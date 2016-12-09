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Истории из жизни

«Шууууурх», «шууууурх»

Добрый день всем!

Давненько ничего не писала, а тут случай подвернулся.

Встретились мы недавно с подругой детства. Видимся мы достаточно редко, живет она в поселке, в город выбирается нечасто. Но когда приезжает, обычно остается на ночь у меня. Мы обе мамы-одиночки, живем сами с детьми. Наши дочки практически ровесницы (школьницы-младшеклассницы), дружат и даже по Вайберу переписываются.

В общем, на школьных каникулах приехала она с дочкой к нам в гости. Выгуляли мы с ней наших малых — сначала в кино, потом в МакДональдс, потом по парку погуляли. А вечером, уложив уставших девчонок спать, сами засели на кухне с бутылочкой любимого вермута. Обсудили насущные животрепещущие темы, типа «как дела в школе», «домашние задания — зло», «начальники — козлы». А потом разговор плавно свернул на мистику. И услышала я такую историю. Далее от лица подруги.

«Маринка (дочка подруги — прим. авт.) моя танцами занимается уже два года. А к танцам всякие растяжки, шпагаты, «флажки» и «колеса» прилагаются. «Шпагат» она уже нормально освоила, а вот с «колесом» проблема. Вроде и делает его, а все равно как-то некрасиво — то вбок заваливается, то стопы не натягивает. Через две недели у них конкурс, и тренер сказала дома «колесо» отрабатывать. Вот малая и делает его, иной раз до полного одурения. И меня, понятное дело, смотреть заставляет, чтобы я на ошибки указывала. Так у нас вечера и проходят: «шуууурх» ногой по ковру — «Мама, хорошо сейчас было?» — «шуууурх» — «А сейчас лучше?»

Вот на днях Маринка отработала «колеса» аж до позднего вечера, еле в кровать ее загнала. Тренируется она в зале, а спим мы с ней вместе в спальне, на широкой кровати. В зале только рыбки спят в своем аквариуме, никакой другой живности не держим. Улеглись, уснули. А ночью я просыпаюсь от того, что Маринка меня зовет: «Маааа-ма!» Вот именно так, первый слог протяжно. И слышу из зала знакомое «шууууурх», «шууууурх». Блин, думаю, ну вот какого икса ей понадобилось ночью вставать и «колесо» это разэдакое крутить. Вечера мало было? И меня зачем будить? Я что, мало на него за вечер насмотрелась?

Привстаю на кровати, вся такая раздраженная, машинально оглядываюсь. А Маринка, как ни в чем не бывало, рядом спит. Посапывает себе тихонько. А в зале, между тем, продолжается «шууууурх», «шууууурх». Точно такие же звуки, как Маринка босой ногой по ковру провозила, когда на переворот отталкивалась. И примерно с такими же интервалами.

Как же мне страшно стало! Лежу в кровати, глаза по пятаку, слушаю эти «шууууурх», «шууууурх» в зале, и одна мысль в голове: «Я туда НИ ЗА ЧТО НЕ ПОЙДУ!!!»

Это продолжалось довольно долго, по моим примерным прикидкам — не меньше получаса. А я лежала в кровати, дышала через раз и прислушивалась, не станет ли это «шуууурх» приближаться к спальне. Слава Богу, не стало. В какой-то момент все само по себе стихло, но я так и не рискнула встать, пойти и включить в зале свет. Просто уснула. Утром, разумеется, в зале все было, как обычно. Все вещи на своих местах, рыбки у кормушки суетятся, кушать просят. Но как же мне страшно было ночью! Вот что это такое было, а?

Один раз такая фигня была, больше меня по ночам никто не будил, хотя Маринка продолжала по вечерам «колесо» отрабатывать. Только меня при этих «шууууурх», «шууууурх» каждый раз передергивает».

Честно, я не могу себе представить, каково это — лежать, замирая от ужаса, и слушать, как в соседней комнате развлекается кто-то, кого там ну никак быть не должно. Придумывать такое тоже вряд ли стала бы — мы вроде уже давно выросли из того сопливого возраста, когда всякими кошмариками друг перед другом выпендриваются. Да и вообще, к мистике она относится достаточно скептически, любой непонятке старается найти логическое объяснение. Меня частенько подкалывала насчет дружбы с домовым (понятия не имею, есть он у меня или нет, но периодически обращаюсь к нему за помощью, если долго не могу найти какую-то вещь). А этому случаю найти внятное, рациональное объяснение ну никак не получается.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:36
Вчера, 15:36 by ТанаэльПросмотров: 1 340Комментарии: 13
+26

Ключевые слова: Колесо дочь подруга странность звук страх ночь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 17:20
+3
Группа: Модераторы
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Публикаций: 8
Комментариев: 4 458
Устроили невесть что в доме, ишь, придумали колеса крутить! Вот домовой и шутканул ночью) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:43
+4
Группа: Комментаторы
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Публикаций: 76
Комментариев: 4 917
Фантом. Хрономираж даже скорее всего.
И тут ещё загвоздка в фразе, что мало ли на ночь насмотрелась. Может всё в мозгу и происходило. Как аудиозапись на диктофоне. И никого там в зале. Что мы знаем сами про себя?
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#3 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 21:54
+3
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Репутация: (197|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 648
ВермаХТ не пробовал, а после абсента с пивом намешанным по дури, помню меня хорошо шуууух-шурухнуло:-) Такие колёса вытворял, и на шпагат садился наверное... Но я этого не помню:-)
Истории плюс от меня. Простая, но в то же время необычная.
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
#4 написал: marzzz
Вчера, 22:12
+4
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Комментариев: 6 587
найти внятное, рациональное объяснение ну никак не получается.

За объяснениями нужно было выползти из постели и отправиться в зал! И поймать его с поличным. scream

У меня тоже такой "шууууурх-шууурх" живёт. В весенне-летне-осенний период. Зимой он в "скряяяб-скряяяяб" трансформируется. Его зовут дворник. Место дислокации - бывший детсад под окном, ныне - офисное здание, сдаваемое в аренду. Я бы этому шурхуну, гаду, в лоб яйцом бы засветила, чтоб не шаркал своей метлой и лопатой в час ночи и в шесть утра! На его счастье, расстояние далековато, не доброшу. stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#5 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 22:31
+5
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Репутация: (197|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 648
Цитата: marzzz
найти внятное, рациональное объяснение ну никак не получается.

За объяснениями нужно было выползти из постели и отправиться в зал! И поймать его с поличным. scream

У меня тоже такой "шууууурх-шууурх" живёт. В весенне-летне-осенний период. Зимой он в "скряяяб-скряяяяб" трансформируется. Его зовут дворник. Место дислокации - бывший детсад под окном, ныне - офисное здание, сдаваемое в аренду. Я бы этому шурхуну, гаду, в лоб яйцом бы засветила, чтоб не шаркал своей метлой и лопатой в час ночи и в шесть утра! На его счастье, расстояние далековато, не доброшу. stuck_out_tongue_winking_eye

А у меня как трава немного подрастает за окном, так сразу приходит какой-то дурак и начинает жужжать и скашивать... Чем она эта трава мешает не понимаю? Дело какое делают прям доброе для людей:-) Лишь бы деньги отмыть бесполезными делами. А дворник хоть и шумит, но с пользой:-)
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
#6 написал: marzzz
Вчера, 23:46
+2
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Репутация: (498|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 6 587
Цитата: МертвецкиЖив
А у меня как трава немного подрастает за окном, так сразу приходит какой-то дурак и начинает жужжать и скашивать..

Да флаг в руки! Пусть резвятся, лишь бы днём. На кой черт их несет шваркать зимой лопатой по голому асфальту в час ночи????? noknow
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#7 написал: Kenya
Сегодня, 00:14
+5
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Комментариев: 106
В моей жизни пару раз был похожий феномен. В 11 лет легла спать, оставив на столе раскрытый учебник. Глухой ночью проснулась в ужасе: со стороны стола слышались звуки, словно кто-то энергично перелистывал страницы. С шумом, и даже "поплевывая на палец". С полчаса я гасилась под одеялом со страха, потом все же встала и включила свет. Учебник лежал так, как я его и оставляла. Со страху я засунула его под матрас.
В другой раз, уже будучи старше, по недосмотру оставила лист бумаги с ручкой. Снова среди ночи звук, что кто-то размашисто ею "пишет". Встала, все спокойно лежит. Мне сказали, что это домовой проучил меня за беспорядок. Это у него получилось - теперь не ложусь, не наведя на столе порядок.
Где-то слышала, что они любят подражать хозяевам, и тоже пытаются воспроизвести какие-то действия.
Зарегистрирован: 9.01.2013
#8 написал: Talisha
Сегодня, 08:48
+3
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Комментариев: 3 617
Звуковой фантом. Всё ж в пространстве остается. А что слишком часто повторяется - обретает плотность. Ничего бы она там не увидела, если бы вышла.
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#9 написал: Pmariam
Сегодня, 11:20
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Цитата: Talisha
Ничего бы она там не увидела, если бы вышла.
но все равно страшно. я бы тоже не решилась...
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Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#10 написал: Маленькая Хельга
Сегодня, 12:13
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Бедная девочка, и во сне занималась! Вернее её астральный двойник ))) Как в фильме "Сомния", - мальчик спит, а в гостиной меж тем оживают его сны )))
Зарегистрирован: 17.02.2019
#11 написал: t.eir
Сегодня, 12:31
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Но ведь если колесо делаешь, то звук должен быть как топот рук и ног, а не шуршание. Ну я так думаю.
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#12 написал: kotanum
Сегодня, 15:26
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Цитата: Маленькая Хельга
Бедная девочка, и во сне занималась! Вернее её астральный двойник ))) Как в фильме "Сомния", - мальчик спит, а в гостиной меж тем оживают его сны )))
хоть кто то догадался))
Зарегистрирован: 9.07.2015
#13 написал: Танаэль
Сегодня, 16:29
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Цитата: t.eir
Но ведь если колесо делаешь, то звук должен быть как топот рук и ног, а не шуршание. Ну я так думаю.


Топот руками и ногами получается, когда учишься и еще не умеешь нормально приземляться. У Маринки это получается практически бесшумно, а вот когда она отталкивается на переворот, характерный "шууурх" получается. Когда подруга с ней у нас была, они на пару с моей дочкой "колеса" крутили - обе на танцы ходят, выделывались друг перед другом
Зарегистрирован: 12.04.2013
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