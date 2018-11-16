Прадедушка

Sniff Просмотров: 441 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 10:05 by

Мне был год, когда умер мой прадедушка. В небольшой сибирской деревне, где тогда жила моя семья, церкви не было. Да и люди в те далекие советские времена о религии не слишком-то и задумывались.И вот, моей юной маме--комсомолке, студентке и просто красавице, начали сниться страшные сны.Дедушка, который при жизни очень любил внучку, просто преследовал ее. Он молча гонялся за ней по всему дому, она убегала, пряталась, пыталась закричать, что- то сказать ему, но не могла.Дальше я буду рассказывать от имени мамы.Однажды дед Коля приснился мне совсем страшно. Как будто он заходит на веранду, и идет ко мне, я выбежала в дверь и через двор помчалась в дом к т. Вале. ( В усадьбе стояли два дома, разделенные двором, в одном жили мамины родители и бабушка, в другом- ее тетя с семьей.)Я смогла крикнуть, позвав их на помощь, и вот, вроде, они все побежали со мной, а на веранде, где был дед, уже никого нет.И вдруг я слышу крик, просто дикий, и понимаю, что это ты кричишь. Я в комнату, а дед тебя на руки схватил, и мечется по комнате, хочет с тобой вместе спрятаться. Кричу ему:" Отдай!", и снова у меня голоса нет, вместо крика шепот получается. Хватаю его за руку, а рука холодная, просто ледяная. Проснулась среди ночи, к твоей кроватке сразу, ты спишь спокойно.Баба Лена (прабабушка) говорила, что это потому, что его похоронили в крайней, последней в ряду могиле, и он теперь крайник, охраняет кладбище. А чего меня тогда мучает?Длилось это три года, причем, когда мама вышла из академа и вернулась в свой институт в Иркутске, сны не прекращались.А потом отца отправили на новое место службы, на Украину. Небольшое село, но там церковь была. И мама однажды пожаловалась квартирной хозяйке, бабе Наташе на эти сны. Та, не задумываясь, сказала: " Давай я его в поминальник запишу, скоро Илья (Ильин день), вот батюшка и отпоет его."Так и сделали. И все, сны прекратились. Только один раз еще он пришел к моей маме, взял ее за руку и сказал: "Спасибо тебе".И рука была не ледяной, а теплой.Перед тем, как писать историю, я позвонила маме, и спросила:" Ма, а он точно тебе больше вообще не снился?" " Ни разу больше,"-- ответила она.Вот такая история. И она была, верите вы в это, или нет.

Ключевые слова: Дедушка сон церковь авторская история

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