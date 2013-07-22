Истории отца

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 09:07

Причина: Стилистика автора сохранена.

Debui Просмотров: 236 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 09:07 by

Давно собирался рассказать, что слышал от своего покойного отца.Рассказы его убеждают меня, что истории о ведьмах, оборачивающихся свиньями, которые встречал здесь – не вымысел, как и вообще многие стороны народного предания, которое записаны в фольклор. Не ложными явились также и рассказы о судьбе человеческой, предначертании – как, впрочем, и возможности её изменить.Всё рассказанное происходило под Новокуйбышевском, километрах в тридцати от Самары, что на Волге, в посёлке Журавли. Неподалёку от него располагается военная часть, по одним рассказам – третий круг противовоздушной обороны Москвы (отец даже про шахты рассказывал: «Вон там они, а смотреть не на что, растащили всё»), а по уверениям «сталкеров», там только ангары для танков, никакой ПВО – врут для конспирации? Не суть, что там было, но военная часть в историях также будет присутствовать.Если читатель вздумает приехать туда порыбачить (на розданных в частные руки прудах), полюбоваться природой лесостепи или наведается из одного только чистого любопытства, то, проехав от трассы пару километров меж полей (бывших бахчей), увидит посёлок, а в середине него у дороги – несколько советских двухэтажек. О них и будет первый рассказ.Старуха-оборотеньВ одном из этих домов (отец указывал, где именно, да я позабыл) жила себе обычная старуха. Как-то раз пошёл слух по деревне из уст в уста, от её соседей, что к ним и раз, и другой, стучались солдатики с вопросом: «А где у вас тут девушка живёт?» Им – какая девушка? «Да вот такая и такая, молодая, красивая, в этом доме живёт, вот сюда заходит». А девушки никакой в этих домах и нет! Посудачили тогда, «Вия» вспомнили, да и зажили дальше...Другой раз про бабку отцу рассказала уже подруга (отец мой был из тех людей, которых вспоминают словами «таких теперь нет»: подруга его подругой и была). Она возбуждённо передала, что видела, как в одно укромное место забежала с улицы свинья, там как-то кувыркнулась – и раз, идёт себе та самая старуха, а свинья пропала! К сожалению, не знаю подробностей, но отец, по его словам, тогда было не поверил: «Да ну, Любк, не врёшь?» «Да хочешь – перекрещусь!» – отвечает, – «Сама видела»!Тут нам интересно, что, во-первых, подтверждается народная молва, наделяющая ведьм возможностью оборачиваться животными, чаще свиньёй, во-вторых же, описанное действо полностью соответствует другой молве: «начинающие» служки нечистого будто должны в процессе превращения (в зверя и обратно) особым образом перекувырнуться через ритуальные ножи, а когда набираются опыта, делают это когда захотят, просто кувыркнувшись с заклинанием.Бабкина сестраК отцовой бабке в посёлок наведывалась время от времени её сестра. Как-то раз пришлось ей идти к отцовой семье в сильнейший снегопад: пришла, когда уж и не ждали, рассказала, что приключилось с ней. Откуда шла – мне неизвестно, но долго шла, ни зги не было видно. Вот вроде посёлок должен быть, кружит она, кружит, вот наконец и жильё! Подходит к дому – ба, военная часть! Солдаты заметили её как-то, подбежали:- Мать, ты как вообще тут очутилась?Оказывается, по снегопаду она ушла за километры от села, совершенно невероятным образом миновала пост (не ограду же?) и очутилась прямо в части... Одним словом, почти точь-в-точь история про деревенского парня, которую можно найти в сети по заголовку "Заключённый поневоле". Ну военные не стали сестру задерживать, отпустили – иди, мол, к своим. Она и пошла – окрестности-то все знакомые, как пришла в часть, когда тут и там холмы и дорога известна – Бог весть... Дома семье юного отца всё и рассказала.Мопед и брюкиКогда произошла эта история, отец в Бога не верил – над матерью, моей бабкой, смеялся, был атеистом, верящим в нерушимость тогдашнего бытия. А история с ним была и такая... Ехал как-то раз отец на гулянку (вечеринка была ли, танцы – не помню). Днём приоделся отец, надел праздничные брюки, взнуздал мопед и поехал. Едет он по трассе, и вдруг видит, что с выезда наперерез ему несётся автомобиль. Разъедутся, нет – непонятно, и тормозить, и сворачивать поздно. Дальнейшее, по словам отца, произошло очень быстро, за несколько секунд. Он ясно услышал голос (приятный такой, говорил, чёткий) в самое ухо: «Подними ногу». Отец, не медля, снял с педали и поднял вперёд прямую ногу со стороны выезда, и, спустя мгновения, именно туда пришёлся удар автомобиля. Мопед улетел куда-то в сторону, отца отбросило на обочину. Он встаёт кое-как, не понимает толком, что случилось, глядит, штаны разорваны.... «Эх, – думает – какие брюки порвал...» К нему люди бегут: куда встал, лежи давай! Одним словом, мопед восстановлению не подлежал, отец же отделался потрясением без травм. Всегда, рассказывая эту историю, говорил, что «это Ангел-хранитель был».О жизни и судьбеМой отец был не из тех, кого преследует «паранормальщина», со сверхъестественным он сталкивался едва ли – кроме случаев, описанных выше.До женитьбы он однажды получил предупреждение, исходящее от изображения Святителя Николая, что будет парализован, если не переменит свою жизнь (он тогда был в отчаянии от краха системы, страшной жизни, непонятия зачем живёт). Крещённый в младенчестве, он уверовал, взялся за ум, а там и с моей матерью познакомился... Историю эту, не раз от него слышанную, я рассказал бы подробнее, но боюсь, что она может оказаться в качестве некого бисера, брошенного не туда. Расскажу лучше, как он предчувствовал свою смерть.Какие знаки или сны предвозвестили его скорый и внезапный конец, никому не известно. Только потом уже вспомнили, что в тот год он мне в разное время как бы невзначай указал, что нужно скорее поправить по хозяйству, показал, где хранятся запчасти, то и сё, бросая невзначай «вот если помру...» За месяц до кончины выбрал себе другой, по размеру, «смертный костюм», а за несколько дней до внезапной смерти перестирал и перебрал все до единой свои вещи (чего за ним никогда не замечалось). Мать вспоминала ещё, что незадолго до его смерти зашёл разговор о планах на осень – она со смехом стала обсуждать возможную поездку. Отец, сидевший на диване, посмотрел на мать и грустно сказал: «Вот если летом ничего не случится...»Вот такие тематически подходящие истории, рассказанные моим отцом, честным человеком, и немного воспоминаний о нём я бы хотел оставить тут (и на компьютере, естественно) на вечное хранение.Моя, недолгая ещё, жизнь на таинственные происшествия небогата, но, быть может, когда-нибудь «запилю» и свою историю о (не назвать их иначе, как чудесными) многочисленных избавлениях от смерти.Я благодарю прочитавших это, за внимание, и заклинаю – научитесь видеть родителей настоящими, пока они ещё живы.

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