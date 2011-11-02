Ключи от бабушкиной квартиры

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 22:41

Nik_dk Просмотров: 380 Комментарии: 3 +8 Вчера, 22:41 by

Два года назад со мной произошла такая мистическая история. Встречался с девушкой около года, планировали снять комнату, чтобы жить вместе, но бабушка предложила пожить лето в ее квартире, пока она будет на даче. Мы обрадовались, проводили бабулю на дачу, накупив ей разных продуктов.Уезжая, бабушка попросила не заходить в ее комнату без надобности, только для того, чтобы полить цветы. Дверь в ее комнату мы закрыли, нам хватало своей. Через неделю нашей самостоятельной и счастливой жизни, мне приснился такой сон: я вижу бабушку с ключами от квартиры, она их протягивает мне, протягиваю руку, чтобы их взять, но ключи падают на землю и исчезают. Проснувшись, я решил, что, наверное, я потеряю ключи и получу нагоняй от бабушки, сделал дубликат на всякий случай и отдал маме, рассказав про сон.Бабушку мы навещали каждые выходные, и накануне очередной поездки я проснулся от чьего-то прикосновения. Я сразу понял, что это не рука девушки, потому как прикосновение было очень холодным. Я вскочил, включил свет, но в комнате никого не было, девушка спала. Я пошел на кухню, попить воды, чтобы успокоиться, в дверях замер – за столом сидела моя бабушка и пила чай. Я уже было подумал, что она внезапно вернулась, как видение исчезло.Я разбудил девушку, все рассказал, мы включили везде свет, все обыскали, ничего и никого не нашли. Стали строить разные версии, так и не уснув до утра. Собираясь на работу (это была пятница и вечером мы должны были ехать на дачу), у меня было такое чувство, что кто-то на меня смотрит. Я решил, что расспрошу бабушку, не происходило ли с ней чего необычного в ее квартире, а по приезду все-таки снять комнату и съехать отсюда. Но не успел, позвонила мама и сказала, что бабушка ночью умерла. Ей об этом сообщили соседи.После похорон мама сказала, что теперь бабушкина квартира будет моя. Я подумал, что нужно будет сделать здесь ремонт, но на поминки (40 дней) приехала мамина старшая сестра и показала документы, где бабушка завещает квартиру ей. Выяснилось, что они договорились, что заберут ее к себе, когда та не сможет обходиться без сторонней помощи. Моей маме ничего не сказали, чтобы не поссориться. Вот тогда я и вспомнил сон. Ключи от квартиры все-таки выпали из моих рук. А бабушка (или ее душа), скорее всего, приходила попрощаться.Автор: Николай

Ключевые слова: Бабушка квартира ключи

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