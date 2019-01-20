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Истории из жизни

Злополучная квартира

До переезда в Германию мы жили с родителями и двумя братьями (Артём - старший, Лёша - младший) в небольшом городке Красноярского края. В четырехкомнатную квартиру, где происходили в дальнейшем описываемые события, родители заселились в конце 2011 года. Братья тогда уже жили отдельно, своей взрослой жизнью, я вышла замуж и жила в Германии. В квартире остались мама с папой вдвоём. Поначалу всё было хорошо... Но через полгода после новоселья вдруг тяжело заболела мама. Сделанная операция и старания врачей не привели к обнадеживающему результату. С каждым днем маме становилось хуже и хуже. И вскоре она умерла. Тогда никто из нас не связывал смерть нестарой еще мамы со въездом в злополучную квартиру. Но прошло ещё полгода, и следом за мамой умер наш папа. Отец, как и мама, также до этого никогда не жаловался на серьёзные недомогания, был крепок и активен. Внезапная болезнь скосила его за считанные дни. После смерти родителей квартира стояла пустая до 2013 года. Нет, вся мебель и родительские вещи остались на месте, просто из людей никто там не жил более года. В 2013 году, по настоятельному приглашению младшего брата, я с мужем приехала погостить на свою малую родину. В отличие от нас брат Лёшка тогда хорошо зарабатывал и оплатил нам дорогу туда и обратно. Больше того, когда мы встретились после нескольких лет разлуки, накупил кучу одежды и других подарков.

Остановились мы в родительской квартире, где уже пару месяцев хозяйничал Лёшка. И не страшно же ему было одному? Сказать честно, в этой квартире я никогда не чувствовала себя в безопасности. Вечерами везде включала свет, а перед сном просила мужа выключить. Может, это покажется вам смешным, но просыпаясь ночью по нужде, будила благоверного для сопровождения. В один из дней мои мужчины отправились хлопотать насчёт памятников для мамы и папы, а я осталась дома одна. Возилась по хозяйству на кухне, как вдруг почувствовала необъяснимый страх. Интуитивно оглянулась через плечо в коридор и обмерла в ужасе! В воздухе медленно двигалось нечто белое. Скользя бесшумно меж стен коридора, свернуло за угол и пропало. Больше двух часов я не могла заставить себя выйти из кухни. Так и сидела там до прихода мужа с братом. Конечно, тут же рассказала им о случившемся. Вместе тщательно обследовали все углы в коридоре и комнатах, но ничего подозрительного не обнаружили. При воспоминании об этом случае у меня до сих пор мурашки по коже. К счастью, в дальнейшем подобное странное видение больше не повторялось. А вскоре мы с мужем вернулись домой, в Германию. Брат же Лёша остался в пустой квартире ещё на несколько дней, чтобы закончить дела с родительскими памятниками. И тут произошло невероятное. Брата задержали за хранение наркотиков. Поверить в это не мог никто. Парень жил благополучной и обеспеченной жизнью. Имел хорошую работу, дом. Солидный памятник родителям установил полностью на свои деньги. И вдруг такое... Я ночами рыдала, пока шло следствие. Догадывалась, что наркотики специально подбросили, но доказать ничего не могла. Посылали деньги на адвоката, тоже не помогло. Видно, не хватило средств. И моего младшего братишку Лёшу посадили на 10 лет. За пустующей квартирой попросили следить тетю. А через некоторое время Лёшка из зоны попросил сдать квартиру своему приятелю, с которым вместе тянули срок.

Он недавно освободился и нуждался в жилье. На вид Лёшкин приятель показался вполне приличным молодым человеком. Деньги за квартиру приятель обещал платить своевременно. Первые месяцы всё так и было. Парень поселился с подругой и сыном. Аккуратно оплачивал положенные суммы за аренду. Но ровно через полгода разругался с подругой, и она, забрав ребёнка, ушла, оставив мужика одного в квартире. Поведение жильца резко изменилось.  Арендную плату стал задерживать, ссылаясь на трудности с деньгами, а потом и вовсе платить перестал. На связь тоже не выходил. По разрозненной информации, поступавшей от тетки и соседей, вырисовывалась удручающая картина: Лёшкин приятель на глазах превращался в законченного наркомана. Распродавал направо и налево хозяйские ценные вещи, находившиеся в квартире. А из самого жилья устроил натуральный наркоманский притон, где в компании с такими же опустившимися личностями регулярно варил "крокодил".

Спустя полтора года после заселения этого горе-арендатора мы с мужем вынуждены были приехать в наш город, чтобы спасти хотя бы недвижимость. От вещей, как я предполагала, уже ничего не осталось, кроме мебели. Ехала и думала - что меня ждет там? В каком состоянии находится квартира? Я даже заходить сначала не хотела - боялась увидеть, во что он её превратил. Но, зайдя, немного успокоилась. Квартира оказалась чистой. Правда, не осталось ни хрусталя, ни бытовой техники, что мы когда-то покупали. Даже маленький фен и миксер "ушли". Шторы, все постельные принадлежности, постельное белье и вся посуда тоже исчезли с концами. Пока я потерянная осматривала разорённую родительскую квартиру, мой муж сходил оплатить накопившийся за год коммунальный долг. Обратно поднимался в лифте с двумя цыганками. Выйдя на нашем этаже, цыганки (одна из которых была на последнем месяце беременности) подошли к дверям родительской квартиры и вставили ключ в замочную скважину. Изумлённый такой наглостью муж спросил:
- Вы кто такие? И что собираетесь делать в нашей квартире?!..
В ответ услышал не менее удивлённое:
- Мы тут живем. Снимаем жильё. Мы заплатили вперед за полгода... Вы говорите, ваша квартира?

Всё встало на свои места. Когда "крокодил" пожирает наркомана, то начинает с совести. До ума добирается после. Так что арендатору-прохиндею его остатков ещё хватило, чтобы провернуть аферу со сдачей съёмной квартиры, как своей, ничего не подозревающим людям - молодой семейной паре, ждущей первенца... Сначала я была против новых постояльцев. Тем более,  девушка - цыганка. Но потом пожалела Розу (так зовут девушку) - не идти же ей на улицу. Кстати, квартиру от следов наркоманских оргий отмыли они. Вынесли на помойку два ведра шприцов. В течении нескольких дней отчищали всё, вплоть до мягкой мебели. А ванну и вовсе пришлось отмачивать в отбеливателе - вся зелёная была. Оформив договор с новыми жильцами, немного успокоенные вернулись в Германию. Сначала всё шло нормально, чему я не могла нарадоваться. Единственным неприятным моментом стала смерть котёнка, которого молодая семья взяла в дом на счастье. Не прожив и двух месяцев, пушистик сдох. Причем от обезвоживания. Очень странная причина - не пустыня ведь... В разговорах по телефону Роза не раз говорила, что ей не по себе в этой квартире, и ссориться с мужем начали из-за пустяков. Чувствует тут что-то плохое и тёмное. А спустя ровно полгода, как и предыдущие квартиросъемщики, молодые разругались в пух и прах. Цыганка Роза с грудной дочерью ушла к родителям, оставив на съемных метрах супруга Диму одного. Тот продолжал платить, но уже с перебоями. Правда, всегда предупреждал о задержке. Через шесть месяцев после семейного разлада в новоиспечённой семье мне поступил звонок из УгРо (уголовного розыска) нашего сибирского городка. Опер сначала уточнил мои Ф.И.О. и другие официальные данные, а потом сообщил, что в нашей квартире произошло преступление. На вопрос "какое?", ответил, что убийство. Оказалось, что Дима, повздорив со своим знакомым, вонзил ему в грудь нож по самую рукоятку. После позвонил жене, вызвал скорую и полицию. Полицейские приехали, составили протокол, опечатали квартиру и забрали Диму. Ему теперь грозит больше 10-ти лет...
Вот так и закончилась история про злосчастную квартиру. По крайней мере, надеюсь, что закончилась. Бросается в глаза одна деталь - все нехорошие и трагические события происходили в равные промежутки - через полгода. Я не знаю и даже представить себе не могу, почему так получалось...
Это очень личная история, поэтому попрошу не обсуждать моих родных. Спасибо!

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 15:22
Вчера, 15:22 by просто ВасяПросмотров: 1 131Комментарии: 22
+30

Ключевые слова: Квартира неудачи наркоман цыганка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Sniff
Вчера, 15:39
+6
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Публикаций: 62
Комментариев: 1 000
История понравилась, точнее, показалась правдивой. Может быть, нужна там помощь священника? Странная деталь про котенка, не просто же так он умер от обезвоживания.+++
Зарегистрирован: 20.01.2019
    
#2 написал: Серебряная пуля
Вчера, 16:46
+3
Группа: Друзья Сайта
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Комментариев: 5 934
Может правда освятить? Понятия не имею, как в такой ситуации быть. +++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#3 написал: Talisha
Вчера, 17:08
+4
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Комментариев: 3 623
Почистить основательно.
А фото квартиры нет? Или ещё лучше - плана. Я могла бы посмотреть её. Можно в личные сообщения. Если актуально, конечно.
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#4 написал: просто Вася
Вчера, 17:57
+3
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Комментариев: 3 952
Sniff, в том то и дело, что эта история абсолютно реальная. В чем причина, почему началось вся эта хрень, понятия не имею.
Спасибо всем за комментарии.
Зарегистрирован: 14.02.2014
       
#5 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:06
+3
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Комментариев: 4 936
Раз просьба такая, то мысли не выскажу.
А квартира свежесданная была, или вторичка? Откуда ноги растут всего.этого.
И причем Пукин?
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#6 написал: просто Вася
Вчера, 18:29
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Публикаций: 8
Комментариев: 3 952
Pukin помог мне все факты собрать воедино. Я не писатель, потому попросила друга.
Зелёное яблочко, я лишь попросила не обсуждать родных, а историю пожалуйста разбирайте на здоровье.

Что Вы имеете в виду под словом свежесданная. Мои родители были не первыми, кто жил в ней, но подробнее не знаю. Одно могу добавить, парень купивший квартиру до родителей, успел сделать ремонт, а потом срочно продал ее.
Зарегистрирован: 14.02.2014
       
#7 написал: Ананда
Вчера, 19:21
+3
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Публикаций: 19
Комментариев: 1 323
Дорогая, спасибо, что поделилась своей историей. Очень печально все это. Даже и не знаю, почему с квартирой у вас такие нелады. В до того, как вы её купили, кто там жил? Может, что то до вас там такое произошло, что наложил отпечаток на всех следующих жильцов?
Зарегистрирован: 26.07.2010
    
#8 написал: Felicita
Вчера, 20:13
+4
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 5
Интересно что сейчас с этой квартирой,продали или сдается?
Зарегистрирован: 18.01.2019
#9 написал: Ksenya078
Вчера, 20:18
+3
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Публикаций: 0
Комментариев: 2 004
Печальная история, родителей очень жаль. Эта квартира как бездна с несчастными событиями, словно излучает одно отрицательное. Мда, плохо, когда так. Спасибо, что поделились,+++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#10 написал: marzzz
Вчера, 20:23
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (502|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 6 603
Да, определенная временная зависимость прослеживается. Более того, проблемы со здоровьем - у одних, свободой - у других и жизнью - у третьих проживающих, налицо! А это самые главные составляющие нормальной человеческой жизни, здоровье и свобода, и, конечно, сама жизнь. Так что все кусочки мозаики сложены воедино, и можно сделать вывод, что квартира однозначно смертельно опасна. Два варианта: как предыдущий хозяин, продать втихую или искать источник зла. Даже освящение, думаю, не поможет. Все масштабней и серьёзней. Первый вариант принесет доход,. а второй - наоборот- потребует и сил, и времени, и средств.
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#11 написал: просто Вася
Вчера, 21:02
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Публикаций: 8
Комментариев: 3 952
Ларчик, я уже написала, что предыдущий жилец после преобретения квартиры, сделав ремонт сразу продал ее. Это я узнала в конце 2018 года, мы как раз там были и я разговаривала с соседкой, до этого ее никак не могла поймать. Она всё время на даче находится, а муж ее болеет и вообще дверь не открывает. Кстати, этот парень, продавший квартиру, ее сын. Она сказала, что он просто нашел лучший вариант.
Felicita, квартиру не продала, не могу. Она записана на меня и брата, нужна доверенность от него нотариальная, а он нам судебную дал. К сожалению она не проканала, а задерживаться в России мы не могли, работа не позволяет.
Marzzz, она и так уже не принесла ничего, кроме горя и убытков. Раньше можно было закрыть квартиру, написать заявление, что ты не проживаешь в ней и не платить, а сейчас всё, живешь или нет - плати. Если бы я не выкидывала столько денег, я бы согла их откладывать. С 2013 года, я заплатила больше 5.500€ (считаю вместе с покупкой билетов), а для меня это большие деньги.
Огромное спасибо всем за комментарии, плюсы и минусы.
Зарегистрирован: 14.02.2014
       
#12 написал: Ливерная колбаса
Вчера, 23:18
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Публикаций: 29
Комментариев: 764
Просто Вася, эта квартира почему-то забирает жизни - котенка ли, человека ли - ей все равно. Странно, что цыгане - эти запредельные люди с приписываемыми им сверхспособностями - не "учуяли" в ней при въезде никакого зла: возможно, ужасное состояние квартиры им помешало. Или же это зло поначалу не ощутимо, а потом оно постепенно нарастает и достигает пика каждые полгода? Впервые с такой злой квартирой сталкиваюсь. Обычно я думала, что энергетика квартиры зависит от проживающих в ней людей. А тут - все наоборот. Потрясающая история, тем более из настоящей жизни. Очень интересно узнать, как будут развиваться события дальше? +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Зарегистрирован: 31.10.2014
    
#13 написал: просто Вася
Вчера, 23:44
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Комментариев: 3 952
Ливерная колбаса, надеюсь, больше не будет событий. Мы пока туда не собираемся, жильцов новых я не возьму, для их же безопасности. Братишка сидит и сидеть ему ещё долго.
Спасибо, дорогая, за комментарий!
Зарегистрирован: 14.02.2014
       
#14 написал: conjure one
Сегодня, 00:06
+3
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Комментариев: 2 604
Ситуация на грани отчаяния, когда жизненные трудности идут вперемешку с фатализмом. Все события напоминают сеть мистификаций, да и встреча с белым облаком подтверждает это. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#15 написал: принцессин пирожок
Сегодня, 00:10
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 9
Я,конечно,не скажу ,что специалист в таких делах.НО!Тень на плетень наводить не буду.На этом сайте я недавно, и где то может не своя.Скажу вам испытав на собственном опыте что вы вините себя.А зря.В вашей истории есть есть действительно потусторонние силы.В самом вашем вопросе и есть ответ.Это зло.Наркотики это действительно зло,не важно где и кто .Их энергетика убивает все,вы по доброте души,очень чувствительны.Это самозамена.Конечно,в наш век материальное значит много.Но душевный покой важней.Особенно если это касается близких.Мой совет,дайте этой квартире покой,пускай она "попустует" чуток.Всегда приятно возвратится в родительский дом, пусть он им останется.
Зарегистрирован: 12.04.2019
#16 написал: просто Вася
Сегодня, 01:16
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Комментариев: 3 952
Серёж, спасибо за коммент. Ты прав, но хотелось бы, чтоб без всяких мистификаций, просто спокойствия хочется. Там этого нет, а что делать и откуда всё это?... Почему мы?..
Принцессин пирожок, раньше мы жили в 2-х комнатной квартире, пусть меньше квадратных метров, но зато спокойно. Эта же квартира убила за год моих родителей и вообще, за всё время в ней ничего хорошего не произошло. Я не чувствую себя там, как в родительском доме, наоборот. После всего случившегося, тем более после убийства, я не хочу туда заходить даже, не говоря о том, чтоб в ней жить. А вообще, я слышала, что это плохо, когда в квартире никто не живёт.
Зарегистрирован: 14.02.2014
       
#17 написал: Вариор
Сегодня, 01:57
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Комментариев: 2 522
просто Вася Ужас то какой. Явно в квартире, что то невидимое творит все это. Может быть все описанное как то и связано с тем нечто белым которое медленно двигалось в воздухе скользя бесшумно меж стен коридора.

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++++++++
Зарегистрирован: 5.04.2012
            
#18 написал: ebegen31
Сегодня, 02:36
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 121
Я бы заметил, что не совсем внятно обозначена связь между квартирой и описанными несчастьями. Ведь полгода - большой срок. Иногда жизнь человека, его отношения с близкими могут измениться, что называется, с сегодня на завтра. Так что может и не в квартире дело... С другой стороны, нечто белое, замеченное вами, все-таки аргумент в пользу её нехорошести.
Зарегистрирован: 5.10.2012
#19 написал: supik
Сегодня, 03:50
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Репутация: (14|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 438
Вы пишите, что до вас парень сделал ремонт, и потом продал ее в спешке, значит там уже давно что-то наводит ужас на всех. Опросите старожил, если эта вторичка, может они что то знают про эту квартиру!?!

Поэтому я согласна, вам ее лучше освятить или если есть в ваших краях люди которые могут в этом помочь.
У вас ведь 2 брата, а другой брат где? У него все хорошо идет ?
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#20 написал: DRUID
Сегодня, 06:02
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Репутация: (187|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 1 008
Продайте квартиру АДминистрации города.
Зачем Вам этот балласт. Освятите перед продажей, чтобы совесть не мучала.

Если честно таких нехороших квартир куча в нашем крае, да и во всей Россие. Дело в людях , всё дело в людях. Чего вы ожидали от бывшего зека, да ещё и наркомана, про ромалов вообще молчу. Кстати после "крокодила" запах йода не выводится ничем, даже ремонт не поможет.

Остановите бег по кругу, избавьтесь от квартиры. И никакой это не "родительский дом", дом там где сердце, а это просто площадь с негативом.

+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#21 написал: Sniff
Сегодня, 06:52
0
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Репутация: (94|0)
Публикаций: 62
Комментариев: 1 000
Паршиво совсем, что ее и не продать,и нет возможности почистить. А совсем не получится никак у брата сделать нормальную доверенность, и все таки избавиться от нее?
Зарегистрирован: 20.01.2019
    
#22 написал: DRUID
Сегодня, 07:43
0
Группа: Посетители
Репутация: (187|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 1 008
Цитата: Sniff
Паршиво совсем, что ее и не продать,и нет возможности почистить. А совсем не получится никак у брата сделать нормальную доверенность, и все таки избавиться от нее?


Это всё делается.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
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