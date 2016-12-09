Чуть-чуть о вызове духов

Sniff Просмотров: 342 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 15:03 by

Было нам тогда лет по 20, как раз наступили Святки. Самое время погадать. Начать решили с вызова духов, собрались вчетвером у подруги. Мама на ночной смене, папа сказал: "Вызывайте, я спать буду".Медиумом неожиданно вызвалась быть Светланка, наша " железная леди" в миниатюре, очень серьезная девочка, без склонности к шуточкам и приколам.Я была настроена скептически, думая, что все это разоблачу. Мы подготовили все необходимое, зажгли свечи и приготовились к процессу. Света наша оказалась действительно хорошим медиумом, знающим правила. К духам полагалось обращаться на "вы" и по имени- отчеству и не забывать просить их уйти.Сначала все шло, как обычно, за исключением одного забавного момента. А. П. Чехов отказался отвечать одной из нас, потому что она его не читала. Та обиделась даже на такое необоснованное обвинение. Кстати, некоторые ответы были настолько нелогичными, что их даже трудно воспроизвести.Самое интересное началось потом, когда мы для "чистоты эксперимента" решили задавать вопросы мысленно.Не знаю, что спрашивали девчонки, но я для проверки задала (мысленно) вопрос, ответа на который не знала. А конкретно, как зовут дочку руководителя нашего тур.кружка. Она с матерью жила в другом городе, и именем ее никто из нас не интересовался.Дух ответил мне. После очередного занятия я спросила М. А., как зовут его дочку, имя совпало. Кстати, не только имя, но это уже личное.

Ключевые слова: Гадание спиритизм духи авторская история

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