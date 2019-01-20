Злополучная квартира

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 15:22

просто Вася Просмотров: 1 131 Комментарии: 22 +30 Вчера, 15:22 by

До переезда в Германию мы жили с родителями и двумя братьями (Артём - старший, Лёша - младший) в небольшом городке Красноярского края. В четырехкомнатную квартиру, где происходили в дальнейшем описываемые события, родители заселились в конце 2011 года. Братья тогда уже жили отдельно, своей взрослой жизнью, я вышла замуж и жила в Германии. В квартире остались мама с папой вдвоём. Поначалу всё было хорошо... Но через полгода после новоселья вдруг тяжело заболела мама. Сделанная операция и старания врачей не привели к обнадеживающему результату. С каждым днем маме становилось хуже и хуже. И вскоре она умерла. Тогда никто из нас не связывал смерть нестарой еще мамы со въездом в злополучную квартиру. Но прошло ещё полгода, и следом за мамой умер наш папа. Отец, как и мама, также до этого никогда не жаловался на серьёзные недомогания, был крепок и активен. Внезапная болезнь скосила его за считанные дни. После смерти родителей квартира стояла пустая до 2013 года. Нет, вся мебель и родительские вещи остались на месте, просто из людей никто там не жил более года. В 2013 году, по настоятельному приглашению младшего брата, я с мужем приехала погостить на свою малую родину. В отличие от нас брат Лёшка тогда хорошо зарабатывал и оплатил нам дорогу туда и обратно. Больше того, когда мы встретились после нескольких лет разлуки, накупил кучу одежды и других подарков.Остановились мы в родительской квартире, где уже пару месяцев хозяйничал Лёшка. И не страшно же ему было одному? Сказать честно, в этой квартире я никогда не чувствовала себя в безопасности. Вечерами везде включала свет, а перед сном просила мужа выключить. Может, это покажется вам смешным, но просыпаясь ночью по нужде, будила благоверного для сопровождения. В один из дней мои мужчины отправились хлопотать насчёт памятников для мамы и папы, а я осталась дома одна. Возилась по хозяйству на кухне, как вдруг почувствовала необъяснимый страх. Интуитивно оглянулась через плечо в коридор и обмерла в ужасе! В воздухе медленно двигалось нечто белое. Скользя бесшумно меж стен коридора, свернуло за угол и пропало. Больше двух часов я не могла заставить себя выйти из кухни. Так и сидела там до прихода мужа с братом. Конечно, тут же рассказала им о случившемся. Вместе тщательно обследовали все углы в коридоре и комнатах, но ничего подозрительного не обнаружили. При воспоминании об этом случае у меня до сих пор мурашки по коже. К счастью, в дальнейшем подобное странное видение больше не повторялось. А вскоре мы с мужем вернулись домой, в Германию. Брат же Лёша остался в пустой квартире ещё на несколько дней, чтобы закончить дела с родительскими памятниками. И тут произошло невероятное. Брата задержали за хранение наркотиков. Поверить в это не мог никто. Парень жил благополучной и обеспеченной жизнью. Имел хорошую работу, дом. Солидный памятник родителям установил полностью на свои деньги. И вдруг такое... Я ночами рыдала, пока шло следствие. Догадывалась, что наркотики специально подбросили, но доказать ничего не могла. Посылали деньги на адвоката, тоже не помогло. Видно, не хватило средств. И моего младшего братишку Лёшу посадили на 10 лет. За пустующей квартирой попросили следить тетю. А через некоторое время Лёшка из зоны попросил сдать квартиру своему приятелю, с которым вместе тянули срок.Он недавно освободился и нуждался в жилье. На вид Лёшкин приятель показался вполне приличным молодым человеком. Деньги за квартиру приятель обещал платить своевременно. Первые месяцы всё так и было. Парень поселился с подругой и сыном. Аккуратно оплачивал положенные суммы за аренду. Но ровно через полгода разругался с подругой, и она, забрав ребёнка, ушла, оставив мужика одного в квартире. Поведение жильца резко изменилось. Арендную плату стал задерживать, ссылаясь на трудности с деньгами, а потом и вовсе платить перестал. На связь тоже не выходил. По разрозненной информации, поступавшей от тетки и соседей, вырисовывалась удручающая картина: Лёшкин приятель на глазах превращался в законченного наркомана. Распродавал направо и налево хозяйские ценные вещи, находившиеся в квартире. А из самого жилья устроил натуральный наркоманский притон, где в компании с такими же опустившимися личностями регулярно варил "крокодил".Спустя полтора года после заселения этого горе-арендатора мы с мужем вынуждены были приехать в наш город, чтобы спасти хотя бы недвижимость. От вещей, как я предполагала, уже ничего не осталось, кроме мебели. Ехала и думала - что меня ждет там? В каком состоянии находится квартира? Я даже заходить сначала не хотела - боялась увидеть, во что он её превратил. Но, зайдя, немного успокоилась. Квартира оказалась чистой. Правда, не осталось ни хрусталя, ни бытовой техники, что мы когда-то покупали. Даже маленький фен и миксер "ушли". Шторы, все постельные принадлежности, постельное белье и вся посуда тоже исчезли с концами. Пока я потерянная осматривала разорённую родительскую квартиру, мой муж сходил оплатить накопившийся за год коммунальный долг. Обратно поднимался в лифте с двумя цыганками. Выйдя на нашем этаже, цыганки (одна из которых была на последнем месяце беременности) подошли к дверям родительской квартиры и вставили ключ в замочную скважину. Изумлённый такой наглостью муж спросил:- Вы кто такие? И что собираетесь делать в нашей квартире?!..В ответ услышал не менее удивлённое:- Мы тут живем. Снимаем жильё. Мы заплатили вперед за полгода... Вы говорите, ваша квартира?Всё встало на свои места. Когда "крокодил" пожирает наркомана, то начинает с совести. До ума добирается после. Так что арендатору-прохиндею его остатков ещё хватило, чтобы провернуть аферу со сдачей съёмной квартиры, как своей, ничего не подозревающим людям - молодой семейной паре, ждущей первенца... Сначала я была против новых постояльцев. Тем более, девушка - цыганка. Но потом пожалела Розу (так зовут девушку) - не идти же ей на улицу. Кстати, квартиру от следов наркоманских оргий отмыли они. Вынесли на помойку два ведра шприцов. В течении нескольких дней отчищали всё, вплоть до мягкой мебели. А ванну и вовсе пришлось отмачивать в отбеливателе - вся зелёная была. Оформив договор с новыми жильцами, немного успокоенные вернулись в Германию. Сначала всё шло нормально, чему я не могла нарадоваться. Единственным неприятным моментом стала смерть котёнка, которого молодая семья взяла в дом на счастье. Не прожив и двух месяцев, пушистик сдох. Причем от обезвоживания. Очень странная причина - не пустыня ведь... В разговорах по телефону Роза не раз говорила, что ей не по себе в этой квартире, и ссориться с мужем начали из-за пустяков. Чувствует тут что-то плохое и тёмное. А спустя ровно полгода, как и предыдущие квартиросъемщики, молодые разругались в пух и прах. Цыганка Роза с грудной дочерью ушла к родителям, оставив на съемных метрах супруга Диму одного. Тот продолжал платить, но уже с перебоями. Правда, всегда предупреждал о задержке. Через шесть месяцев после семейного разлада в новоиспечённой семье мне поступил звонок из УгРо (уголовного розыска) нашего сибирского городка. Опер сначала уточнил мои Ф.И.О. и другие официальные данные, а потом сообщил, что в нашей квартире произошло преступление. На вопрос "какое?", ответил, что убийство. Оказалось, что Дима, повздорив со своим знакомым, вонзил ему в грудь нож по самую рукоятку. После позвонил жене, вызвал скорую и полицию. Полицейские приехали, составили протокол, опечатали квартиру и забрали Диму. Ему теперь грозит больше 10-ти лет...Вот так и закончилась история про злосчастную квартиру. По крайней мере, надеюсь, что закончилась. Бросается в глаза одна деталь - все нехорошие и трагические события происходили в равные промежутки - через полгода. Я не знаю и даже представить себе не могу, почему так получалось...Это очень личная история, поэтому попрошу не обсуждать моих родных. Спасибо!

Ключевые слова: Квартира неудачи наркоман цыганка авторская история

Другие, подобные истории: