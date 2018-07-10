Третьего не миновать

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:27

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 326 Комментарии: 7 +8 Сегодня, 10:27 by

Есть такая примета: если в одном дворе умерли два человека, то скоро умрёт третий. Пожилые люди очень верят в такую ерунду. Клара Карповна - пенсионерка, которой я пару раз в неделю помогаю по хозяйству, меня в этом убедила.Она часто повторяла одно и то же.- Помру ведь я скоро! – Клара Карповна тяжело вздохнула и покачала головой.Я поставила сумки с продуктами.- Да с чего Вы взяли? Сердце опять? Или давление? – я забеспокоилась, бабушке уже 82 года и болячек всяких - целый букет. – Может, к врачу?- Да нет, милая, врач тут не поможет, - пенсионерка снова вздохнула.- Да что случилось-то?- Ты не знаешь, что ли? Василий с четвёртого этажа помер, сорок дней ещё не прошло. А неделю назад Ивановна - тоже. А бог троицу любит.- Вы опять про это? - я улыбнулась. - Ерунда все Ваши приметы!Я начала раскладывать продуты, хлеб - в хлебницу, курицу - в морозилку, макароны - в шкафчик.- А вот и нет! Помяни моё слово! Два покойника есть, значит, третьего не миновать!- Ладно, предположим, что Вы правы. Но с чего Вы взяли, что умирать третьей именно Вам?- Ну, сама подумай. У нас в доме всё молодёжь. Тут, – она кивнула на стену, за которой была соседняя квартира, – Семёныч с женой. Им всего по 50, чего им помирать? Они только машину новую купили. На первом этаже эта, которая никогда не здоровается, у неё детки маленькие, молодая совсем. На третьем Михалыч - алкаш проклятый, чего ему сделается. Рядом с ним тоже молодые живут. На четвёртом Василий жил, а на пятом – Смирновы, он там всё ремонт делает, женился недавно. А я старая уже.Я не стала спорить. Клара Карповна – дама очень упрямая, если уж что втемяшит себе в голову, то переубедить её невозможно. Поставила вариться кашу, перемыла посуду. Когда я начала пол мыть, пенсионерка сказала, что ей плохо, и пошла прилечь. К вечеру пришлось скорую вызывать. Клару Карповну увезли в больницу прямо так, в домашнем халате.- Вот и время моё пришло. Помяни моё слово! Третьего не миновать! – приговаривала она, держась за сердце.На следующий день шла в больницу с мешком яблок, кое-какими вещами для Клары Карповны и жуткими опасениями. Вдруг примета сбудется? Или уже сбылась…Пенсионерка встретила меня жизнерадостной улыбкой.- Как Ваше здоровье?- Ой, дак хорошо всё, – ответила Клара Карповна. - После обеда домой уж отправят. Бумажки только подпишут нужные, и всё. Эх, поживём ещё!- Но… - я не придумала, как спросить, что случилось. Не скажешь ведь: «Почему Вы помирать передумали?» Клара Карповна объяснила всё сама:- Ко мне тут соседка позвонила. Лида, жена Семёныча, – женщина старалась не улыбаться. - На похороны звала. Семёныч на машине разбился, жалко мужика, хороший был.- Жалко, – подтвердила я.- Ну так как? Не веришь ещё в мои приметы? Говорила же, третьего не миновать! - подмигнула мне старушка.Автор - неизвестен.

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