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Истории из жизни

Не очень страшно, но зато реально

Здравствуйте, дорогие читатели! Хочу поделиться с вами тем, что произошло со мной, а точнее — с чем я столкнулась. В 2013 году я похоронила близкого мне человека. Моего отца. Болел он очень серьезно и мы с мамой понимали, что ему не поможет уже ни одно лечение, кроме обезболивающего, чтобы хотя бы немного облегчить его муки.

Так вот, вышел мой отец в коридор покурить — там хоть какой-никакой сквозняк, и вот сидит он на табуретке, смотрит в комнату и говорит, что в конце комнаты под стулом он видит чьи-то ноги. Хочу отметить, что мама и я были рядом с ним и ничего не увидели. А в тот же день, вечером, он сказал, что стоит в комнате девочка и хочется ей сыр. Мама быстро нарезала и оставила на ночь на столе.

И последнее — в день смерти папы, когда его забрали в морг, муж пошёл к родственникам, чтобы взять документы для подтверждения, что на этом участке мы можем хоронить. Так вот, тогда я очень испугалась — захожу в ванную (у нас туалет и ванная вместе, там папа всегда курил, сидя на крышке, там же мы нашли его тело), везде тишина и тут я слышу его кашель. Я пулей вылетела из дома к соседке на 4 этаже и даже двери не закрыла, вернулась только тогда когда муж вернулся…

Автор - Ольга.
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Сегодня, 10:30 by Сделано_в_СССРПросмотров: 524Комментарии: 2
+8

Ключевые слова: Похороны отца видение родственники ванная комната кашель страх

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Комментарии

#1 написал: ninabond
Сегодня, 12:24
+1
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Публикаций: 12
Комментариев: 903
Не сташно, когда читаешь...А вот когда это происходит с тобой - реально страшно((( Плюс.
Зарегистрирован: 2.03.2013
  
#2 написал: Mary3.11.
Сегодня, 12:34
+4
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Публикаций: 52
Комментариев: 183
Я сидела в квартире с трупом отца полтора часа, пока родственники не приехали. Он лежал в соседней комнате и мне пару раз казалось, что там кто то ходит. Я списываю это на стресс, но пока с дачи муж не привёз маму, с зеркала простыня падала несколько раз, хотя вешала я её хорошо.
Зарегистрирован: 15.02.2018
 
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