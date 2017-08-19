Тяжелая судьба по собственному выбору

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:02

Nik_dk Просмотров: 116 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 10:24 by

Прочитала историю о защите от зла и хочу сказать, что сама когда-то убедилась, что чеснок работает, да ещё как!Помню, на одном из прежних мест работы мы отлично уживались в одном кабинете — пять журналистов. Никто никому не мешал. Молодые были все, любознательные, весёлые и доброжелательные. Всякое рождение, каждая смерть, любая удачная статья, судебный иск — мы все держались вместе, друг друга поддерживали и помогали. Потом одна наша дама ушла в декрет, и поселилась у нас новая сотрудница — Жанна. Мы её сразу приняли нормально: пусть даже она и старше нас лет на двадцать, не пойми-откуда пташка прилетела, ну да ладно.В её присутствии как-то сразу стали мы ссориться между собой по сущей ерунде. Потом вдруг развалилась семья коллег. И, что самое дурное, не из-за измен, не из-за бытовых или денежных неурядиц, а и сами себе не смогли объяснить причин. А тут ещё постепенно обнаружилось, что кто-то явно постукивает начальству содержание наших частных разговоров. И тогда самый юный из нас, Ваня, притащил с дачи связку ядрёного чеснока. И с каким-то тихим приговором повесил аккурат над дверью. Мы, помню, ещё вечером прикалывались: да неужели же эта трава вдруг заработает? Предположения были самые фантастические, пока разошлись по домам, остроумничали и смеялись.А вот утром уже нам было уже не до смеха. Жанна стояла на пороге нашего кабинета, метала молнии, психовала, материлась хуже сапожника, орала не своим голосом, грозила каждому из нас смертными карами, но не смогла переступить порог и подойти к своему столу! Яростно голосила, что «чесноком воняет». Вызванный на место главный редактор убедился, что чудит Жанна уже неприлично, так что надо от неё избавляться. И она была уволена.Разведённая пара скоро снова сошлась, они уже родили двоих деток, всё там нормально. Умница и красавец Ванька ужасно страдает от какого-то дурацкого безнадежного одиночества. А Жанна тяжело и страшно умирает от рака. Её бросили муж и дети. Оплаченные сиделки меняются со скоростью калейдоскопа, но никто не может выдержать более недели с этой злобной ведьмой. Иногда мне даже хочется ее пожалеть, но не могу. Она сама выбрала свою судьбу и такой печальный исход.Автор: М.

Ключевые слова: Офис ведьма чеснок заговор

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