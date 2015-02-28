Пикник

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:53

Jander Просмотров: 246 Комментарии: 6 +9 Сегодня, 18:53 by

Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Позвольте вынести на ваш суд очередную историю. Хотите верьте, хотите нет, но история действительно имела место быть… Начнем, пожалуй.Выехали мы с моими товарищами на пикник: с жаркой мяса на углях под пиво, игрой в мяч на песочном берегу Енисея (привет морским пляжам), плаванием наперегонки (на другой берег и обратно), обязательным стонанием под гитару песен возле костра. Короче, отдыхали, как умели и как могли.Компания подобралась приличная. Кроме меня, еще трое молодых ребят, моих друзей. Ребята - сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, адекватные и зрелые молодые люди. Место отдыха было выбрано тоже неслучайно. Находится оно недалеко в 15-20 км от города, и, если верить байкам, место это неспокойное. Говорят, ночью всякая чертовщина там творится, хотя днем место спокойное, красивое и приветливое. Никакого криминала, трупов или бесследно исчезнувших людей там нет. Просто стоит там переночевать один раз - второй раз ночью там оставаться уже никакого желания нет.Сразу оговорюсь и скажу, что после окончания школы, еще в начале двухтысячных, наша дружная компания там отдыхала. Со слов участников тогдашней вылазки, было весело. Ночью никто не спал. Носились из одной палатки в другую, пугая друг друга. Гонялись по лесу за каким-то мужиком, а один из них, мой одноклассник, клялся и божился, что место нечистое и видел он кого-то или что-то в лесу в ту ночь… напуган он был, одним словом. Остальные просто отводили душу, веселились и дурачились. Хорохорились перед девками, чтобы те пугливо пищали и крепче прижимались к парням - дело же молодое… Но явной чертовщины не было. Со слов очевидцев. Ну выпили, ну подурачились. Отдохнули неплохо, а что не спали всю ночь, так кто же спать будет, когда такая веселуха… Ну да ладно, это я отвлекся.Выехали на старенькой «буханке», затарились, как водится, мясом, спиртным и закуской. Предвкушали первоклассный отдых на природе, а то, что место нехорошее, так мы в это не верим. Красивое место просто, недалеко от города, а наличие песчаного пляжа сыграло решающую роль. Также там места относительно глухие, что может показаться странным для жителей центральной и европейской части России, у нас в Сибири это в порядке вещей, в 5-10 км от города уже есть места, где спокойно можно расположиться, не боясь кого-то потревожить.Июль, солнышко. Целых два дня выходных. Приехали мы на место уже ближе к вечеру. Пожарили мясо, выпили пива. Поорав под гитару, в самом добром расположении духа завалились спать в УАЗик. Микроавтобус спокойно вместил в себя нас четверых. Трое легли на полу, четвертый лег поперек на длинном сиденье диване, что стоит спиной вперед у самой двери. Ничего не предвещало дальнейших событий, мы даже и думать забыли о странных слухах про данное место. Нам было просто очень хорошо, хотелось спать, и, к слову, никто не был пьян. Выпили - да, согласен, но, повторюсь, что никто не был пьян.Как только мы расположились в машине, чтобы уснуть, пошел дождь. Ну, знаете, такой мелкий, нудный, моросящий дождик. Спать уже хотелось неимоверно, и я стал проваливаться в сладкую дрему… И тут до слуха дошли звуки, которых ну никак не должно здесь быть.Знаете, звук, когда пальцами проводишь по мокрому стеклу или металлу? Скрип - не скрип, протяжный такой и неожиданно громкий в ночной тишине под мерное сопение рядом спящих. Кто-то трогал машину снаружи! И ходил вокруг УАЗика, трогая его… хотя шагов не было слышно совсем, а звук того, что кто-то трогает и гладит машину, есть. Желания поднять голову и посмотреть в окно не возникло. Захотелось оказаться далеко-далеко от этого места. Забиться куда-нибудь под сидушки. Страшно, в общем. Жуть.Продолжалось это довольно долго - 2-3 минуты. Думаю, как так-то, эти спят и не слышат эту фигню, а я тут должен один отдуваться за всех. Да и не так страшно, когда не один. Толкаю локтем в бок соседа и одновременно поворачиваюсь к нему лицом. Вижу: лежит с открытыми глазами, губы сжаты в тонкую ниточку, аж вспотел. В глазах ужас. Увидел меня, аж расслабился, глазами показывает наверх, мол, слышишь? Я киваю. Сверху товарищ, который на сиденьях лежит, шепотом: «Мужики! Вы не спите? Че за х…ня там ходит?» Я говорю, типа ты наверху - тебе видней в окна, а он матерится и говорит, что лежит зажмурившись, потому что страшно. Четвертый наш товарищ, который в дальнем углу, тоже не спит и предлагает валить поскорее отсюда. Тут наш сдавленный шёпот и матюки прерывает истошный женский вопль где-то в лесу, но рядом с нами и… детский смех. Натуральный детский смех! И отделяет нас от этого смеха только не самая толстая обшивка автомобиля.Это сейчас, наверное, может кому-то показаться веселой эта история. Тогда точно было не до смеха! Был ужас, самый натуральный, первобытный ужас!!! Вопль повторяется уже с противоположной стороны, тоже в лесу… Тут, видимо, у одного моего друга не выдерживают нервы, он подрывается, включает свет в салоне и выхватывает топор, на великом и могучем, обещая шутнику не самые радужные перспективы, одновременно отправляя его в пешее эротическое путешествие. И тут все стихло. Через некоторое время мы даже осмелились открыть дверь машины и выйти покурить, пугливо озираясь по сторонам. Искать кого-то в лесу не стали - хватило ума. Не было здесь никого и не могло быть. Решено было никуда не ехать, а дальше ночевать на этом же месте.Вот и вся история. Больше ничего не было. Завалились в машину и уснули. На следующий день походили по округе - никого и ничего. Спокойно позавтракав, искупавшись напоследок уехали домой.Что же это было ночью?

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