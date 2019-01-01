Сваты чертей

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:42

Сделано_в_СССР Просмотров: 136 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:42 by

Я еще не так много пожил на этом свете, но со многими необъяснимыми вещами уже успел повстречаться лично, а некоторые истории так или иначе слышал от разных источников. Так что на ваш суд, верить или не верить право каждого. Еще во время обучения в институте был у меня друг очень хороший, и по сей день связи поддерживаем. Родом он сам из Чувашии, деревню называть не стану в силу ненадобности. Не смогу описать что там и как, но по словам друга, а зовут его кстати Леха, места там живописные, сказочные. Как все молодые и свободные мы любили выезжать на природу, рыбалку и охоту. Вот в один из таких походов Леха нам и поведал историю о своём отце. Далее отпишусь от первого лица. (Отца самого Лехи).Давно это было. Машины еще в деревнях в личных владениях не имелись, так что один ВАЗ имелся и то, только у председателя колхоза. На тот момент было мне лет 18, жили самой обычной жизнью, колхозы, девочки, гулянки. На улице лето, самый пик жары. Особо в такую погоду не поработаешь ни в поле, ни в огороде. Так что местные начинали шевелиться после полудня. В тот день дед все причитал что "живок" коровам надо бы с полей привезти, а солому они и зимой наедятся. Сказал он тогда мне где лучше клевер скосить и даже карту нарисовал так как местность эту я ранее не знал. Со словами напутствия запряг я лошадь да и отправился в указанное место. Уже вечереет, свежо, прохладно стало. Ну думаю тогда быстро управлюсь, до ночи точно успею вернуться. Так и вышло.Назад я выдвинулся ближе к 11. Дорога пролегает через поле, все как на ладони так что особо я не переживал. Ехал и думал о чём то своем. Пройдя почти половину пути слышу, будто гулянка недалеко где-то. Песни горланят, музыка гармоничная разливается, да такая будто мед в уши! Мотая головой во все стороны увидел не далеко холм на котором в аккурат под деревом дом стоит одинокий. "Вот же странно, а пока туда ехал не заметил его",- подумал я в тот момент. Пригляделся, а там девчушка у забора стоит да платком машет, мол, давай к нам!Ну я долго размышлять не стал, развернул кобылу да и к дому тому поехал. За невысоким забором сразу разглядел стол набитый всякими угощениями да выпивкой любой масти. А когда меня к столу пригласили так вообще от счастья петь душа рвалась. "Ну думаю, удачно я на полевку поехал!" После пары рюмок и плотной закуски подсела ко мне девчушка, что платком махала. Разговорились мы с ней, даже как мне показалось родное что-то в ней увидел. Она говорит: "Свадьба у нас сегодня, так выпьем же за молодых",- и стакан мне протягивает залитый по самые края. А после выпитого рубаху мне протягивает, да нарядную такую, с узорами ручной вышивки. Такую красоту принять я не мог. Вежливо отказавшись мы все дружно отправились хоровод водить да танцы плясать. А девчонка все эта настойчиво за мной увязалась да принять подарок просит. То ли алкоголь мне голову затуманил, но подарок я принял.Стою себе, папироску закурил да обновку в руках кручу, все рассматриваю. А девица эта подошла да говорит: "Примерь, повод ведь какой, свадьба! Не обидь хозяйку!" Я без задней мысли снял свое рванье и начал было примерять рубаху. Не успел голову через воротник вытащить и будто в голове свет мелькнул, да мысли невнятные лезут, словно шепчут: "Одумайся. Будь осторожен! Не смей этого делать!" И меня будто осенило. Ночь на дворе, дом стоит один на отшибе, а рядом деревень и в помине не виднелось, да еще и свадьба странная, чужака за стол сажают, кормят, поят да подарками балуют.Только эта мысль пролетела, как с глаз будто пелена сошла. Оглядываюсь вокруг, темнота, поле, лошадь рядом с телегой стоит да жует себе что-то. От дома и следа нет. Вот только вместо рубахи держу петлю из бечевки на шее и у оврага стою что под деревом сразу находился, не глубокий, но на взрослого человека хватит с лихвой. А во рту привкус земли и гнили, уж не знаю что я там тогда ел да и знать не хочу. Обратно домой гнал кобылу свою как только мог, а сам все размышлял. Интересно, надень я ее полностью, так бы и остался на том дереве на холме раскачиваясь ветрами.История данная по словам рассказчика чистая правда. Да и дядю Гену я знаю хорошо, врать он не умеет, а с такими вещами уж и в помине не стал бы выдумывать.Автор - Нэнси.

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