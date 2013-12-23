Шум и смех

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:11

FromSiberia Просмотров: 279 Комментарии: 4 +8 Сегодня, 14:11 by

Произошло все совсем недавно, в начале минувшего ноября. Моего знакомого перевели на новое место службы. На самом деле, место это было хорошо забытое старое: закрытая войсковая часть, где прошла значительная часть его детства (его отец тоже был военным) и где до сих пор проживаю я.До этого знакомый, назовем его Миша, несколько лет служил в части открытого режима примерно в ста километрах от нашей и вместе с семьей занимал там служебное жилье. Никаких загадочных происшествий за все эти годы там не случалось, никаких леденящих душу историй из прошлого с той квартирой связано тоже не было: она находилась в новом пятиэтажном доме, и до Миши там просто никто не жил. Однако на прощание квартира проявила себя интересным образом.Отправив ребенка на осенние каникулы к бабушке, Миша с женой занялись сбором и транспортировкой вещей. Мебель перевезли, остались всякие нужные и не очень мелочи, которые нужно было упаковать в коробки и увезти на личном автомобиле. Воскресный день супруги полностью посвятили сборам. Переночевать решили в пустой квартире на полу, а утром сложить коробки в машину, сдать ключи и окончательно расстаться с прежним жильем.Вся посуда была уже упакована, так что нашим героям пришлось заказать на дом суши, чтобы не остаться без ужина. В итоге вечер получился очень даже неплохим… Точнее, получился бы, не случись кое-что странное. Итак, Миша с женой сидели себе у стены на стареньком матрасике, кушали суши и наслаждались чувством глубокого морального удовлетворения от проделанной работы. И тут, что называется, началось…Сначала неожиданно ожила старая портативная колонка, которая весь день обеспечивала музыкальное сопровождение нелегкому труду супругов. К вечеру у нее, как подумал Миша, сдохли батарейки, и ребята остались без музыки. Но, похоже, батарейки рано было хоронить… Колонка внезапно вновь заработала, продолжив песню с полуслова на том же месте, где остановилась. Это было неприятно, конечно. Миша так и подскочил на месте, а его жена даже вскрикнула. Что ж, техника есть техника, постоянно выкидывает всяческие выкрутасы. Миша решил, что батарейки на самом деле не сели, просто отошел контакт, а теперь все встало на свои места.Но на этом дело не кончилось. Неожиданно комнату наполнил будто бы шум множества птичьих крыльев, такой громкий, что музыку стало почти не слышно. Невидимые крылья хлопали, а Миша с женой хлопали глазами, уставившись друг на друга. Как утверждает Миша, страшно ему не было, он только находился в состоянии некоторого офигевания.Шум крыльев стих так же резко, как и начался. Взамен ему откуда-то сверху, вроде бы с потолка, послышался неприятный скрипучий смех. Так мог бы смеяться, по словам Миши, глубокий старик.Далее у Миши случился, судя по всему, небольшой провал в памяти. Очнувшись, он обнаружил себя стоящим в дверях комнаты. Жена трясла его и что-то кричала. Колонка, напротив, молчала, и смеха не было слышно, как и шелеста крыльев.Кое-как успокоив жену, Миша приступил к выяснению обстоятельств произошедшего. Он втайне надеялся, что музыка из неработающей колонки, шум крыльев и мерзкий смех померещились ему от переутомления, а жена просто пыталась привести его в чувство. Но нет… Все было именно так, как он запомнил, его супруга тоже слышала музыку, невидимых птиц… А когда с потолка раздался тот смех, у Миши, по ее словам, сделались совершенно стеклянные глаза и ничего не выражающее лицо. С таким лицом он встал с матраса и медленно, как лунатик, двинулся к выходу из комнаты. Жена тоже вскочила с места, вцепилась в него и принялась трясти, абсолютно не понимая, что происходит, и желая только одного: чтобы муж пришел в себя. Ну он и пришел, к счастью. В какую конкретную секунду прекратились звуковые эффекты, Мишина жена не обратила внимания.Дальше ничего интересного не было. Ночевать наши герои нагло напросились к друзьям, ничего им особо не объясняя; утром заехали за вещами и навсегда покинули внезапно ставшее негостеприимным место прежнего жительства.Вменяемых объяснений для этого происшествия у Миши нет. Шутки соседей сверху исключаются: квартира та находится на последнем этаже. Алкоголь супруги в тот вечер не употребляли; Мишина жена - ярая трезвенница, если он иногда и выпивает, то точно не в ее компании. И что еще интересно, батарейки в колонке-таки действительно сели, Миша проверял их. То есть включиться она никак не могла, но, тем не менее, включилась!Уважаемые читатели, если у кого-то есть мысли по поводу изложенного, буду очень рада. Для того и пишу здесь, чтобы собирать мнения. Сама грешу на рассерженного брошенного домового, как и непосредственные участники событий. Но меня смущает тот факт, что Миша вот так неожиданно утратил контроль над своим сознанием и куда-то направился. Поэтому жду других версий.

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