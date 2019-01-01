Страшные факты моей биографии

Новость отредактировал conjure one - Сегодня, 01:03

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 194 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 01:00 by

По молодости, когда мне было где-то 19, ездил я учиться в Англию, в славный город Бат.И вот одним поздним вечером, после будничной посидки в местном пабе, мы с друганами (из России), такими же деградантами, как я, разумеется, предварительно накинув пару пинт на грудь... пошли домой.Людьми мы были (по крайней мере, считали себя) приличными, по этому были не пьяными, а, в самом лучшем случае, весёлыми. И вот прёмся мы по домам к нашим хост-семьям, прёмся весьма долго, так как из центра хоть и маленького Бата до спальных районов пешкарусом еще надо пройти, и видим кладбИще.КладбИще здоровое, старое, красивое... и запертое. На здоровенных воротах был замок и надпись, что-то вроде "я вас не звал, пойдите прочь до девяти часов утра". Молодцам было скучно, да и кладбище слишком красивое, чтобы просто так мимо пройти, и церковь еще вон какая, а тут всего лишь зеленая изгородь. В общем, нашли дерево, перелезли, стали окультуриваться. Так сильно вот впечатлил русских молодцев простор и ухоженность сего места. Без всякого вандализма, конечно.Ходим, смотрим на утопающие в траве надгробия, дивимся с дат смертей, которые уходят в века, и тут видим, что кладбище-то патрулирует сторож, еще и с собакой. Молодцы по быстрому слились с местностью, спрятавшись за кустами, и думают над своей судьбинушкой. И сидят эти молодцы на могилах, смотрят, значит, через кусты на сторожа и собаку, которые их пока не видят.И вот тут я вижу, что на соседней могиле, в метре от меня, между мной и моим другом сидит фигура коричнево-землистого цвета, будто поднявшаяся от земли тень, точно в такой же позе, как и я (если по-русски - на кортах), и вижу я это ровно секунду, пока другие совершенно не замечают. И в тот момент меня проняло очень неприятно и трудно описуемое чувство, но которое мне четко дало понять, что кому-то я здесь очень не нравлюсь и что он\оно очень недоволен несколько моими действиями, сколько вообще присутствием на этом пятачке земли.Свои чувства и соображения я кратко, без лишних подробностей, изложил своим товарищам, которые к тому моменту вознамерились продолжить осмотр кладбища, после чего они на удивление легко согласились с моим предложением уйти. Вот.Короткая. Произошедшая не столько со мной, сколько с моей матерью.Было это давно. Мне тогда было столько, что меня возили в коляске, а времена тогда еще были такие, что детей не боялись оставлять на улице.Была зима, матери нужно было в магазин, и хотела она взять меня с собой, чтобы не оставлять дома. За одно и воздухом подышать. Но, с другой стороны, этого же ей делать по какой-то причине и не хотелось. А мамаша моя и по сей день не любит делать того, чего очень не хочет. Пошла она в магазин и не стала меня оставлять на улице перед магазином, там, где всегда оставляла, и там, где все остальные тогда точно так же оставляли своих детей, чтобы не тащить их в этот самый магазин.По возвращению моя мать видит картину, описание которой ужасает меня только больше по мере того, как я становлюсь старше. На том месте, где должна была стоять коляской с маленьким мной, стоит другая, насквозь пробитая огромной сосулькой, по которой на землю льётся кровь. Ощущение этакого плохого предчувствия, которое посетило мою маму в тот день, она помнит очень хорошо.Тоже короткая и снова про мою мать, но в ней я принял уже больше участия.Был я тогда на несколько лет старше и уже не малыш, который не хотел, но иногда таки находил неприятности на свою голову. А еще у нас был потрясающий и горячо любимый матерью доберман, с которым она подолгу, минимум минут 40, любила гулять.И вот был это поздний летний месяц август, я был дома один, мать только ушла гулять с собакой, и захотел я поесть арбуз. И как-то у меня не складывалось в голове как его, новенький и еще не вскрытый, порезать, и придумал я самый простой вариант - прижать его к груди левой рукой и резать по нему ножом правой. Сказано - сделано, и я вскрыл себе вену на левой руке практически до самого сухожилия, весьма эффективно окропляя себя и всё вокруг в процессе бега по квартире в поисках именно бинта. Ведь не пачкать же одежду, скатерть или простынь, правда же?По описанию моей матушки, которая явно прогуляла своё письмо в Хогвартс, ей вдруг резко захотелось пойти домой, хотя нашу милую собачку весом в полцентнера она не гуляла еще и минут десять. Вернувшись домой, она видит, что всё было не зря - дверь в квартиру открыта, очень тихо и буквально повсюду кровь. С трудом представляю, что у неё тогда творилось в голове, но мать матери была медсестрой, и о тех днях мне теперь напоминает только красно-розовая полоска на руке, которая с каждым годом подползает всё ближе к локтю.Еще короче, но уже исключительно про меня.Был я уже старше, но еще и не пацан, и шел я в тот день, как и полагается, в школу. Для чего мне нужно было пересечь спокойную дорогу (по полосе в обе стороны), но у которой не было никакого пешеходного перехода. Несмотря на наушники, с которыми я не расставался, из которых звучал ни то Рамштайн, ни то Би-2, переходил я её спокойно, благо полоса "в город" мертвецки стояла, будучи забитая машинами. И вот прохожу я между двумя бамперами, уже поднимают ногу, чтобы сделать быстрый шаг на "встречную" полосу (посмотрел я только в нужную сторону, по ходу движения), как меня буквально что-то одёргивает. Такое холодное чувство, похоже ни то на порыв ветра, ни то на встряску, будто кто-то схватил за плечи и дернул. Ни назад и не вперед, а будто чтобы привести меня в чувства, от чего я просто замер на месте. Основная суть - в следующую секунду, в которую я уже должен был быть на дороге, по ней на полной скорости пронеслась машина против движения. Несмотря на то, что чуть-чуть отдышавшись, я пошел в школу, я был так потрясён тем фактом, что остался жив и что от этой роковой случайности меня "что-то" удержало. Я дал самому себе обед не ругаться матом и еще очень много месяцев ему следовал.Автор - Andrey Galkin.

Ключевые слова: Кладбище призрак зима коляска дорога встречка что-то холод

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