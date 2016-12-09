«Шууууурх», «шууууурх»

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:36

Танаэль Просмотров: 1 340 Комментарии: 13 +26 Вчера, 15:36 by

Добрый день всем!Давненько ничего не писала, а тут случай подвернулся.Встретились мы недавно с подругой детства. Видимся мы достаточно редко, живет она в поселке, в город выбирается нечасто. Но когда приезжает, обычно остается на ночь у меня. Мы обе мамы-одиночки, живем сами с детьми. Наши дочки практически ровесницы (школьницы-младшеклассницы), дружат и даже по Вайберу переписываются.В общем, на школьных каникулах приехала она с дочкой к нам в гости. Выгуляли мы с ней наших малых — сначала в кино, потом в МакДональдс, потом по парку погуляли. А вечером, уложив уставших девчонок спать, сами засели на кухне с бутылочкой любимого вермута. Обсудили насущные животрепещущие темы, типа «как дела в школе», «домашние задания — зло», «начальники — козлы». А потом разговор плавно свернул на мистику. И услышала я такую историю. Далее от лица подруги.«Маринка (дочка подруги — прим. авт.) моя танцами занимается уже два года. А к танцам всякие растяжки, шпагаты, «флажки» и «колеса» прилагаются. «Шпагат» она уже нормально освоила, а вот с «колесом» проблема. Вроде и делает его, а все равно как-то некрасиво — то вбок заваливается, то стопы не натягивает. Через две недели у них конкурс, и тренер сказала дома «колесо» отрабатывать. Вот малая и делает его, иной раз до полного одурения. И меня, понятное дело, смотреть заставляет, чтобы я на ошибки указывала. Так у нас вечера и проходят: «шуууурх» ногой по ковру — «Мама, хорошо сейчас было?» — «шуууурх» — «А сейчас лучше?»Вот на днях Маринка отработала «колеса» аж до позднего вечера, еле в кровать ее загнала. Тренируется она в зале, а спим мы с ней вместе в спальне, на широкой кровати. В зале только рыбки спят в своем аквариуме, никакой другой живности не держим. Улеглись, уснули. А ночью я просыпаюсь от того, что Маринка меня зовет: «Маааа-ма!» Вот именно так, первый слог протяжно. И слышу из зала знакомое «шууууурх», «шууууурх». Блин, думаю, ну вот какого икса ей понадобилось ночью вставать и «колесо» это разэдакое крутить. Вечера мало было? И меня зачем будить? Я что, мало на него за вечер насмотрелась?Привстаю на кровати, вся такая раздраженная, машинально оглядываюсь. А Маринка, как ни в чем не бывало, рядом спит. Посапывает себе тихонько. А в зале, между тем, продолжается «шууууурх», «шууууурх». Точно такие же звуки, как Маринка босой ногой по ковру провозила, когда на переворот отталкивалась. И примерно с такими же интервалами.Как же мне страшно стало! Лежу в кровати, глаза по пятаку, слушаю эти «шууууурх», «шууууурх» в зале, и одна мысль в голове: «Я туда НИ ЗА ЧТО НЕ ПОЙДУ!!!»Это продолжалось довольно долго, по моим примерным прикидкам — не меньше получаса. А я лежала в кровати, дышала через раз и прислушивалась, не станет ли это «шуууурх» приближаться к спальне. Слава Богу, не стало. В какой-то момент все само по себе стихло, но я так и не рискнула встать, пойти и включить в зале свет. Просто уснула. Утром, разумеется, в зале все было, как обычно. Все вещи на своих местах, рыбки у кормушки суетятся, кушать просят. Но как же мне страшно было ночью! Вот что это такое было, а?Один раз такая фигня была, больше меня по ночам никто не будил, хотя Маринка продолжала по вечерам «колесо» отрабатывать. Только меня при этих «шууууурх», «шууууурх» каждый раз передергивает».Честно, я не могу себе представить, каково это — лежать, замирая от ужаса, и слушать, как в соседней комнате развлекается кто-то, кого там ну никак быть не должно. Придумывать такое тоже вряд ли стала бы — мы вроде уже давно выросли из того сопливого возраста, когда всякими кошмариками друг перед другом выпендриваются. Да и вообще, к мистике она относится достаточно скептически, любой непонятке старается найти логическое объяснение. Меня частенько подкалывала насчет дружбы с домовым (понятия не имею, есть он у меня или нет, но периодически обращаюсь к нему за помощью, если долго не могу найти какую-то вещь). А этому случаю найти внятное, рациональное объяснение ну никак не получается.

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