. Бабушка осознала, что это и есть, самая что ни на есть, курица, чёрная. А в полумраке открытый клюв выглядел большой дырой. Сама по себе птица выглядела неестественно, а потом как будто улыбнулась и прищурилась (это, конечно звучало, нереально. Но я себе представила эту жуть).

Оказавшись в доме, бабушка крестилась, крестила знамением двери, окна и молилась до утра.

После этого случая она через силу здоровалась с Зоей и вскоре переехала в другое село.
Не со всеми соседями приятно соседствовать...

Как вы считаете, оборотни всё-таки существуют? Или это было что-то другое.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:04
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 11:04 by Crow117Просмотров: 797Комментарии: 12
+19

Ключевые слова: Ведьма оборотень курица авторская история

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Комментарии

#1 написал: neststalin
Сегодня, 11:16
+3
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 90
страшненько, вряд ли просто курица +
Зарегистрирован: 18.06.2018
#2 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 11:44
+2
Группа: Посетители
Репутация: (920|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 676
Ну вот я лично верю, что нечто подобное может быть, часто такие нечистые на поступки люди используют силу природы в своих целях, но, как мне кажется, безусловно, это была не сама Зоя, скорее использовала курицу, может, чтоб незаметно, курица зарывала что-то в огородах, или наоборот, находила. Спасибо за историю, плюс от меня!
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#3 написал: Crow117
Сегодня, 11:52
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 13
Цитата: ARTEMIDA
Ну вот я лично верю, что нечто подобное может быть, часто такие нечистые на поступки люди используют силу природы в своих целях, но, как мне кажется, безусловно, это была не сама Зоя, скорее использовала курицу, может, чтоб незаметно, курица зарывала что-то в огородах, или наоборот, находила. Спасибо за историю, плюс от меня!

Столько всего не знаем мистического и потустороннего... Кстати наверное и слава Богу. Я на месте бабушки от страха бы там уже валялась возле курицы в отключке astonished
Зарегистрирован: 3.08.2019
#4 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 12:03
+1
Группа: Посетители
Репутация: (920|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 676
Цитата: Crow117
Цитата: ARTEMIDA
Ну вот я лично верю, что нечто подобное может быть, часто такие нечистые на поступки люди используют силу природы в своих целях, но, как мне кажется, безусловно, это была не сама Зоя, скорее использовала курицу, может, чтоб незаметно, курица зарывала что-то в огородах, или наоборот, находила. Спасибо за историю, плюс от меня!

Столько всего не знаем мистического и потустороннего... Кстати наверное и слава Богу. Я на месте бабушки от страха бы там уже валялась возле курицы в отключке astonished


Да, мы можем только догадываться, в особенности, если не присутствовали там лично... Так или иначе, это реально жуть, и хорошо, что бабушка убежала, кто знает, чего было ожидать от птицы.
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#5 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 12:17
+1
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 568
В обортней я не верю. Хотя моя бабушка про них рассказывала, что видела собственными глазами. Но я, в силу своего возраста и глупости, просто над ней смеялась. Я даже толком и подробностей не помню. Когда разговор заходил о Боге, я откровенно хохотала ей в лицо и говорила, что это бред. Бабушка обижалась. Но мы то знали (дети-пионеры), что это сказки пожилых, тем более росла я в семье атеистов. Сейчас вспоминаю, и стыдно перед бабулей. Они верили, они войну прошли, что им пережить пришлось... Прям сильно стыдно.
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
#6 написал: VENDETTA
Сегодня, 12:20
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (108|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 5 915
Странное животное ведьма выбрала, чтобы трансформироваться +
Зарегистрирован: 29.03.2010
               
#7 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 14:18
+1
Группа: Посетители
Репутация: (134|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 344
Цитата: VENDETTA
Странное животное ведьма выбрала, чтобы трансформироваться +

Тоже так подумала. Куры ночью вообще не видят ничего, они дневные птицы. Кстати, а может она поэтому курицу и выбрала. Ночью курица в отключке и сопротивляться не будет...
Я от своих знакомых ни разу не слышала историй про оборотней. И лично ничего такого со мной не происходило, поэтому не могу предположить, что это было и не охота с таким явлением сталкиваться.
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#8 написал: Pmariam
Сегодня, 15:31
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1167|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 3 208
страшно конечно соседствовать с такой, но и дом свой оставлять из-за кого-то тоже обидно.
в оборотней я тоже не верю, но кто знает, что еще в мире есть такого, во что мы не верим, а ОНО есть.
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#9 написал: Crow117
Сегодня, 16:00
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 13
Цитата: Pmariam
страшно конечно соседствовать с такой, но и дом свой оставлять из-за кого-то тоже обидно.
в оборотней я тоже не верю, но кто знает, что еще в мире есть такого, во что мы не верим, а ОНО есть.
+

Бабушке в жизни все время помогала её вера в лучшее, она после этого случая познакомилась с дедом. И они уехали в село к его родителям blush
Зарегистрирован: 3.08.2019
#10 написал: Шерри
Сегодня, 16:25
+2
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 422
Оборотничество, это перевоплощение. Тут, мне кажется другая ситуация. Либо морок, либо ведьма умела смотреть глазами этой курицы.
А шастала она везде, потому что любопытной была. Где подслушает, где увидит чего интересное).
+
Зарегистрирован: 3.06.2019
  
#11 написал: byssinkka
Сегодня, 16:57
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2
Цитата: Шерри
Оборотничество, это перевоплощение. Тут, мне кажется другая ситуация. Либо морок, либо ведьма умела смотреть глазами этой курицы.
А шастала она везде, потому что любопытной была. Где подслушает, где увидит чего интересное).
+

А может вообще хотела порчу навести и с помощью курицы подложить что-нибудь...

Явно что-то не хорошее было в замыслах(

А за историю + , хорошо написано, интересно читать...и хочется верить
Зарегистрирован: 16.07.2019
#12 написал: DRUID
Сегодня, 18:17
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Репутация: (226|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 209
Походу приснится мне эта курочка ночью.

+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
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