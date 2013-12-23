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Истории из жизни

Не ходи четвёртым в баню

Эту историю мне рассказала женщина, с которой когда-то работали.

Надя (имя изменено), со своей семьей, часто ездили в деревню к бабушке, где всегда собирались все родственники. Встреча родственников и друзей проходила как обычно: жарили мясо, выпивали, общались, дети играли в сторонке. Затопили баню и ждали, когда затопиться, продолжая свой досуг.

Когда время пришло, а уже вечерело, первыми пошли мужчины, они хорошенько попарились и пошли отдыхать, так как в дорогу на следующий день.

Следующими пошли женщины, после них пошли дети, маленьких не было, в основном лет десяти и старше. Когда, вроде бы все уже помылись, Надя заметила, что ее сын не ходил, уснул под вечер от игр, она ему сказала: «Иди, сходи хотя бы ополоснись в бане». На тот момент ему было одиннадцать лет, самостоятельный парнишка, и не надо с ним ходить, как с маленьким. Вова (имя изменено) взял с собой все принадлежности для бани и ушел. Прошло минут десять, не больше, Вова залетает в дом сильно испуганный, глаза по полтиннику, и мычит, а сказать не может. Бабушка сказала, что наверно черта увидел, он обычно четвертым моется. Надя пыталась успокоить сына, отвела в комнату и пыталась уложить спать, но он был очень испуган и не сомкнул глаз, только под утро он уснул, так и не проронив ни слова. Бабушка потом рассказала, что в деревнях, не густо заселенных, такое часто происходит, поэтому все стараются мыться в три захода, на четвертый никто не ходит.

Вова проснулся ближе к обеду и только потом смог рассказать, что его так напугало в бане. Когда он зашел в предбанник и разделся, открыв дверь в парную, он увидел черта, который стоял к нему спиной, потом он повернулся к нему и сказал, что после меня помоешься. Естественно, Вова испугался и пулей выбежал оттуда. Запомнил в его внешности он только огромные копыта, волосатое тело и рога на голове, лица он не разглядел.

Подробности, во что он был одет, и где его вещи остались, она не рассказала, да и мы, услышав такую историю, особо подробности не спрашивали. И так были под впечатлением от услышанного.

Вот такая история случилась лет десять назад в глухой деревне.

Не ходи четвёртым в баню


Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 21:13
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 21:13 by Сделано_в_СССРПросмотров: 138Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Деревня бабушка баня парнишка чёрт примета

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 21:26
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joy smeh . Вот кто это мог быть? *здесь смайлик саркастик*
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
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