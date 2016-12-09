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Истории из жизни

Как прадед нечисть из дома выгонял

1946 год. Мой прадед, Царство Ему Небесное, жил в деревне. А точнее, в самой чаще Сибирской тайги. Шел период восстановления страны от последствий ВОВ. Поэтому мой прадед не скучал. От Новосибирска до деревни мотался каждый день. И как-то раз, в весенний вечер, мой прадед сидел на крылечке и курил. Сидел себе, никого не трогал, да тут возня в кустах напротив. Присматривается, да не видно ничего, на улице сумерки, и фиг чего можно рассмотреть. Плюнул, докурил, да домой воротился. Заходит, а вслед за ним такой сильный сквозняк ворвался, что висевшие шторки на печке чуть ли не в трубочку скрутились. Прадед от такого офигел, даже перекрестился, дверь закрыл и стоит на пороге.
Стоит, а самому как-то тяжко стало, будто на шею кто-то сел. И тут шторки на печке как взлетят, как затанцуют, словно кто-то усиленно хочет их сорвать. Прадед опешил, молиться стал, креститься, и тут как кто-то заорет басом из его спальни:
- Пошел вон!
Вылетел дедуля мой из дома. как пуля, да к бывшему батюшке прямым ходом. Бывший батюшка представлял из себя пьяную, опухшую морду. После того как большевики церковь разграбили и по кирпичикам разобрали, а его пинками погнали из священнослужителей, он заслужил репутацию пьяньчуги. Жалкая судьба. Но, все же, он был священником.
Дед к его дому добрался, да давай колотить в дверь. Открыл ему священник и поддатым голосом поинтересовался, что ему, мол, надо. Дед описал ему ситуацию:
- У меня чертовщина, батюшка! Выгнала из дома, не пускает.
Посмотрев на деда около полминуты, пьяный священник скрылся за дверью, а через минуту выше уже с иконой и святой водой. Дед удивился:
- Откуда у тебя икона? Их же все растащили! - Священник что-то пробурчал и прямым ходом к дому деда.
Подходят к его дому, а снаружи слышится, как там что-то громится, ломается, швыряется. Заходят, а там сущий бедлам. Печка исцарапанна, мебель вдребезги, ковер на стенке клочками свисал с нее, двери все нараспашку, зеркала побиты, люстра покоилась на полу, словно поверженный зверь. Видя это, дед побледнел, а этот пьяный священник начал горланить молитву, размахивая своей кистью, обрызгивая каждый угол. Что тут началось!
Сначала была тишина, а потом сломанный стул вдруг взлетел сам по себе и тут же метнулся в сторону священника. Как будто его кто-то швырнул. Священник отскочил и стул прямо в окно. Стекла посыпались, некоторые прямо на деда. А священник себе с невозмутимым видом дальше горланит молитву и дальше брызгает углы. Из коридора басом заорали:
- Сволочь ты конченная! Что ж ты со мной делаешь? Закрой свой рот, скотина!
А он дальше читает и брызгает святой водой. Тут такой вздох раздался, будто умирает кто-то, и дверь выбило входную, ветер поднялся и на выход устремился. Поддатый священник закончил горланить и обратился к деду:
- Все, выгнали нечисть поганую.
- Спасибо тебе, батюшка, все, что угодно проси!
- Бутылку самогона - и в расчете.
Потом дед убирал всё разрушение, которое было по вине этой черной силы, целую неделю. И, блин, после такой истории меньше всего хочется быть уверенным, что потустороннего мира не существует. Вот такие дела. Благодарю за внимание.


Автор: Поцан с Семечками.
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Вчера, 17:35 by КрокозяблаПросмотров: 843Комментарии: 16
+19

Ключевые слова: Дед деревня чертовщина священник

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 17:57
+7
Онлайн
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Репутация: (2049|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 052
Слова "печка" и "люстра", встреченные в одном предложении и в одной и той же избе, очень смутили)) за колоритного батюшку +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#2 написал: Ksenya078
Вчера, 18:08
+6
Группа: Посетители
Репутация: (204|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 797
Вот тебе и пьяница священник, а как все грамотно сделал! Как говорится, мастерство не пропьешь. Жуть, какая наглая эта нечисть! За Стори плюсище,+++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#3 написал: kusi
Вчера, 18:13
+4
Группа: V.I.P.
Репутация: (2928|-2)
Публикаций: 350
Комментариев: 6 940
Забавно) Плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#4 написал: DRUID
Вчера, 18:16
+5
Группа: Посетители
Репутация: (155|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 827
Цитата: Tigger power
люстра


Тоже удивило , вспомнилось почему-то, как упала люстра в фильме "Ширли -мырли ".

А я ставлю плюс вот за это :

"Прадед опешил, молиться стал, креститься, и тут как кто-то заорет басом из его спальни:
- Пошел вон!"
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#5 написал: Летяга
Вчера, 18:44
+3
Онлайн
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Публикаций: 701
Комментариев: 8 172
Бывший батюшка представлял из себя пьяную, опухшую морду.

Морда, может, и пьяная, но нечисти пришлось ноги уносить))) +++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                          
#6 написал: kalina
Вчера, 19:03
+4
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Публикаций: 0
Комментариев: 88
А я вот всё маюсь, как мне нежеланных гостей отвадить... Может брызгать водицей святой при входе? И нечисть сама вылетит. Лучше без двери)))
С Крещением всех!
Зарегистрирован: 8.08.2018
#7 написал: Бозкурт
Вчера, 19:10
+7
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Публикаций: 0
Комментариев: 353
"ПОцан с семками" чисто молодец. Как боевичок прочла.)) Про люстру загнул маленько, ну.. не знал, не знал, не рассчитал, что в "чащу сибирской тайги" врядли прадед люстру попёр бы. Её прадеду сначала раздобыть надо было бы. А так, просто нечисть и "русские батюшки не сдаются" в одном флаконе.)) +
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
#8 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 19:19
+4
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Комментариев: 9 311
Так люстру из города Новосибирска припёр в свой дом в деревне.) Практичный дед. И батюшка самый что ни на есть настоящий, иконку то припрятал от большевиков.) Молодец! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#9 написал: Летяга
Вчера, 19:23
+3
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Публикаций: 701
Комментариев: 8 172
Цитата: Бозкурт
"ПОцан с семками"

Он не знает слова "поц")) Не по понятиям ник получился crazy
Цитата: Сделано_в_СССР
Так люстру из города Новосибирска припёр

Боюсь, сто во времена того прадеда в Новосибирске их тоже не было.
Будем считать, что это был абажур, просто "пОцан" этого слова не знает)
Зарегистрирован: 3.08.2014
                          
#10 написал: Бозкурт
Вчера, 19:30
+7
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Публикаций: 0
Комментариев: 353
Цитата: Сделано_в_СССР
Так люстру из города Новосибирска припёр в свой дом в деревне.) Практичный дед. И батюшка самый что ни на есть настоящий, иконку то припрятал от большевиков.) Молодец! +++

Фантазёры)) . Практичный дед с люстрой под мышкой трясётся по дороге в глухую деревню.)) У меня бабушке в то время в ПГТ керосиновая лампа была актуальнее. Мы даже ею пользовались в 90-е когда свет отключали. Дед прям буржуй!)) Ладно, будем считать люстра деду нужна была в избе позарез. Все равно отличный боевик. Стулья летят, кадило развевается как знамя. Прадед в ужасе. Поп в нирване, знай своё - уворачивается и читает)) .
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
#11 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 19:37
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Цитата: Бозкурт
Фантазёры))

Так у меня до сих пор есть лампа керосиновая! ) Память так сказать о незабываемых временах проживания в деревне.) Если что, керосин залил и благодать.))

Цитата: Летяга
это был абажур

да я тоже так подумал))) Было бы слишком подозрительно в те времена в какой то Задрюпинской деревне иметь люстру))) Сразу бы раскулачили как зажиточный элемент)
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#12 написал: Arhip
Вчера, 19:57
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Комментариев: 849
Цитата: Tigger power
лова "печка" и "люстра", встреченные в одном предложении и в одной и той же избе, очень смутили)

Вспомнилась "Воронья слободка", где бабка называла трамвай чугункой (или конкой не помню)
Тут наверное наоборот - лампу или чем там дед освещал избу, люстрой назвали. Так что не стоит к мелочам докапываться. История понравилась +
Зарегистрирован: 29.08.2017
   
#13 написал: Tigger power
Вчера, 20:11
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Комментариев: 4 052
Цитата: Arhip
Цитата: Tigger power
лова "печка" и "люстра", встреченные в одном предложении и в одной и той же избе, очень смутили)

Вспомнилась "Воронья слободка", где бабка называла трамвай чугункой (или конкой не помню)
Тут наверное наоборот - лампу или чем там дед освещал избу, люстрой назвали. Так что не стоит к мелочам докапываться. История понравилась +

Если бы я докопалась, комментарий мой был бы другим.
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#14 написал: kalina
Вчера, 20:53
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Комментариев: 88
Цитата: Бозкурт
У меня бабушке в то время в ПГТ керосиновая лампа была актуальнее. Мы даже ею пользовались в 90-е когда свет отключали

А вот эта штука весьма хороша и в наше время. У мене есть)))) свечки фигня по сравнению с лампой. Свет благо отключают не часто, но если и случится авария - мы во всеоружии.
Так что если осталась - не выбрасывать) положите в место с необходимыми вещами
Зарегистрирован: 8.08.2018
#15 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:31
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Если придираться, то не только к люстре этой. Меня и ковер смутил.
Но история хороша! Мне этот страшный голос аж послышался+++
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#16 написал: marzzz
Сегодня, 00:00
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Печка исцарапанна, мебель вдребезги, ковер на стенке клочками свисал с нее, двери все нараспашку, зеркала побиты, люстра покоилась на полу,

Да, дела!!
Меня, как и всех, смутили эти барские причиндалы. 507
У моей бабки не в 1946, а уже в 1990 в глухой деревне ( не в Сибири, правда, а в Поволжье) из мебели был дубовый сундук, молельный столик под иконами и пара кроватей с сеткой. Люстра - это плафончик стеклянный. И то - в горнице, то есть, в комнате. А в проходной комнатке, где пищу принимали, стоял самодельный стол и самодельные лавки. Хорошо, что отструганные и практически отполированные за многие годы сидения теми попинсами, которым довелось там присаживаться, иначе, заноз я нацепляла бы на всю задницу и передницу! Я ж вертлявая была ... laughing
Зеркало было. В самодельной деревянной крашеной раме, такое мутное, что виден был не твой полный образ, а призрачный силуэт. За то два плюса: зеркало было большущим, высоким, и висело в простенке, между окнами, под углом, так что призрачный силуэт мой обычно маячил в отражении во весь рост. stuck_out_tongue_winking_eye

Получился не коммент к рассказу, а воспоминание об обстановке в бабулином доме. И на том спасибо! winked
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
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