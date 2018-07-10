Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Третьего не миновать

Есть такая примета: если в одном дворе умерли два человека, то скоро умрёт третий. Пожилые люди очень верят в такую ерунду. Клара Карповна - пенсионерка, которой я пару раз в неделю помогаю по хозяйству, меня в этом убедила.

бабушка

Она часто повторяла одно и то же.

- Помру ведь я скоро! – Клара Карповна тяжело вздохнула и покачала головой.

Я поставила сумки с продуктами.

- Да с чего Вы взяли? Сердце опять? Или давление? – я забеспокоилась, бабушке уже 82 года и болячек всяких - целый букет. – Может, к врачу?
- Да нет, милая, врач тут не поможет, - пенсионерка снова вздохнула.
- Да что случилось-то?
- Ты не знаешь, что ли? Василий с четвёртого этажа помер, сорок дней ещё не прошло. А неделю назад Ивановна - тоже. А бог троицу любит.
- Вы опять про это? - я улыбнулась. - Ерунда все Ваши приметы!

Я начала раскладывать продуты, хлеб - в хлебницу, курицу - в морозилку, макароны - в шкафчик.

- А вот и нет! Помяни моё слово! Два покойника есть, значит, третьего не миновать!
- Ладно, предположим, что Вы правы. Но с чего Вы взяли, что умирать третьей именно Вам?
- Ну, сама подумай. У нас в доме всё молодёжь. Тут, – она кивнула на стену, за которой была соседняя квартира, – Семёныч с женой. Им всего по 50, чего им помирать? Они только машину новую купили. На первом этаже эта, которая никогда не здоровается, у неё детки маленькие, молодая совсем. На третьем Михалыч - алкаш проклятый, чего ему сделается. Рядом с ним тоже молодые живут. На четвёртом Василий жил, а на пятом – Смирновы, он там всё ремонт делает, женился недавно. А я старая уже.

Я не стала спорить. Клара Карповна – дама очень упрямая, если уж что втемяшит себе в голову, то переубедить её невозможно. Поставила вариться кашу, перемыла посуду. Когда я начала пол мыть, пенсионерка сказала, что ей плохо, и пошла прилечь. К вечеру пришлось скорую вызывать. Клару Карповну увезли в больницу прямо так, в домашнем халате.

скорая помощь

- Вот и время моё пришло. Помяни моё слово! Третьего не миновать! – приговаривала она, держась за сердце.

На следующий день шла в больницу с мешком яблок, кое-какими вещами для Клары Карповны и жуткими опасениями. Вдруг примета сбудется? Или уже сбылась…

Пенсионерка встретила меня жизнерадостной улыбкой.

- Как Ваше здоровье?
- Ой, дак хорошо всё, – ответила Клара Карповна. - После обеда домой уж отправят. Бумажки только подпишут нужные, и всё. Эх, поживём ещё!
- Но… - я не придумала, как спросить, что случилось. Не скажешь ведь: «Почему Вы помирать передумали?» Клара Карповна объяснила всё сама:
- Ко мне тут соседка позвонила. Лида, жена Семёныча, – женщина старалась не улыбаться. - На похороны звала. Семёныч на машине разбился, жалко мужика, хороший был.
- Жалко, – подтвердила я.
- Ну так как? Не веришь ещё в мои приметы? Говорила же, третьего не миновать! - подмигнула мне старушка.

Автор - неизвестен.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:27
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 10:27 by Сделано_в_СССРПросмотров: 326Комментарии: 7
+8

Ключевые слова: Примета пенсионерка два покойника больница авария смерть

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Light_a_dark
Сегодня, 10:29
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (23|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 610
В моей жизни этот закон тоже работает(((
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
#2 написал: Arhip
Сегодня, 11:59
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1000|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 892
Бабулька то как обрадовалась что примета сбылась!
Типа - Вы не верите в приметы? Зато они верят в вас!
Зарегистрирован: 29.08.2017
   
#3 написал: Ksenya078
Сегодня, 12:05
0
Группа: Посетители
Репутация: (204|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 876
Вот втемяшат себе в голову "должно быть так и - всё"! А потом сердечный приступ, больница... Не, я не о смерти, тут, в истории, как раз все нормально. Молодец бабулька! Плюсище,+++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#4 написал: Light_a_dark
Сегодня, 12:08
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (23|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 610
Цитата: Arhip
Вы не верите в приметы? Зато они верят в вас!

Точно подмечено.
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 12:19
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2075|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 239
Цитата: Arhip
Бабулька то как обрадовалась что примета сбылась!

Я думаю она обрадовалась, что сама не померла. Я бы тоже радовалась. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#6 написал: Black Bagira
Сегодня, 13:46
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (698|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 252
Здесь, где я живу, тоже давно все заметили, что один покойник у нас никогда не бывает. Вот умрёт кто нибудь и сразу несколько подряд цепочкой, потом перерыв иногда большой, иногда поменьше и снова цепочкой. Все уже знают, что кто то умрёт после первого и причём несколько(((
Зарегистрирован: 4.10.2013
   
#7 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 13:46
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 924
Слышала такую примету. Но в данной истории бабулька сама себя на нехорошее настроила. А кому суждено уйти, тот и уйдёт.
Зарегистрирован: 2.09.2013
    
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.