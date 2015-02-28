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Истории из жизни

Пикник

Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Позвольте вынести на ваш суд очередную историю. Хотите верьте, хотите нет, но история действительно имела место быть… Начнем, пожалуй.

Выехали мы с моими товарищами на пикник: с жаркой мяса на углях под пиво, игрой в мяч на песочном берегу Енисея (привет морским пляжам), плаванием наперегонки (на другой берег и обратно), обязательным стонанием под гитару песен возле костра. Короче, отдыхали, как умели и как могли.

Компания подобралась приличная. Кроме меня, еще трое молодых ребят, моих друзей. Ребята - сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, адекватные и зрелые молодые люди. Место отдыха было выбрано тоже неслучайно. Находится оно недалеко в 15-20 км от города, и, если верить байкам, место это неспокойное. Говорят, ночью всякая чертовщина там творится, хотя днем место спокойное, красивое и приветливое. Никакого криминала, трупов или бесследно исчезнувших людей там нет. Просто стоит там переночевать один раз - второй раз ночью там оставаться уже никакого желания нет.

Сразу оговорюсь и скажу, что после окончания школы, еще в начале двухтысячных, наша дружная компания там отдыхала. Со слов участников тогдашней вылазки, было весело. Ночью никто не спал. Носились из одной палатки в другую, пугая друг друга. Гонялись по лесу за каким-то мужиком, а один из них, мой одноклассник, клялся и божился, что место нечистое и видел он кого-то или что-то в лесу в ту ночь… напуган он был, одним словом. Остальные просто отводили душу, веселились и дурачились. Хорохорились перед девками, чтобы те пугливо пищали и крепче прижимались к парням - дело же молодое… Но явной чертовщины не было. Со слов очевидцев. Ну выпили, ну подурачились. Отдохнули неплохо, а что не спали всю ночь, так кто же спать будет, когда такая веселуха… Ну да ладно, это я отвлекся.

Выехали на старенькой «буханке», затарились, как водится, мясом, спиртным и закуской. Предвкушали первоклассный отдых на природе, а то, что место нехорошее, так мы в это не верим. Красивое место просто, недалеко от города, а наличие песчаного пляжа сыграло решающую роль. Также там места относительно глухие, что может показаться странным для жителей центральной и европейской части России, у нас в Сибири это в порядке вещей, в 5-10 км от города уже есть места, где спокойно можно расположиться, не боясь кого-то потревожить.

Июль, солнышко. Целых два дня выходных. Приехали мы на место уже ближе к вечеру. Пожарили мясо, выпили пива. Поорав под гитару, в самом добром расположении духа завалились спать в УАЗик. Микроавтобус спокойно вместил в себя нас четверых. Трое легли на полу, четвертый лег поперек на длинном сиденье диване, что стоит спиной вперед у самой двери. Ничего не предвещало дальнейших событий, мы даже и думать забыли о странных слухах про данное место. Нам было просто очень хорошо, хотелось спать, и, к слову, никто не был пьян. Выпили - да, согласен, но, повторюсь, что никто не был пьян.

Как только мы расположились в машине, чтобы уснуть, пошел дождь. Ну, знаете, такой мелкий, нудный, моросящий дождик. Спать уже хотелось неимоверно, и я стал проваливаться в сладкую дрему… И тут до слуха дошли звуки, которых ну никак не должно здесь быть.
Знаете, звук, когда пальцами проводишь по мокрому стеклу или металлу? Скрип - не скрип, протяжный такой и неожиданно громкий в ночной тишине под мерное сопение рядом спящих. Кто-то трогал машину снаружи! И ходил вокруг УАЗика, трогая его… хотя шагов не было слышно совсем, а звук того, что кто-то трогает и гладит машину, есть. Желания поднять голову и посмотреть в окно не возникло. Захотелось оказаться далеко-далеко от этого места. Забиться куда-нибудь под сидушки. Страшно, в общем. Жуть.

Продолжалось это довольно долго - 2-3 минуты. Думаю, как так-то, эти спят и не слышат эту фигню, а я тут должен один отдуваться за всех. Да и не так страшно, когда не один. Толкаю локтем в бок соседа и одновременно поворачиваюсь к нему лицом. Вижу: лежит с открытыми глазами, губы сжаты в тонкую ниточку, аж вспотел. В глазах ужас. Увидел меня, аж расслабился, глазами показывает наверх, мол, слышишь? Я киваю. Сверху товарищ, который на сиденьях лежит, шепотом: «Мужики! Вы не спите? Че за х…ня там ходит?» Я говорю, типа ты наверху - тебе видней в окна, а он матерится и говорит, что лежит зажмурившись, потому что страшно. Четвертый наш товарищ, который в дальнем углу, тоже не спит и предлагает валить поскорее отсюда. Тут наш сдавленный шёпот и матюки прерывает истошный женский вопль где-то в лесу, но рядом с нами и… детский смех. Натуральный детский смех! И отделяет нас от этого смеха только не самая толстая обшивка автомобиля.

Это сейчас, наверное, может кому-то показаться веселой эта история. Тогда точно было не до смеха! Был ужас, самый натуральный, первобытный ужас!!! Вопль повторяется уже с противоположной стороны, тоже в лесу… Тут, видимо, у одного моего друга не выдерживают нервы, он подрывается, включает свет в салоне и выхватывает топор, на великом и могучем, обещая шутнику не самые радужные перспективы, одновременно отправляя его в пешее эротическое путешествие. И тут все стихло. Через некоторое время мы даже осмелились открыть дверь машины и выйти покурить, пугливо озираясь по сторонам. Искать кого-то в лесу не стали - хватило ума. Не было здесь никого и не могло быть. Решено было никуда не ехать, а дальше ночевать на этом же месте.

Вот и вся история. Больше ничего не было. Завалились в машину и уснули. На следующий день походили по округе - никого и ничего. Спокойно позавтракав, искупавшись напоследок уехали домой.

Что же это было ночью?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:53
Сегодня, 18:53 by JanderПросмотров: 246Комментарии: 6
+9

Ключевые слова: Пикник страх ужас дождь вопль крик ребенок женщина лес компания авторская история

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Комментарии

#1 написал: YuliaS
Сегодня, 18:54
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Комментариев: 348
Страшно - жуть! Плюс.
Зарегистрирован: 28.02.2015
   
#2 написал: Spivachka
Сегодня, 19:06
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Комментариев: 261
А где сводки следовательские? Были же только что
Зарегистрирован: 8.11.2017
#3 написал: Летяга
Сегодня, 20:34
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Комментариев: 8 062
Вот такое непоймичего и пугает больше всего. Особенно, когда спать собрался.
Можно пофантазировать, что это детёныш йети из недавней публикации по мокрому борту пальцем водил. А маманя ругалась.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                         
#4 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 20:45
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Публикаций: 9
Комментариев: 521
Смешно конечно, но страшно, если бы сам так там оказался...Но! Если бы я хоть немного выпил, пошел бы не раздумывая проверять. За одно и за добавкой за 5-10 км в город сгонял пешком)) +
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#5 написал: conjure one
Сегодня, 21:29
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Комментариев: 2 377
выхватывает топор, на великом и могучем, обещая шутнику не самые радужные перспективы, одновременно отправляя его в пешее эротическое путешествие. И тут все стихло.


Перефразирую Митрандира: "топоры здесь бесполезны") Но выход из ситуации всё же нашелся. Не иначе, интуиция подсказала, как нужно поступить. Да и вообще, пора издать брошюрку под названием "Сверхъестественное и правила поведения при встрече с ним". История понравилась. +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 21:51
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Ох и жуть же, ваши истории прямо живопишут) читаю с превеликим удовольствием. Видимо мат и впрямь чудеса творит. Страшнее в разы именно невидимое и вот такое незамысловатое как смех ребенка, но в глуши, чем зримый страшила. +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
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