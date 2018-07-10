Страшнее кошки зверя нет

Sniff Просмотров: 351 Комментарии: 8 +3 Вчера, 17:03 by

Давненько это было, но запомнилось. Была у моей приятельницы кошка, обычная мурчалка, не обладающая яркой индивидуальностью. Такая себе скромная и спокойная Муся.И вот зашла я как-то к приятельнице с целью вытащить ее в поход по магазинам. Наталья же мне с порога:- А у Муськи - котята, двое, им уже неделя. Я, естественно: " Где, покажи!"Они в тумбочке, на подстилочке, малышня спит, мамуля их лапами обняла, тоже дремлет. Идиллия полная.Полюбовалась я ими, и подались мы на променад. Часа три точно гуляли, а потом снова к Наталье отправились.Заходим в квартиру, а из зала шипение, да громкое такое. Мы - туда, что там кошка возмущается. А она от котят ушла, из-за шторы выглядывает, а вид такой, как будто не хозяйка зашла, а маньяк с топором.Шерсть вздыбила, уши прижала, оскалилась, и шипит, как змеища. Наташка к ней: " Муся, Мусечка, что случилось?" А Мусечка как бросилась - еле хозяйка отскочить успела. Потом под диван залезла, да как! Перебежками, с остановками, к полу прижимаясь, все с тем же шипением.Мы, от греха подальше, на кухню, и дверь закрыли. Сидим в полном шоке - что с кошкой-то? Наталья уже и про бешенство вспомнила. А какое бешенство, если Муська из дома вообще не выходит, жениха на дом приносили. Да и не наступает оно так внезапно.Пошли мы на цыпочках посмотреть, что да как. Слышим - шипит сама себе, а нас увидела, выскочила из-под дивана, и кидается натуральным образом, как собака цепная.Дело кончилось тем, что Наташка, почти по пластунски, добралась до двери и позвала соседа в качестве МЧС. Он пришел с какой- то старой курткой, кое- как на Муську набросил, и вместе с курткой ее в ванную отправил. Она там еще до ночи шипела, и выла, и дверь скребла.А утром (Наташка потом рассказала) все было в порядке. Ни горящих глаз, ни воя, ни агрессии. Выпущенная пленница пулей метнулась к детям, как ничего и не было.Вот такой случай я видела один раз в жизни, и что это было такое - непонятно. Конечно, объяснений можно найти много - от мистических до медицинских, но какое из них будет верным?

Ключевые слова: Кошка шипение агрессия авторская история

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