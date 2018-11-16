Непрошеный гость с длинными когтями

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:37

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 086 Комментарии: 2 +15 Вчера, 15:37 by

Было это поздней осенью, темнело уже рано. Мы, как обычно, съехались в село на выходные. Я, моя двоюродная сестра, троюродная сестра Маша и две подруги-соседки: Оксана и Таня. Дома нашей бабушки и родителей Маши расположены на первой линии от берега моря, между ними и пляжем только двухметровая грунтовая дорога, между самими домами был тогда наш небольшой участок земли и виноградник Маши. А уже за нашими домами большие огороды, они как бы в низине, а по периметру высокие бугры. Дом Тани из новых, им выделили участок как раз на этих буграх, получилось, что их двор с домом с одной стороны напротив огорода Маши, а с другой - примыкает к нашему огороду, но только выше по уровню метра на три. Ходили друг к другу, естественно, не в обход по дороге, а напрямую, через огороды.Итак, вечер, часов 6, наверное, на улице уже стемнело. Мы все в доме у Тани, её родители то ли уехали куда-то, то ли работали в выходные и ещё не вернулись из города, но мы практически весь день сами в этом доме. Вечером собираемся идти на дискотеку местную, Маша уже сбегала домой, переоделась, сидит, красится, Таня тоже собирается. Мы с сестрой и Оксаной идем по домам тоже собираться. Договорились, что минут через 15 встречаемся у нас во дворе.Ну, мы втроем и встретились, а девчонок всё нет. Идём за дом, смотрим на дом Тани: ага, свет ещё горит, значит, Машка никак не накрасится, она любитель была часа по три красоту наводить. Стоим, ждем, решаем, идти за ними или совесть у кого-то проснется. И тут в доме наконец-то гаснет свет. И спустя минуту мы видим фигуру, которая идет от дома Тани, пересекает двор и спускается по тропинке в наш огород. Фигура одна, но, мало ли, Машка могла домой заскочить, значит, идет Таня, тем более, фигура в чем-то светлом и в капюшоне на голове, а у Тани как раз светлый голубой пуховик с капюшоном.Надо ещё про огород наш немного рассказать. Раньше мы выращивали помидоры на продажу в теплицах, потом, в 90-е, это стало нецелесообразно, сажали уже просто в грунт, но металлические каркасы от теплиц остались. Два ряда по 4 каркаса, а по центру - крест-накрест большой проход. То есть Таня должна спуститься, пройти половину одной дорожки, повернуть на 90 градусов и пройти ещё половину другой дорожки.Итак, Таня (как мы думаем) спускается, идет, но не поворачивает в нужном месте, а продолжает идти прямо. Мы посмеиваемся, что Танька задумалась и не видит, куда её несет, но молчим, ждем, когда сама опомнится. Ночь, надо сказать, довольно лунная, силуэт виден хорошо, хотя нас разделяет метров 30. И тут эта фигура пропадает! Вот только что шла и уже нет, как растворилась. Деться там некуда, дорожка упирается в колодец, за колодцем металлические листы, чтобы сверху земля не осыпалась. Чуть дальше просто бугры, но туда сваливают траву, ветки, теоретически через них можно пролезть и выйти к тропинке, которая к другим соседям ведет, но это и днем-то не минута времени, и тихо пролезть не получится, ветки и сухая трава будут трещать. А фигура пропала за считанные секунды и в полной тишине!Мы ещё не испугались, но очень удивились: никто посторонний зайти сюда не может, в такое время года здесь только местные, а свои дорогу хорошо знают, шастать через кучи мусора не будут. Да и пропала фигура, даже не дойдя до колодца. Начинаем что-то там анализировать и одновременно до нас доходит, что силуэт, который видели, был гораздо ниже высокой Тани, да и одеяние на её пуховик, едва попу прикрывающий, тоже не похоже, фигура была в чем-то длинном.И тут в доме Тани загорается свет! Через несколько секунд опять гаснет. Уже ничего не понимаем. Если девчонки ещё в доме, то почему они без света несколько минут сидели. Если что-то забыли и вернулись, то почему мы их не видели, всегда же ходим через огороды, да если и в обход, то крыльцо просматривается от нас, а от него шло только вот это нечто.Решаем, что нужно взять кого-то из родителей и идти на разведку, самим уже как-то страшновато. Уже вошли во двор и слышим голоса девчонок со стороны дороги. Вбегают они в калитку, перепуганные, бледные.И вот что они нам рассказали. Как мы и думали, Машка тщательно красилась, Таня её подгоняла. И тут они слышат стук в окно. Ну, ничего удивительного, они опаздывают, значит, это мы уже задолбались ждать и пришли. Таня спокойно отодвигает занавеску и ожидает увидеть чью-то из наших физиономий. У них в доме цоколь высокий, в окно как раз голову должно быть видно. Но Таня не видит никаких голов, а только что-то светлое внизу. Машка тоже подбегает к окну, вдвоем они пытаются рассмотреть, кто же там, уверенные, что это мы стучим и прячемся. И в этот момент это нечто в светлом поднимает руку и снова стучит. Девчонки говорили, что даже заорать не смогли, а просто оцепенели от ужаса. Рука, которая стучала, оказалась не рукой, а чем-то вроде морщинистой костлявой кисти (лапы?) с длинными когтями.Девчонки тут же метнулись и потушили свет, задернули занавески, обнялись и сидели тихо-тихо. Стук раздавался ещё несколько раз. Спустя минуту-две всё стихло, они решились выглянуть и заметили силуэт, удаляющийся в сторону нашего огорода. Ну, как раз то, что и мы наблюдали со своей стороны. Они посидели в темноте ещё какое-то время, потом быстро схватили куртки, заперли дверь и рванули по дороге.Разумного объяснения, что это было, не нахожу до сих пор. Никаких плохих происшествий, кардинальных перемен после визита этого непрошеного гостя не произошло. И если это было что-то материальное (ну, карлик какой-то уродливый заблудился, или кто-то пошутить решил), то куда оно исчезло у нас на глазах?Спустя несколько месяцев, летом, ещё одну низкую фигуру в балахоне, но уже в темном видела ночью у нас во дворе подруга Оксана. Но это уже она одна видела, за достоверность ручаться не могу. Хотя она была уверена, что это наш родственник, который иногда на рыбалку приезжал, он горбун, низкого роста и рыбачить ходил в плаще-палатке. Она и рассказывала в контексте, что возвращалась через наш двор, а дядя Слава мимо проходил и не поздоровался. Только вот в тот день его у нас не было. И людей ростом 1 м 40 см, как он, всё-таки редко встретишь, тем более, летом в плаще с капюшоном.Автор - Идиллия.

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