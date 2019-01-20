Кто был на ночном перекрестке?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:46

Nik_dk Просмотров: 70 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 09:45 by

В своей жизни я столкнулась с мистикой очень явно несколько раз, но эта история, наверное, самая яркая.Случилась она со мной в 90-е годы прошлого столетия. После института я жила с родителями в небольшой сибирской деревне, работала в школе учителем. Общаться практически было не с кем, была одна школьная подруга, не столько близкая, но из-за дефицита ровесников. Встречались мы с ней очень часто, ходили друг к другу в гости.И вот как-то в начале января, 3 или 4 числа, она пришла вечером ко мне, попили чай, посидели, поговорили, в это время по телевизору шли концерты, начинались вечером и продолжались до глубокой ночи, что-то типа песни года.Вот такой концерт и показывали и в этот вечер. Мы вместе с подругой и моими родителями сели его смотреть. Время 11 вечера, 12 вечера, концерт идет, подруга сидит, смотрит и все бы ничего, но мне на следующий день сопровождать группу детей на губернаторскую елку в краевой центр, расстояние от нашего села 250 км, выезжаем в 6 утра, в 5 мне нужно встать. Подруга в курсе, я ей об этом напоминаю, говорю, что мне пора ложиться, родители уже ушли и спят, она в ответ: «Давай посмотрим, интересно же», прямо выгнать не могу, сижу и злюсь. В третьем часу наконец-то закончился концерт, моя подруга собралась домой и просит ее проводить.Сибирское село, на улице морозная лунная ночь, я провожаю ее примерно до середины пути. Со мной собачка, дворняжка, прощаемся, я возвращаюсь назад, при этом внутри все кипит от злости, предстоит сложный день, а спать практически уже не получится. Сказать ей прямо о своих эмоциях не смогла, побоялась обидеть человека. Проходим перекресток, собака впереди, я - за ней, делаю шагов пять, ивдруг моя собачка поворачивается и начинает не просто лаять, а рычать, визжать, шерсть на загривке становится дыбом, и при этом бросается на кого-то за моей спиной и тут же отскакивает вперед и как бы прячется за меня.Я думаю, наверное, большая собака, поворачиваюсь, а там никого нет. Продолжаем идти таким же образом, собака, визжа и рыча, бегает под углом 90 градусов к моему боку и прячется за меня, ноги от страха у меня практически не идут. Бесконечно оборачиваюсь, но нигде никого нет. Наконец, до меня дошло! Но молитв не знаю, просто прошу «Боже, помоги» и крещусь, как умею. В эту же секунда моя собачка делает уже спокойный «гав» последний раз и бежит дальше впереди меня домой. Я же продолжаю креститься до самого дома.Вот такая предрождественская мистическая история.Автор: татиана.

Ключевые слова: Ночь перекрёсток собака невидимый

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