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Истории из жизни

Страшнее кошки зверя нет

Давненько это было, но запомнилось. Была у моей приятельницы кошка, обычная мурчалка, не обладающая яркой индивидуальностью. Такая себе скромная и спокойная Муся.
И вот зашла я как-то к приятельнице с целью вытащить ее в поход по магазинам. Наталья же мне с порога:
- А у Муськи - котята, двое, им уже неделя. Я, естественно: " Где, покажи!"
Они в тумбочке, на подстилочке, малышня спит, мамуля их лапами обняла, тоже дремлет. Идиллия полная.
Полюбовалась я ими, и подались мы на променад. Часа три точно гуляли, а потом снова к Наталье отправились.
Заходим в квартиру, а из зала шипение, да громкое такое. Мы - туда, что там кошка возмущается. А она от котят ушла, из-за шторы выглядывает, а вид такой, как будто не хозяйка зашла, а маньяк с топором.
Шерсть вздыбила, уши прижала, оскалилась, и шипит, как змеища. Наташка к ней: " Муся, Мусечка, что случилось?" А Мусечка как бросилась - еле хозяйка отскочить успела. Потом под диван залезла, да как! Перебежками, с остановками, к полу прижимаясь, все с тем же шипением.
Мы, от греха подальше, на кухню, и дверь закрыли. Сидим в полном шоке - что с кошкой-то? Наталья уже и про бешенство вспомнила. А какое бешенство, если Муська из дома вообще не выходит, жениха на дом приносили. Да и не наступает оно так внезапно.
Пошли мы на цыпочках посмотреть, что да как. Слышим - шипит сама себе, а нас увидела, выскочила из-под дивана, и кидается натуральным образом, как собака цепная.
Дело кончилось тем, что Наташка, почти по пластунски, добралась до двери и позвала соседа в качестве МЧС. Он пришел с какой- то старой курткой, кое- как на Муську набросил, и вместе с курткой ее в ванную отправил. Она там еще до ночи шипела, и выла, и дверь скребла.
А утром (Наташка потом рассказала) все было в порядке. Ни горящих глаз, ни воя, ни агрессии. Выпущенная пленница пулей метнулась к детям, как ничего и не было.
Вот такой случай я видела один раз в жизни, и что это было такое - непонятно. Конечно, объяснений можно найти много - от мистических до медицинских, но какое из них будет верным?
Вчера, 17:03 by SniffПросмотров: 351Комментарии: 8
+3

Ключевые слова: Кошка шипение агрессия авторская история

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Комментарии

#1 написал: Light_a_dark
Вчера, 22:40
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Послеродовой психоз, прямо, как у людей
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
#2 написал: Tigger power
Вчера, 22:49
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Цитата: Light_a_dark
Послеродовой психоз, прямо, как у людей

Да, тоже на него подумала, животинка перенервничала сильно) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#3 написал: Sniff
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Да, вполне возможно, правда, детям уже неделя была, поздновато для этого.
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#4 написал: VasiliskA
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Боли, паразиты (в том числе в мозге) и ещё куча вполне земных причин, которые вполне могли приехать и на котике. Мичурины хреновы.
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#5 написал: Sniff
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#6 написал: Сделано_в_СССР
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Всякое бывает с кошками, причудливы их поступки, жаль они не говорят, как попугаи.) +
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#7 написал: просто Вася
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Женщины же чудят после родов, почему кошке не сбрендить чуток. Плюс.
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#8 написал: Sniff
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Цитата: Сделано_в_СССР
Всякое бывает с кошками, причудливы их поступки, жаль они не говорят, как попугаи.) +



Цитата: просто Вася
Женщины же чудят после родов, почему кошке не сбрендить чуток. Плюс.


Спасибо) А то я уже хотела добавить, что у кошки на спине сидел Хока, и с казачьим гиканьем шлепал ее нагайкой промеж ушей))
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