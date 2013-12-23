Колобок

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:41

V.V.Pukin Просмотров: 958 Комментарии: 24 +13 Вчера, 16:41 by

Случай этот произошёл в конце восьмидесятых. Всех участников описываемых событий я знал лично. А подробности позже мне рассказала главная героиня.Зная, что я собираюсь изложить её историю на бумаге, имя попросила изменить. Что и делаю. Назовём девушку Галя.На тот момент Галине исполнилось двадцать пять лет. Служила она при Штабе Уральского военного округа в тогдашнем Свердловске. Была в хороших отношениях со своим начальником, тот похлопотал, и ей, иногородней, выделили отдельную комнату в ведомственном общежитии на улице Восточной, около Шарташского рынка. Несемейные такой роскоши удостаивались редко. Все её незамужние коллеги-подружки ютились по двое-трое в комнате. Галя тоже была не замужем, но вот повезло. Даже котика Ваську умудрилась завести в своей малюсенькой комнатушке.Женщины, хоть в строгом военном мундире, всё равно остаются женщинами. И в двадцать пять лет хочется им не «ать-два, стройся!», а нормального женского счастья с домом, собственными детишками и, конечно, надёжным мужчиной рядом. В те времена на незамужнюю женщину в двадцать пять товарки уже начинали поглядывать с сочувствием, а то и с укоризной. Мол, засиделась в девках молодуха. Тогда не принято было девушкам подолгу разгуливать на свободе. Стукнуло восемнадцать - пора и о замужестве задуматься, чтобы в двадцать-двадцать два уже и под венец, как штык.У Галины под венец пока не получалось. Переживала, конечно, по такому поводу. Даже периодически размещала объявления в газетах под рубрикой «Знакомства». Об интернете, само собой, тогда и понятия не имели.Через одно такое объявление познакомилась с Евгением. Парень был на пару лет моложе, но выглядел солидно не по годам. Кроме того, имел кучу достоинств: не пил, не курил, поддерживал хорошую физкультурную форму, работал и параллельно заочно учился в институте. А самое главное - проживал в трёхкомнатной квартире вдвоём с мамой. Причём в хорошем районе города. Лучшего варианта для приезжей девушки из общежития не найти. Конечно же, Галина влюбилась по уши.Хоть парень как ухажёр был никудышный (сказывалось, видимо, эгоистичное мамино воспитание), Гале это не мешало искренне радоваться каждой их с Евгением встрече. Да и тот, неизбалованный женским вниманием, проникся не на шутку. После месяца знакомства уже иногда оставался ночевать в маленькой Галиной общежитской комнатке. В своей квартире мама пока противилась таким непозволительным вольностям до свадьбы.Как-то в один из своих выходных Галина решила побаловать жениха собственной выпечкой. Заодно показать парню, что с ней не только по кафешкам-киношкам весело гулять, но и как хозяйка она чего-то стоит. Хоть не нравилось девушке возиться с мукой и тестом, да чего не сделаешь для любимого мужчины!Достала яйца, соль с сахаром, капусту для начинки, даже дрожжи чудом отыскались на полке шкафчика с продуктами. Но вот с мукой вышла промашка. В запасе нашлось всего со стакан. Из-за этакой мелочи бежать в кулинарию, которая располагалась в соседнем доме, совсем не хотелось. И Галя предприняла проверенный общежитский способ – заглянуть к соседям. Вернее, к соседке. Через дверь от неё жила подружка Надежда. Надька. Тихоня из тихонь, молчунья из молчунь. Приехала в Свердловск с какой-то дремучей деревеньки на конце уральской географии. В весёлых общежитских посиделках не участвовала. А если и затаскивали её туда силой – весь вечер сидела тишком где-нибудь в уголке, как мышка.Тем не менее, Галя считала Надьку подругой, частенько приглашала к себе на вечерний чаёк, за которым девушки делились своими женскими тайнами и проблемами. Само собой, знала Надежда и про взаимоотношения Гали с Евгением. Радовалась за подружку, хоть у самой до сих пор парня не было. Галя её не забывала всякий раз успокаивать:- Вот погоди, Надюшка, выйду замуж и тебе подберём жениха. У Евгения наверняка найдутся холостые друзья-товарищи, не менее достойные, чем он, кандидаты на твои руку и сердце!..Надя на это, махнув рукой, отвечала:- Даже не думай сватать, Галка! Если суждено встретить в жизни мужчину, то он сам меня найдёт, мой суженый-ряженый…Заглянув к Надьке, Галя объяснила ситуацию:- Подруга, выручай! Одолжи полкило муки. Собралась на вечерний ужин с Евгением пирожков с капустой настряпать, а своя мучка закончилась…- Конечно, Галка. Иди готовь начинку, я сейчас принесу.Галя вернулась к себе и принялась за готовку. Минут через пять пришла Надя с мукой:- Давай я тебе помогу. Всё равно уже руки в муке перепачкала, так заодно тесто замесю. А ты начинкой занимайся.Так и сделали. Галина капусту шинкует, а Надежда тесто месит. Слепила колобок и в широкой миске поближе к батарее поставила:- Галка, пусть часик постоит, поднимется ещё. Я пошла. Ты тут уже без меня справишься…С этими словами Надежда вернулась в свою комнату, а Галя прилегла на диван, включив телевизор. Ждать, пока тесто поднимется.Рядом под бочок тёплый кот пристроился. Галина сама не заметила, как глаза стали закрываться…Сколько продремала, женщина не знала. Но неожиданно почувствовала резкий толчок, и тут же раздалось громкое шипенье. Васька вскочил к ней на живот, больно вцепившись когтями, и оттуда, выгнув дугой спину и распушившись, шипел в сторону входной двери.Галина спихнула шипящего кота на пол. Тот моментально забился под диван, продолжая грозно шипеть, сверкая выпученными жёлтыми глазищами и прижав уши.- Васька, что случилось?! Кто там?.. Чего испугался, дурачок?Встав с дивана, женщина выглянула в коридор и обомлела. На полу, у самых дверей, лежал круглый колобок из теста! Изумлённая Галя оглянулась к батарее, где стояла миска с квашнёй, – та была пуста.Неужели кот прыгнул и перевернул?.. Ну нет же. Посудина как стояла, так и стоит на месте. Да и Васька со мной всё время лежал, до сих пор бок горячий от его тепла… И не мог колобок так далеко откатиться, при том перескочить порожек между комнатой и прихожей.Озадаченная женщина подняла комок теста с пола и осмотрела. Ну, конечно, весь облип кошачьими волосами! Как теперь из этого слепишь пирожки? Чтобы Женя потом весь вечер шерстью плевался?..Раздосадованная хозяйка смяла испорченный колобок в руках. И тут вдруг почувствовала внутри что-то твёрдое и чуть пульсирующее. Боже, это ещё что такое?!..В страхе разжала пальцы, с силой швырнув тесто в мусорное ведро. Колобок плюхнулся на дно и замер. Галя с опаской смотрела на него сверху вниз несколько минут. Кусок теста, как ему и положено, лежал, не шевелясь, среди прочего мусора…Фу! Почудилось, наверное... Но теперь-то что делать? Бежать в магазин за новыми продуктами?.. Галина посмотрела на часы. Нет, уже не успеть к приходу Евгения всё купить, замесить, настряпать и испечь. Ладно, как-нибудь в другой раз угощу ненаглядного… Лучше слетаю в парикмахерскую, укладку сделаю – порадую женишка! А что? Так даже лучше! Пусть любит меня не за пирожки, а за красоту мою ненаглядную!..Быстро собравшись, Галя выпорхнула из своей комнатушки и бодро направилась к ближайшей цирюльне…К приходу Евгения женщина сияла во всей красе: наглажена, уложена, накрашена, ухожена. На столе бутылочка шампанского (вдруг ухажёр сам не догадается купить!), печенюшки из магазина и варенье мамино из сада. Вроде ничего не забыла!..Блин! Мусор надо вынести!.. Я же девушка аккуратная, хозяюшка знатная! А там тесто ещё это волосатое киснет!Взяв из-под умывальника мусорное ведро, Галина с удивлением ощутила его лёгкость. Заглянула внутрь и во второй раз за день раскрыла от удивления рот – колобка в ведре не было! Куда мог деться за пару часов, пока я ходила в парикмахерскую?Женщина в замешательстве обшарила все закутки и углы своего небольшого жилища – ничего. Заглянула под диван. Там только Васька всё ещё сидит и испуганно сверкает жёлтыми глазищами, то и дело жалобно мяукая.- Вылезай уже, трусишка! Нет тут никого. Даже колобок наш укатился куда-то…Когда пришёл Евгений и романтический вечер начался, в дверь Галиной комнаты постучали. Галина нехотя открыла. На пороге стояла Надька, держа в руках широкое блюдо с румяными и ещё горячими пирожками:- Галка, это вам с Женей! Ешьте на здоровье!.. Ладно, я побежала. Не буду мешать!..- Спасибо… - только и произнесла озадаченно Галя вслед уходящей подруге.А через месяц сыграли свадьбу. Евгений с Надеждой. Надькой… Тихоней из тихонь.Как так у них всё быстро и складно сложилось, Галина до сих пор не понимает. С Надей они, конечно, после этого больше не общались, хоть и пересекались иногда по службе. Потом та в декрет ушла и вовсе пропала из поля зрения. Насколько крепким оказался их союз с Евгением, неизвестно.Галина же два раза выходила замуж. Но неудачно. Оба брака закончились разводами. Как она сама говорит, колобок укатился и её женское счастье за собой увёл…Если кому прочитанная история покажется выдумкой и сказкой, заверяю: это стопроцентная быль. Взята, как и все мои рассказы, из реальной жизни.А за сказками добро пожаловать в телевизор…26.02.2019.

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