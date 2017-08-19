Домовой

Nik_dk Просмотров: 180 Комментарии: 2 +6 Вчера, 21:19 by

У меня семья достаточно материалистически настроенная всегда была. И я в детстве пребывала в полной и неизгладимой уверенности, что никакого бога нет, а есть только светлое будущее. Это, впрочем, мне не мешало верить в домовых, леших, вызывание ведьм и прочих симпатичных созданий. Также я всегда была уверена, что с ними можно договориться.Когда мы строили дачу (еще почти советские времена были), сразу почему-то решили, что у нас будет жить Домовой. И так оно и вышло. Причем поселился у нас Домовой взрослый (это я к тому, что в городской квартире у нас живет явно более юное и озорное создание). Пошуршать чем на крыше всегда любил (и любит), но зато аккуратный и заботливый. В общем, мы его любим, и ему вроде тоже неплохо.Это я все к чему. Когда дом уже был готов, пришло время проводить в нем электричество.И приехал нам помогать наш родственник, совсем уже убежденный атеист, плюс к тому талантливый инженер (будем звать его дядя Тарас). Полдня они с моим папой возились с проводами, что-то прибивая, протягивая и т.д., а я грелась на солнышке и приносила молотки и прочие нужные штуки. Ближе к обеду работа была почти закончена, все инструменты сложили на столе, с которого прибивались провода, и все собрались за столом.Пока обедали, разговорились о домовых и нашем в частности. Наш родственник посмеялся над нами и сказал, что нету никаких домовых, а мы мол все сочиняем. Ну сказал и сказал. Я пошла посуду мыть, а мужчины опять к своей проводке отправились. И тут у них пропал молоток, который оставляли на столе лежать, на самом видном месте. Обыскали все втроем. Это было нетрудно, т.к. дом новый и нет ни мебели, ничего. Нету молотка. Что делать, плюнули, взяли какой-то другой, но странное ощущение осталось. Папа говорит, скормила бы, мол, домовенку конфету, может вернет вещь. Хороший молоток был.Я нашла большую конфету и припрятала ее в незаметное место, попросив молоток вернуть. Что вы думаете, прошло какое-то время, может полчаса, может час, и тут наш дядя Тарас с изумлением говорит, "слушайте-ка, я видать совсем старый стал, вот же он лежит, а мы ищем"Молоток обнаружился почти в том же месте, откуда он пропал несколькими часами ранее."Конечно, - гордо ответила я, - конфету же дали".Случай с молотком всех позабавил, но и только. За ужином выпили вина, обсудили молоток и теперь уже казалось, что и правда он лежал все время на месте, а мы глазами хлопали.На следующий день дядя Тарас собрался уезжать, переоделся в цивильную одежду, осталось только пиджак надеть. Он снял его с вешалки, облачился в него и автоматически полез в карман, проверить ключи. И тут я смотрю, мужик бледнеет, и начинает судорожно рыться в карманах. Я спросила, что случилось. Говорит, ключей нет в кармане, вот всегда лежали, а сейчас нет. Причем ему обязательно надо было домой попасть, потому что там пенсию должны были принести, а его жена жила в то время на даче, за 300 км о Москвы, т.е. он никак туда-обратно не успевал бы. Да и вообще, висел этот пиджак, никто его не трогал, а тут - на тебе. В общем, мы перетрясли все карманы, прощупали подкладку на предмет дыр, осмотрели все под вешалкой и в доме. Ничего. Дядя Тарас уже совсем поникнувший сидит. Что делать непонятно. Решили чаю выпить и логически подумать, куда делись ключи.Пиджак на место повесили, вскипятили воду, сидим, пьем. Снова зашел разговор про домовых на тему, вот мол, ты в него не веришь, он и обижается. Тут дядя Тарас (совсем уже грустный), говорит, "я мол, конечно, не верю в вашего домового. Однако ключей-то все равно нет. Наверное, я их где-то по дороге обронил. Не бывает домовых, а вам, как физику (этой мой папа) и химику (я тогда как раз на химфак только поступила) стыдно в такие глупости верить".В общем, чай допили, он пошел собираться, надел уже окончательно пиджак, тоже автоматически руку в карман сунул - и изменился в лице. Ключи были!С тех пор у меня лично пропали всякие сомнения насчет домовых.Могу также с уверенностью сказать, что втихаря стащить ключи и потом назад положить никто не мог. И некогда было бы (стройка - каждая минута на счету), да и люди все адекватные. А никаких соседей рядом не было.Автор: Catspirit.

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