Ложный вызов

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:35

Причина: Фотографии можно найти по ссылке, выделенной в тексте.

Aprofen Просмотров: 669 Комментарии: 8 +13 Сегодня, 07:32 by

Эта история приключилась со мной еще в 2015 году, когда я подрабатывал в приюте для животных. С завода я уволился, а новую работу еще не нашел.Сейчас, насколько я знаю, этого приюта уже нет – то ли его совсем закрыли, то ли он перешел в другие руки. А в то время он еще вполне функционировал.Мои обязанности были довольно просты – помочь ветеринару осмотреть вновь прибывших животных, подержать их, чтобы они не вырывались, помочь что-то перетащить, а так же по возможности подваривать различные металлические изделия, которые изволили сломаться – стулья, кресла со стальными ножками, иногда трубы, так как по специальности я сварщик и тогда еще имел свой аппарат.Интересная часть работы для меня заключалась в том, что иногда вместе с парой девчонок-сотрудниц приходилось выезжать на заявки, оставленные по телефону неравнодушными жителями нашего города: кошек закрыли в подвале, дети покалечили щенка, который забрался в подъезд, и тому подобное. В распоряжении у меня имелся старенький москвич-412, который я прикупил и ремонтировал своими силами. Разумеется, никакого своего транспорта у приюта не было (да и вообще финансовая ситуация была плачевной), поэтому выезжали мы на моей машине.График работы у меня был такой: с 8 до 12 часов я подрабатывал дежурным сварщиком в другой организации на полставки, с 14 до 22 я работал в приюте, так что я задерживался там всегда практически до вечера.Теперь, непосредственно к самой истории.В сентябре месяце, примерно в часов эдак шесть вечера, к нам поступает звонок – в заброшенном здании, которое стоит прямо вдоль шоссе, раздается собачий вой и скулеж, да такой, как будто там этих несчастных собак режут. Разумеется, по мнению граждан, полиция ехать по такой заявке откажется, поэтому звонят именно нам.Загружаемся в машину, берем с собой сумку с самым необходимым для оказания животным первой помощи и выезжаем на место.Это заброшенное здание представляет собой территорию какого-то бывшего маленького предприятия или чего-то подобного – точно сказать не могу, ибо, сколько я себя помню, оно там было всегда. Территория предприятия обнесена деревянным забором, однако одно здание, стоящее лицевой стороной к шоссе, имеет подвал, попасть в который можно без особых затруднений через проем. Шоссе проходит, не сказать, чтобы за городом – скорее между обширной местностью с полями и рощицами, которая разделяет районы нашего города.Доехали, остановились на обочине, я выставил аварийный знак позади машины (кто знает, на москвиче кнопки аварийки нету), и пошли к входу в подвал. Прислушались – все тихо.Заглянули внутрь, я посветил фонарем – пусто. Подвальчик-то сам небольшой, буквально с однокомнатную квартирку-гостинку, только вытянут по длине.Отправил я девчонок в противоположный конец предприятия, к воротам – предупредить сторожа, что, мол, изволим сейчас к вам залезть, а сам пошел внутрь, осмотреться.Скажу, что у меня имелась (и имеется до сих пор) лицензия на ООП, то есть на травматическое оружие, которое я по возможности ношу с собой, а на такие выезды я брал его с собой обязательно, так что более-менее я был спокоен.Подвал, в общем-то, был пуст, если не обращать внимания не некоторые особенности.На самой дальней стене, прямо к ней, были приклеены два зеркальца из женской пудреницы, на расстоянии примерно двух метров друг от друга. Такие же зеркальца были приклеены и на колоннах. В углу стояла пустая банка, чистая, только пыльная, а вокруг неё валялись огарки свечей, обыкновенных свечей, как из хозмагазина. Последним мусором являлись штук пять коробочек из-под фотопленки, такой фотопленки я вообще не видел в продаже, зеленая с белой полосой коробочка, кассета на 36 кадров. Все коробочки были пусты. Больше в подвале не было ничего.Самое интересное меня ждало в бетонной яме, в конце подвала. Обыкновенная яма, метр в ширину, метра два в глубину. В яме обнаружились трупы собак. Не знаю, сколько их всего было, но я разглядел штуки три различной сохранности. Внизу полностью разложившиеся, практически одни кости, сверху – обтянутые шкурой, даже с шерстью. Не знаю зачем, но фотографию на память я сделал, она до сих пор хранится у меня на старом жестком диске. Как найду переходник-конвертер с IDE на SATA – обязательно покажу.В общем, тут помогать явно некому, трупы, даже самые свежие, уже явно пролежали здесь не один месяц, поэтому я забил на это дело, вышел из подвала и сел в машину покурить. Вскоре вернулись и сотрудницы мои, сказали, что будка охранника давно заброшена, ворота открыты, и, по-видимому, территория не охраняется.Ну, на нет и суда нет, поехали назад. Про трупы, естественно, ничего не рассказал – а зачем расстраивать девчонок, они животных любят. Может, бродячих собак постреляли да скинули туда на самом предприятии, когда еще там сторожа были, один факт, что им уже не помочь.Приехали, попили чайку, посидел я там как обычно до девяти часов вечера, завел москвича да и поехал домой.Еду как обычно – потихоньку, в салоне маслом воняет, двигатель тянет плоховато – капиталить нужно было, а денег совсем нет. Свернул на то самое шоссе, дабы удобно и без пробок попасть в свой район – стоять в пробках на москвиче да еще и с плохим сцеплением удовольствия мало, а тут красота, машин немного, еду по правой полосе.Проезжал как раз мимо того самого заброшенного здания, через открытое окно до меня донеслось хриплый лай и тявканье, различимое даже в тарахтении УЗАМа.Ну, раз собственными ушами услышал – сам Бог велел остановиться, может, и правда какие-то живодеры собак там мучают. Свернул на обочину, хлопнул дверцей, пощупал кобуру – все на месте.Посветил фонарем в примятый бурьян около входа да и направился осторожными шажками вперед.Только подошел на метра два – из проема показывается собака. Честное слово, освети я её фонарем, так бы и наложил в штаны там на месте, оставшись стоять с открытым ртом. Но фонарь я опустил вниз.По одному виду, даже в сгущающихся сумерках, было ясно, что с собакой, мягко говоря, не все в порядке. На морде шерсти не было совсем, череп был обтянут пепельно-серой сморщенной кожей, как мне показалось, лопнувшей в нескольких местах, а кожи на нижней челюсти не было совсем, обнажились зубы, особенно жутко выглядели передние клыки.Не знаю, сколько я стоял и смотрел на ЭТО, но когда мимо пронеслась на большой скорости очередная легковушка, сверкнув дальним светом фар, я резко развернулся и побежал обратно к машине, путаясь ногами в пожухлой траве.Вскочив в автомобиль и быстро захлопнув дверцу, я лихорадочно поднял стекло с водительской стороны, накручивая ручку стеклоподъемника со скоростью пропеллера кукурузника.Пока пытался тронуться, дернулся и заглох три раза, слишком резко отпуская сцепление или давая недостаточно газа. Вообще при этом я думал только об одном – водительская дверца-то на москвиче не закрывается изнутри, как знать, может, она как раз сейчас распахнется и ко мне запрыгнет эта собака, хотя собакой её назвать было уже сложно. Понятное дело, что собаки открывать дверцы не умеют, но только от одной мысли, что сейчас она загавкает где-то рядом с машиной, мне становилось плохо.Тронувшись, я сразу выжал практически в пол, проскочив вторую передачу, о чем коробка сообщила мне недовольным скрежетом и резким рывком.... Когда я стоял около подвала, в свете фар проезжающей мимо машины удалось разглядеть глаза этого существа. Примерно такие глаза я видел только раз, когда в приюте была кошка, слепая на один глаз – затянутые какой-то мутной белой пленкой, глаза животного были похожи на сморщенные высохшие вишенки, которые начали подгнивать. Больше ничего разглядеть я не успел, но мне показалось, что в темноте были различимы лапы этого существа – обычные собачьи лапы, только тонкие, как будто сморщенная кожа обтягивала одни кости.Это существо, собака, если можно так её называть, точно была «живая», не поставленная и не подвешенная кем-то там для каких-то извращенных увеселений – я видел, как она двигалась, стояла, покачиваясь из стороны в сторону, словно кот, отходящий от наркоза. Точно слышал низкое хриплое рычание и тявканье.Что это было – не знаю... да только больше я там ничего подобного не видел, проезжая тем маршрутом днем. Когда едешь в полдень в машине, чувствуешь себя уверенно и безопасно, на том участке я нарочно сбавлял скорость, высматривая в стороне подвала что-то подозрительное, но больше ничего не приметил. В конце концов мы собрались с другом и сходили туда днем, сделали несколько фотографий, правда зашел я в подвал только после него.Ничего необычного – все было точно так же, как и в тот раз, когда я выезжал туда на вызов. Только вот мыслей о езде по этому маршруту в темное время суток у меня больше не возникало. Принял это как само себе разумеющееся.А место это не скрываю – можете посмотреть на него вот, я, кстати, туда его и добавил. Там имеются и фотографии этого объекта, отчетливо виден тот самый вход в подвал, да и фотографии самого подвала есть, можете посмотреть, что к чему. Кто живет в этом городе – можете сходить, разузнать, что да и как там, правда сейчас там уже началось какое-то движение, ездят грузовики по территории, возможно, будут что-то строить, однако в подвал по-прежнему можно беспрепятственно попасть.С уважением к читателям моей истории, всем удачи!

Ключевые слова: Собаки вызов здание авторская история

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