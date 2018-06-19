Странные случайности

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:46

Причина: Стилистика автора сохранена.

Шерри Просмотров: 582 Комментарии: 14 +15 Сегодня, 12:46 by

На протяжении всей моей жизни происходили странные случайности, связанные с угрозой жизни или, как минимум, данные ситуации могли привести к травме.Первый случай мне рассказала мама.Когда мне было два месяца, мама повезла меня, в коляске, в поликлинику на обычное обследование. Поставила коляску рядом со входом, где уже стояли другие коляски и взяла меня на руки. В этот момент треснуло стекло в окне поликлиники, на втором этаже, и огромный кусок стекла воткнулся в середину моей коляски. Мама, естественно, была в шоке и очень часто потом, со слезами на глазах, рассказывала мне эту историю, говоря, что у меня хороший ангел хранитель. Так как стекло воткнулось именно в то место, где две минуты до этого, у ее доченьки находился животик.Следующие истории я уже помню сама, достаточно четко, несмотря на то, что в одной из них мне было 5 лет.Жили мы в двухкомнатной квартире. В большой комнате был телевизор и, собственно, спальня моих родителей. В маленькой комнате спала я, там же я играла. В углу моей комнаты был письменный стол (о нем пойдет речь в следующей истории). Так вот сижу я на полу, играю в машинки. Не скрою, папа хотел мальчика, поэтому игрушки у меня были всех мастей, начиная от солдатиков с машинками и заканчивая куколками с плюшевыми зверюшками. Дело было вечером, на улице зима, в комнате горел свет. У одной машинки заело колесико, и я побежала к родителям, которые смотрели телевизор. Только я выбежала из комнаты, как раздался громкий щелчок, и в моей комнате погас свет. Я с визгом вбежала к родителям, показывая на комнату, и мы вместе понеслись смотреть, что там произошло. Дальше я помню охи и ахи мамы, и строгий голос папы: «Не нагнетай!» В люстре лопнула лампа и разлетелась на горячие кусочки в то место, где я играла. Потом мама перенесла все игрушки в большую комнату и долго убирала осколки, подметая пол. Я, конечно, была напугана, поэтому, видимо, и запомнила этот случай.Я уже милая пятнадцатилетняя девушка. Собираюсь утром в школу, на улице еще темно. Сижу за письменным столом и навожу марафет. На столе привинчена настольная лампа, которая сгибалась в трех местах. Помните, наверное, в советских фильмах в заставке такая лампа прыгала по буквам. Так вот, я ее направляла прямо себе на лицо, когда красила глаза. На кухне щелкнул чайник, и я пошла налить чаю заранее, чтобы заварился. Только встала со стула, щелчок, лампочка в дребезги, осколки по всей комнате.В этой истории я уже замужем, мне 21 год. Не знаю, может эту историю я притянула за уши, но мне кажется, она в цепочке случайностей. Мы с мужем шли из магазина. Было это в подмосковье, на даче у родителей мужа. Идем с сумками, впереди ров небольшой, заросший травой. Конечно, его можно обойти. Но зачем? Можно же перепрыгнуть, так короче! И вот, с сумками наперевес, мы одновременно прыгаем через этот ров. Не учтя вес сумок, муж сбивает меня одной из них, и я падаю в ров, в самую грязь. Сам он приземляется на другую сторону рва, прямо в осколки разбитой бутылки. Я, конечно, была вся мокрая, но муж распорол себе ногу так, что потом неделю не мог на нее наступать. Чтобы не было вопросов, напишу: мы были в шлепках. Осколок прорезал и шлепанец и ногу. Естественно, не упав бы в ров, я могла также напороться на эти осколки стекла.Последняя случайность произошла со мной этой зимой. Я уже взрослая тетя, занимаюсь своими делами дома. Вечер, выходной день, звонок телефона. Меня вызывают срочно на работу, забрать документы, чтобы передать их потом нужному человеку в понедельник. Я одеваюсь и несусь сломя голову на автобусную остановку. Мне преграждает путь мужчина. Просит показать, где находится нужный ему дом. Я злая, от того, что уже опаздываю, показываю в нужную сторону рукой и направляюсь дальше. Заворачиваю за дом, и в двух метрах впереди от меня падает огромная сосулька с комом снега. Думаю, тут не нужно писать, что могло быть со мной пройдя я в том месте быстрее.Эти истории я хотела написать еще вчера, придумав им название: «Мой ангел хранитель». Но сейчас, прокрутив в голове все события и написав эти истории, я задумалась. А почему это вообще происходило? Ведь этих случайностей могло вообще не быть. И почему они все связаны со стеклом? В последней истории на меня покушалась сосулька, но уж очень она похожа на стекло, а разлетевшиеся кусочки на осколки.

Ключевые слова: Ангел-хранитель стекло осколки опасность. авторская история

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