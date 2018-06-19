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Истории из жизни

Странные случайности

На протяжении всей моей жизни происходили странные случайности, связанные с угрозой жизни или, как минимум, данные ситуации могли привести к травме.
Первый случай мне рассказала мама.

Когда мне было два месяца, мама повезла меня, в коляске, в поликлинику на обычное обследование. Поставила коляску рядом со входом, где уже стояли другие коляски и взяла меня на руки. В этот момент треснуло стекло в окне поликлиники, на втором этаже, и огромный кусок стекла воткнулся в середину моей коляски. Мама, естественно, была в шоке и очень часто потом, со слезами на глазах, рассказывала мне эту историю, говоря, что у меня хороший ангел хранитель. Так как стекло воткнулось именно в то место, где две минуты до этого, у ее доченьки находился животик.

Следующие истории я уже помню сама, достаточно четко, несмотря на то, что в одной из них мне было 5 лет.

Жили мы в двухкомнатной квартире. В большой комнате был телевизор и, собственно, спальня моих родителей. В маленькой комнате спала я, там же я играла. В углу моей комнаты был письменный стол (о нем пойдет речь в следующей истории). Так вот сижу я на полу, играю в машинки. Не скрою, папа хотел мальчика, поэтому игрушки у меня были всех мастей, начиная от солдатиков с машинками и заканчивая куколками с плюшевыми зверюшками. Дело было вечером, на улице зима, в комнате горел свет. У одной машинки заело колесико, и я побежала к родителям, которые смотрели телевизор. Только я выбежала из комнаты, как раздался громкий щелчок, и в моей комнате погас свет. Я с визгом вбежала к родителям, показывая на комнату, и мы вместе понеслись смотреть, что там произошло. Дальше я помню охи и ахи мамы, и строгий голос папы: «Не нагнетай!» В люстре лопнула лампа и разлетелась на горячие кусочки в то место, где я играла. Потом мама перенесла все игрушки в большую комнату и долго убирала осколки, подметая пол. Я, конечно, была напугана, поэтому, видимо, и запомнила этот случай.

Я уже милая пятнадцатилетняя девушка. Собираюсь утром в школу, на улице еще темно. Сижу за письменным столом и навожу марафет. На столе привинчена настольная лампа, которая сгибалась в трех местах. Помните, наверное, в советских фильмах в заставке такая лампа прыгала по буквам. Так вот, я ее направляла прямо себе на лицо, когда красила глаза. На кухне щелкнул чайник, и я пошла налить чаю заранее, чтобы заварился. Только встала со стула, щелчок, лампочка в дребезги, осколки по всей комнате.

В этой истории я уже замужем, мне 21 год. Не знаю, может эту историю я притянула за уши, но мне кажется, она в цепочке случайностей. Мы с мужем шли из магазина. Было это в подмосковье, на даче у родителей мужа. Идем с сумками, впереди ров небольшой, заросший травой. Конечно, его можно обойти. Но зачем? Можно же перепрыгнуть, так короче! И вот, с сумками наперевес, мы одновременно прыгаем через этот ров. Не учтя вес сумок, муж сбивает меня одной из них, и я падаю в ров, в самую грязь. Сам он приземляется на другую сторону рва, прямо в осколки разбитой бутылки. Я, конечно, была вся мокрая, но муж распорол себе ногу так, что потом неделю не мог на нее наступать. Чтобы не было вопросов, напишу: мы были в шлепках. Осколок прорезал и шлепанец и ногу. Естественно, не упав бы в ров, я могла также напороться на эти осколки стекла.

Последняя случайность произошла со мной этой зимой. Я уже взрослая тетя, занимаюсь своими делами дома. Вечер, выходной день, звонок телефона. Меня вызывают срочно на работу, забрать документы, чтобы передать их потом нужному человеку в понедельник. Я одеваюсь и несусь сломя голову на автобусную остановку. Мне преграждает путь мужчина. Просит показать, где находится нужный ему дом. Я злая, от того, что уже опаздываю, показываю в нужную сторону рукой и направляюсь дальше. Заворачиваю за дом, и в двух метрах впереди от меня падает огромная сосулька с комом снега. Думаю, тут не нужно писать, что могло быть со мной пройдя я в том месте быстрее.

Эти истории я хотела написать еще вчера, придумав им название: «Мой ангел хранитель». Но сейчас, прокрутив в голове все события и написав эти истории, я задумалась. А почему это вообще происходило? Ведь этих случайностей могло вообще не быть. И почему они все связаны со стеклом? В последней истории на меня покушалась сосулька, но уж очень она похожа на стекло, а разлетевшиеся кусочки на осколки.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:46
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 12:46 by ШерриПросмотров: 582Комментарии: 14
+15

Ключевые слова: Ангел-хранитель стекло осколки опасность. авторская история

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Комментарии

#1 написал: Polupolyarnaya
Сегодня, 13:52
+1
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 102
Вспомнила сказку, где гг нельзя было прясть, но она это сделала, укололась, уснула. Может, какой-то недоброжелатель сделал(а) заклятие против вас? Именно на стеклянный предмет какой-нибудь.

Вообще, интересный набор событий.
Зарегистрирован: 19.06.2018
#2 написал: Ольга 1981
Сегодня, 14:30
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 323
Очень интересные истории. Действительно, стекло прям преследует вас. И я почему то уверена, что тот мужчина был вашим Ангелом-Хранителем. А лица его не запомнили? Или одежду?
Все таки я думаю, вам надо остерегаться стекла. Истории сплошная мистика. Спасибо.
Зарегистрирован: 13.12.2017
 
#3 написал: Шерри
Сегодня, 15:09
0
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Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 58
Цитата: Polupolyarnaya
Может, какой-то недоброжелатель сделал(а) заклятие против вас? Именно на стеклянный предмет какой-нибудь

Возможно.
Я вспомнила ещё один случай. Я химик и в начале рабочей карьеры делала лабораторный эксперимент. Стеклянная палочка, которой я мешала химическую смесь, сломалась. Кусок стекла попал мне в сосуд, в середине ладони. Кровь прыснула струёй с напором. Я от неожиданности, залила пол лаборатории, даже на потолок попало. На ладони, так и остался шрам. Извините за подробности.

Цитата: Ольга 1981
Очень интересные истории. Действительно, стекло прям преследует вас. И я почему то уверена, что тот мужчина был вашим Ангелом-Хранителем. А лица его не запомнили? Или одежду?
Все таки я думаю, вам надо остерегаться стекла. Истории сплошная мистика. Спасибо.

Мужчина не молодой, лет 50. Одет по зимнему в куртке и шапке. Лицо доброе, приятное. В принципе, обычный интелегентный мужчина.
Я когда уже написала, задумалась. Ведь ни в одной истории нет людей, только стекло и случайности.
Зарегистрирован: 3.06.2019
#4 написал: Ольга 1981
Сегодня, 16:28
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 323
Цитата: Шерри
Мужчина не молодой, лет 50. Одет по зимнему в куртке и шапке. Лицо доброе, приятное. В принципе, обычный интелегентный мужчина.
Я когда уже написала, задумалась. Ведь ни в одной истории нет людей, только стекло и случайности.

Я почему спрашивала.. У подруги мама рассказывала: стояла она как то на остановке, ждала автобус. Я тут ее мужчина окликнул:" Нина! Нина! Подойди на минуточку!". И рукой зовет. Мужчина незнакомый, но позвал по имени и она направилась к нему. Отойдя чуть от остановки, она обернулась на резкий звук, грохот. Оказывается в остановку врезалась машина и многие люди пострадали. Если бы она не пошла на зов того мужчины, то тоже пострадала бы. Когда она чуть очухалась, начала искать того мужчину и не нашла. Описывает его как лет сорока, одет правда в плащ и шляпу. Я думала может и у вас в плаще и шляпе smile И мама подруги до сих пор думает, что это ее Ангел спас.
Зарегистрирован: 13.12.2017
 
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:38
0
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Репутация: (1635|-1)
Публикаций: 80
Комментариев: 5 110
Шлепанцы. Мне однажды гвоздь сапоги пробил с подошвы, нога особо не пострадала, ибо зима, шерстяные носки и всё такое. Решила к остановке поближе путём пройти.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#6 написал: Шерри
Сегодня, 16:53
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 58
Цитата: Ольга 1981
Цитата: Шерри
Мужчина не молодой, лет 50. Одет по зимнему в куртке и шапке. Лицо доброе, приятное. В принципе, обычный интелегентный мужчина.
Я когда уже написала, задумалась. Ведь ни в одной истории нет людей, только стекло и случайности.

Я думала может и у вас в плаще и шляпе


Ой, отправила и не написала stuck_out_tongue_closed_eyes
Наверное они облик меняют и одежду, в зависимости от времени года innocent
Зарегистрирован: 3.06.2019
#7 написал: FromSiberia
Сегодня, 16:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (64|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 642
Действительно, проблема именно с осколками и стеклом явно прослеживается... Как говорится, "примешь ты смерть от коня своего"... а автору угрожает нечто прозрачное и хрупкое, лед ли, стекло ли... Но мистическая угроза постоянно кем-то или чем-то отводится...
Что же это за процессы такие происходят вокруг автора истории? Нетипичный ведь случай. Сильный ангел-хранитель, это да. Но явно есть кто-то, кто ему противодействует, причем - как бы это сказать? - точечно. Не просто противостояние света и тьмы, а направленная борьба за жизнь и смерть конкретного человека. Что-то есть особенное, ценное для высших сил в авторе, о чем она и сама не знает? Или какое-то проклятие действует, с которым борется хранитель?..
Загадочно и интересно, +++

Цитата: Polupolyarnaya
Вспомнила сказку, где гг нельзя было прясть, но она это сделала, укололась, уснула. Может, какой-то недоброжелатель сделал(а) заклятие против вас? Именно на стеклянный предмет какой-нибудь.

Вообще, интересный набор событий.

Да, точно как в той сказке!
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#8 написал: Шерри
Сегодня, 18:16
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 58
Цитата: FromSiberia
Действительно, проблема именно с осколками и стеклом явно прослеживается... Как говорится, "примешь ты смерть от коня своего"... а автору угрожает нечто прозрачное и хрупкое, лед ли, стекло ли... Но мистическая угроза постоянно кем-то или чем-то отводится...
Что же это за процессы такие происходят вокруг автора истории? Нетипичный ведь случай. Сильный ангел-хранитель, это да. Но явно есть кто-то, кто ему противодействует, причем - как бы это сказать? - точечно. Не просто противостояние света и тьмы, а направленная борьба за жизнь и смерть конкретного человека. Что-то есть особенное, ценное для высших сил в авторе, о чем она и сама не знает? Или какое-то проклятие действует, с которым борется хранитель?..
Загадочно и интересно, +++

Спасибо за комментарий, я аж прослезилась. Значит не зря я экстрасенсорикой начала заниматься и людям помогать.
Зарегистрирован: 3.06.2019
#9 написал: Tigger power
Сегодня, 19:16
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2222|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 4 586
Действительно слишком много стекла на еще небольшой отрезок жизни, понятно, что кто-то оберегает вас, но почему именно стеклом вторая сторона пытается с вами расправиться. Написала и прямо страшно стало. Вы сами как думаете, что это может быть: заговор чей-то, борьба противоположных сил? Удачи вам +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#10 написал: Ksenya078
Сегодня, 19:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (209|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 098
Удивительные истории! С удовольствием прочла. Спасибо,+++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
     
#11 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 20:31
0
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Группа: Журналисты
Репутация: (2834|-1)
Публикаций: 1 700
Комментариев: 10 966
И почему они все связаны со стеклом? - вот именно! Меня тоже этот факт удивил! Берегитесь стекла! ) И пусть ангел также дальше оберегает от разных напастей! +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#12 написал: Шерри
Сегодня, 20:32
0
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Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 58
Цитата: Tigger power
Действительно слишком много стекла на еще небольшой отрезок жизни, понятно, что кто-то оберегает вас, но почему именно стеклом вторая сторона пытается с вами расправиться. Написала и прямо страшно стало. Вы сами как думаете, что это может быть: заговор чей-то, борьба противоположных сил? Удачи вам +

Если взять за правду, то что Им известно, наша миссия на земле. То да, это борьба двух сил. А стекло является сильнейшим инструментом для направления и трансформации энергетических потоков.
Зарегистрирован: 3.06.2019
#13 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 23:16
0
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Репутация: (20|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 305
Так то страшно. Автор, а если у мамы пороспросить, может ей кто то, когда-то чем-то угрожал, завидовал, может дорогу кому перешла. С двух месяцев от роду вас стекло преследует.
Зарегистрирован: 22.05.2017
#14 написал: Шерри
Сегодня, 23:56
0
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 58
Цитата: Мария Сайгина
Так то страшно. Автор, а если у мамы пороспросить, может ей кто то, когда-то чем-то угрожал, завидовал, может дорогу кому перешла. С двух месяцев от роду вас стекло преследует.

Спрашивала, ничего такого небыло.
Зарегистрирован: 3.06.2019
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