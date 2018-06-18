Курица ли?

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:04

Причина: Стилистика автора сохранена.

Crow117 Просмотров: 797 Комментарии: 12 +19 Сегодня, 11:04 by

Немного предыстории. Бабушка во время войны была угнана в Германию в возрасте 19-ти лет, вместе с другими молодыми девушками и парнями. Их привезли на завод по производству бомб, откуда она бежала вместе с ещё одной девушкой. Они прибежали на какую-то немецкую ферму, где их приняли добрые люди, и там они работали по хозяйству за еду и более-менее безопасный ночлег. Ещё будучи в бараках при заводе, её подруга заболела туберкулёзом лёгких и уже на ферме скончалась. В ночь после кончины подруги с бабушкой разговаривал Голос, как она рассказала, нежнее и красивее которого она никогда ничего не слышала. Он называл её "Дочь моя" и сказал, что с ней всё будет хорошо, чтобы она не боялась ничего. После этого она очень сильно уверовала в Бога.Когда её вернули на Родину, после Великой победы, она узнала, что осталась сиротой.Село её было не узнать. Началось восстановление, возвращение к прошлой жизни. Много людей не вернулось в свои дома. В соседний с её домиком дом вселилась она.Злая и грубая тётка по имени Зоя.Пошли слухи. Сначала про то, что она как будто бы целительница, потом стали говорить, что она ведьма, потом - что чёрная ведьма, притом оборотень.Люди стали рассказывать, что в полную луну Зоя превращается в чёрную курицу и прыгает в чужие сады и огороды. А что она там делает, и с какими целями, большой вопрос для напуганных.Естественно, бабушка моя считала всё это просто богатой фантазией людей. Я бы тоже не поверила.И вот, в одну светлую ночь, когда луна светила, как фонарь в ночном небе, вышла бабушка по нужде в туалет. Туалет, конечно, был на улице. Он был небольшим деревянным строением с ямой, и стоял недалеко от дома, за густым виноградником.Бабушка зашла в туалет, закрыла дверь и только лишь присела, как ... вдруг каак обрушится на неё грохот копыт и ржание лошадей, посреди ночи, оглушительный топот множества парнокопытных. Она акцент сделала на том, что стук их был такой, как будто не по земле скакал этот ночной табун, а по асфальтированной дороге, которых в селе не было.Бабушка очень испугалась, выскочила из туалета - и к дому.И вдруг поняла, что находится в полной тишине. Она остановилась. Ночь, луна, везде тихо-тихо. Ничего не понимая, посмотрела на туалет, потом перевела взгляд на виноградник, потом на кадку с водой, потом на кусты смородины... И вот там-то, в смородине, она и увидела Это...Оттуда, как неживая, смотрела на неё чёрная птица. Неживая, потому что абсолютно не двигалась. Секунд десять бабушка смотрела на эту птицу, а потом произошло самое страшное. Отчего бабушка сама не помнит, как забежала в хату. Так быстро бежала, и так было страшно ей, что она не помнит этих действий вообще.Птица открыла клюв и вышла на светлое место. Бабушка осознала, что это и есть, самая что ни на есть, курица, чёрная. А в полумраке открытый клюв выглядел большой дырой. Сама по себе птица выглядела неестественно, а потом как будто улыбнулась и прищурилась (это, конечно звучало, нереально. Но я себе представила эту жуть).Оказавшись в доме, бабушка крестилась, крестила знамением двери, окна и молилась до утра.После этого случая она через силу здоровалась с Зоей и вскоре переехала в другое село.Не со всеми соседями приятно соседствовать...Как вы считаете, оборотни всё-таки существуют? Или это было что-то другое.

Ключевые слова: Ведьма оборотень курица авторская история

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