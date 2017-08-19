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Истории из жизни

Не стоит беспокоить умерших

Всем доброго дня! Решила поделиться с вами ещё одной историей, которая произошла у нас в квартире буквально недавно.

К сожалению, рассказчик из меня не очень, красиво писать не умею, к сожалению, поэтому прошу сильно не придираться.

Небольшая предыстория. Мой папа был всегда скептиком и атеистом. Но была одна странность: он всегда говорил, что он до пенсии не доживёт - так и вышло, до пенсии он не дожил, умер за полгода до пенсии. Откуда он это знал, до сих пор не поймём, вроде скептик, а такую информацию откуда-то знал. Они с мамой работали всегда вместе и остались без работы. Возраст уже немолодой, и найти новую так и не смогли. Начали пить.

Сразу оговорюсь, что о том, что не доживет до пенсии, он начал говорить давно, до того, как начал сильно выпивать.

Так вот, папа пил очень много, смешивал все, что можно. Существует два вида алкоголиков: спокойные, которые ложатся сразу спать, и буйные. Папа относился, к сожалению, ко вторым. Описывать не буду, что такое жизнь с таким человеком в одной квартире, думаю, кто сталкивался с этим - поймут. Страха натерпелась очень много. Но когда был трезвым, был таким хорошим и спокойным, что казалось, будто это вообще два разных человека.

Однажды я попала на сайт, где есть, так сказать, начинающие экстрасенсы. Они просят для тренировки выкладывать фотографии своих родных живых или умерших, ничего не рассказывать, они сами посмотрят и расскажут все, что увидели. Скажу сразу, что там многие, кто выкладывал, были в восторге, как верно начинающие экстрасенсы рассказывали об их родственниках. Ну и, конечно же, я решила тоже попробовать. Долго решалась, почему-то страшно было делать фотографию на телефон, чтобы выложить ее. Никому я вообще из родных не рассказала, что задумала.

И вот выложила и начала ждать, что же расскажут экстрасенсы. В день, когда выложила, никто не ответил. Вечером ложусь, свет уже выключила, а в углу у нас стоит стол компьютерный и кресло к нему, и вот мне краем глаза показалось, что около кресла кто-то стоит. Зная, какая я впечатлительная, тем более фотографию выложила, решила не смотреть туда, а то напридумываю себе чего. Сразу легла и в телефоне стала лазить. Слышала какие-то разные звуки, но решила убедить себя, что это мой кот шумит. Честно скажу: было страшно, сердце билось, но я себя до последнего убеждала, что у страха глаза велики. Ну и уснула в итоге.

На следующий день пришёл муж, а он, как и мой папа, скептик. И тут он мне начинает рассказывать, что ночью проснулся и пошёл на кухню покурить. И когда шёл обратно, то в другой комнате увидел, будто на кресле сидит силуэт папы, что силуэт повернул голову в его сторону и отвернулся. Муж включил на телефоне фонарик и из коридора начал светить на кресло. В комнату не рискнул заходить, как я поняла (вот вам и скептики!)

Когда он мне рассказывал, я смеялась, думала, он шутит, хотя в душе и был страх. Ну кто мог подумать, что такой скептик не шутит. Поняла я, что он не шутит, когда он обиделся, что я смеюсь, и сказал, что ничего больше не хочет мне рассказывать. И я поверила, что он действительно видел что-то. Он потом моей маме и моему брату подтвердил, что он видел. Когда я рассказала, что я перед той ночью выложила фото папы, брат и муж поругали, что нельзя умерших беспокоить.

Кстати, в итоге из всех экстрасенсов, которые смотрели фотографию папы, только одна увидела несколько правдивых фактов, связанных с папой. Остальные ошиблись. Я после рассказа мужа написала туда с вопросом, может ли быть, что это был папа, мне ответили, что да, что его ж вызывают, чтобы узнать информацию, вот он и решил зайти, так сказать, в гости.

Ещё хочу рассказать, что после смерти папа мне часто снился, что он будто возвращается, и я во сне всегда думала: "Ну вот, опять начнут пить" либо думала, что "папа ведь умер, как он может быть рядом?" А однажды приснился очень неприятный сон: я, мама и брат видим, как папа идёт по какой-то дорожке, идёт, улыбается, но улыбка какая-то очень злая. Меня даже очень напугала эта улыбка. Он подходит и говорит что-то типа: "Я проживу ещё 12", - и дальше был злой смех. Я аж проснулась в страхе.

Ещё забыла написать. Папа умер в больнице, когда его туда привезли, и врач его спросил, как его зовут, он ответил: "Антихрист". Врач потом маме пожаловался, что не может нормально с ним говорить, так как он будто издевается, когда отвечает на вопросы.

Вот такая история. Спасибо всем, кто прочёл, и прошу прощения за длинный текст.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:32
Сегодня, 14:32 by ПопутчицаПросмотров: 42Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Экстрасенс смерть отец алкоголь страх тень шум ночь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 14:50
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Комментариев: 10 104
Можно было бы конечно появление призрака отца списать на попытки экстрасенсов, наладить связь с покойным, но я уверен, что отец приходил в квартиру по своей так сказать воле и энергетике, прощался с домом и домашними. Нормальная история. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#2 написал: Попутчица
Сегодня, 14:57
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Публикаций: 2
Комментариев: 5
Цитата: Сделано_в_СССР
Можно было бы конечно появление призрака отца списать на попытки экстрасенсов, наладить связь с покойным, но я уверен, что отец приходил в квартиру по своей так сказать воле и энергетике, прощался с домом и домашними. Нормальная история. +++

Все возможно. У меня мама настолько была к нему привязана, что до сих пор не избавилась от его вещей, так они и лежат дома. А у кровати стоит его фотография с похорон, хотя прошло уже больше года с его смерти.
Зарегистрирован: 18.02.2019
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