Как прадед нечисть из дома выгонял

Крокозябла Просмотров: 843 Комментарии: 16 +19 Вчера, 17:35 by

1946 год. Мой прадед, Царство Ему Небесное, жил в деревне. А точнее, в самой чаще Сибирской тайги. Шел период восстановления страны от последствий ВОВ. Поэтому мой прадед не скучал. От Новосибирска до деревни мотался каждый день. И как-то раз, в весенний вечер, мой прадед сидел на крылечке и курил. Сидел себе, никого не трогал, да тут возня в кустах напротив. Присматривается, да не видно ничего, на улице сумерки, и фиг чего можно рассмотреть. Плюнул, докурил, да домой воротился. Заходит, а вслед за ним такой сильный сквозняк ворвался, что висевшие шторки на печке чуть ли не в трубочку скрутились. Прадед от такого офигел, даже перекрестился, дверь закрыл и стоит на пороге.Стоит, а самому как-то тяжко стало, будто на шею кто-то сел. И тут шторки на печке как взлетят, как затанцуют, словно кто-то усиленно хочет их сорвать. Прадед опешил, молиться стал, креститься, и тут как кто-то заорет басом из его спальни:- Пошел вон!Вылетел дедуля мой из дома. как пуля, да к бывшему батюшке прямым ходом. Бывший батюшка представлял из себя пьяную, опухшую морду. После того как большевики церковь разграбили и по кирпичикам разобрали, а его пинками погнали из священнослужителей, он заслужил репутацию пьяньчуги. Жалкая судьба. Но, все же, он был священником.Дед к его дому добрался, да давай колотить в дверь. Открыл ему священник и поддатым голосом поинтересовался, что ему, мол, надо. Дед описал ему ситуацию:- У меня чертовщина, батюшка! Выгнала из дома, не пускает.Посмотрев на деда около полминуты, пьяный священник скрылся за дверью, а через минуту выше уже с иконой и святой водой. Дед удивился:- Откуда у тебя икона? Их же все растащили! - Священник что-то пробурчал и прямым ходом к дому деда.Подходят к его дому, а снаружи слышится, как там что-то громится, ломается, швыряется. Заходят, а там сущий бедлам. Печка исцарапанна, мебель вдребезги, ковер на стенке клочками свисал с нее, двери все нараспашку, зеркала побиты, люстра покоилась на полу, словно поверженный зверь. Видя это, дед побледнел, а этот пьяный священник начал горланить молитву, размахивая своей кистью, обрызгивая каждый угол. Что тут началось!Сначала была тишина, а потом сломанный стул вдруг взлетел сам по себе и тут же метнулся в сторону священника. Как будто его кто-то швырнул. Священник отскочил и стул прямо в окно. Стекла посыпались, некоторые прямо на деда. А священник себе с невозмутимым видом дальше горланит молитву и дальше брызгает углы. Из коридора басом заорали:- Сволочь ты конченная! Что ж ты со мной делаешь? Закрой свой рот, скотина!А он дальше читает и брызгает святой водой. Тут такой вздох раздался, будто умирает кто-то, и дверь выбило входную, ветер поднялся и на выход устремился. Поддатый священник закончил горланить и обратился к деду:- Все, выгнали нечисть поганую.- Спасибо тебе, батюшка, все, что угодно проси!- Бутылку самогона - и в расчете.Потом дед убирал всё разрушение, которое было по вине этой черной силы, целую неделю. И, блин, после такой истории меньше всего хочется быть уверенным, что потустороннего мира не существует. Вот такие дела. Благодарю за внимание.Автор: Поцан с Семечками.

Ключевые слова: Дед деревня чертовщина священник

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