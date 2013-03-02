Не очень страшно, но зато реально

Сделано_в_СССР Просмотров: 524 Комментарии: 2 +8 Сегодня, 10:30 by

Здравствуйте, дорогие читатели! Хочу поделиться с вами тем, что произошло со мной, а точнее — с чем я столкнулась. В 2013 году я похоронила близкого мне человека. Моего отца. Болел он очень серьезно и мы с мамой понимали, что ему не поможет уже ни одно лечение, кроме обезболивающего, чтобы хотя бы немного облегчить его муки.Так вот, вышел мой отец в коридор покурить — там хоть какой-никакой сквозняк, и вот сидит он на табуретке, смотрит в комнату и говорит, что в конце комнаты под стулом он видит чьи-то ноги. Хочу отметить, что мама и я были рядом с ним и ничего не увидели. А в тот же день, вечером, он сказал, что стоит в комнате девочка и хочется ей сыр. Мама быстро нарезала и оставила на ночь на столе.И последнее — в день смерти папы, когда его забрали в морг, муж пошёл к родственникам, чтобы взять документы для подтверждения, что на этом участке мы можем хоронить. Так вот, тогда я очень испугалась — захожу в ванную (у нас туалет и ванная вместе, там папа всегда курил, сидя на крышке, там же мы нашли его тело), везде тишина и тут я слышу его кашель. Я пулей вылетела из дома к соседке на 4 этаже и даже двери не закрыла, вернулась только тогда когда муж вернулся…Автор - Ольга.

Ключевые слова: Похороны отца видение родственники ванная комната кашель страх

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