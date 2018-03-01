Встречи с покойниками

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:14

Сделано_в_СССР Просмотров: 91 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:14 by

Дядя Гена был другом нашей семьи. Хороший человек, он много раз поддерживал нас в трудные моменты. И вообще, был очень добрым и компанейским мужчиной. Как-то пришла я с работы, прилегла отдохнуть. Непонятно почему, вспомнила о дяде Гене и без всякой причины заплакала. Лежу и буквально рыдаю. Потом кое-как уснула. Утром приходит сообщение от мамы: дядя Гена вчера вечером внезапно умер от инфаркта.На девятый день после его смерти мне снится сон: я стою на набережной, поворачиваю голову направо и вижу совсем рядом дядю Гену. Он очень холодно и не глядя на меня говорит:— Пойдем со мной!Я нашла в себе силы ответить:— Извините, но нет.И все, больше ничего не помню.Я слышала, что покойные могут пытаться забрать с собой кого-то из родственников или знакомых. Правда, не понимала — почему именно я? Близился сороковой день. Я страшилась его — чувствовала, что дядя Гена обязательно даст о себе знать. И не ошиблась…На сороковой день вечером ко мне пришли друзья, мы смотрели кино и пили чай. Но вдруг у меня страшно заболел живот. Я выпила сильное обезболивающее. Живот никак не проходил, не помогла и вторая таблетка. Решила — поболит да перестанет. Проводила друзей и легла. Уснуть долго не получалось — мне было больно в любом положении. Кое-как задремала, а проснулась от дикого холода. Решила пойти погреться и ванной. После ванны мне стало гораздо хуже, болела каждая мышца, было больно даже дышать и ходить. Тогда я вызвала скорую.Так больно мне не было никогда в жизни! Лежала в приемном покое и стонала, на меня оборачивались люди, но мне было плевать: я думала, что умираю. Как позже оказалось, у меня лопнул аппендикс. Ночью врачи сделали сложнейшую операцию. Потом был болезненный и долгий период восстановления. К счастью, все закончилось благополучно. Я знала причину произошедшего со мной той жуткой ночью. Морально была готова к чему-то плохому. Только так и не поняла, почему дядя Гена так поступил со мной.Ирина Ладыка, Санкт Петербург.В конце девяностых годов я работал электромонтером на телевышке, где соблюдался строгий график прихода и ухода. Однажды, прибыв на станцию, я, как обычно, занялся своими делами. И вдруг ни с того ни с сего я почувствовал, что нужно срочно ехать домой. Такая тревога одолела, что я просто не знал, куда деваться, хотя и не мог понять, с чего вдруг такое желание покинуть рабочее место. В итоге я что-то придумал, доложил на главную станцию о крайней необходимости уйти по личным обстоятельствам и помчался домой. Я тогда жил в одной квартире с парализованными мамой и бабушкой.Уже у дома меня окликнул приятель. Я задержался с ним буквально на пять минут. Захожу в квартиру, а мать говорит: «Подойди к бабушке». Подхожу, а она мертвая, причем явно только-только умерла. Так, из-за разговора с приятелем, я не успел с ней проститься. Началась предпохоронная суета — врачи, сообщения родственникам… День прошел очень быстро. Бабушку в морг забирать не стали, все сделали на дому — обмыли, переодели и даже в гроб уложили ближе к ночи. А бабушка еще как живая: румяная и теплая.Моя тетка, оплакивая ее, возьми и произнеси такие слова:— Ну, что ж ты не уходишь никак?А когда ее спросили, о чем это она, тетка говорит:— Да не остывает она, видно, с собой забрать кого-то хочет.Я был очевидцем этого разговора, но значения этим словам не придал.Около трех часов ночи ко мне прибежала соседка в слезах. Оказалось, повесился ее сын — тот самый, что задержал меня разговорами. Когда об этом сказали моей тетке, она заплакала:— Зачем же ты взяла такого молодого?А тело бабушки после этого стало остывать.Сергей Викторович Майков, г. Соль-Илецк.Это случилось со мной в молодости. В тот период у меня не было своего жилья, мне дали от работы служебную площадь.Напротив от меня, через дорогу, жили пожилые муж с женой. Я их про себя назвала «кулаками». Они вели себя довольно высокомерно, проходя мимо, почти никогда не здоровались. Возможно, оттого, что жили в хорошем доме, имели машину, я же была бедная. Впрочем, виделись мы с ними редко. Зарплату мне платили маленькую, пришлось устроиться на вторую работу, поэтому я дома почти не бывала: утром шла на первую работу, а со второй возвращалась поздно вечером и сразу ложилась спать.Однажды я легла спать примерно в полночь. И вдруг снится мне тот самый сосед, что живет напротив. Во снеУтром я встала, думаю: чего мне вдруг приснился этот «кулак»? Никогда не снился, а тут вдруг ни с того ни с сего явился во сне. Впрочем, вскоре я позабыла про этот сон… В тот день, отработав на одной работе, я ушла на вторую. Там задержалась и опоздала на последний автобус. Пошла пешком, надеясь, что меня подберет какая-нибудь попутная машина. К слову сказать, дело было зимой — сильная гололедица.Я пошла по краю дороги, стала голосовать. Вдруг вижу — автомобиль, поднимаю руку. И тут машину так занесло, что я просто чудом выскочила из-под колес. Водитель выправил машину, затормозил. Я пошла дальше. Смотрю: автомобиль снова тронулся, забуксовал по гололеду и опять понесся на меня. Я опять еле увернулась. Машина встала. Видимо, водитель был не трезвый. Он тронулся третий раз и точно так же понесся прямо на меня. Тут уж я на всякий случай отошла подальше на обочину и продолжила путь лишь после того, как автомобиль скрылся вдали. Такого со мной еще ни разу не случалось.Я больше не рискнула голосовать, до самого дома шла пешком. Подходя к своему дому, встретила доярку с фермы. Та поинтересовалась, почему я такая испуганная и бледная. Я ей рассказала, что три раза подряд выскочила из-под колес и чудом осталась жива. Потом упомянула о том, что ночью старик приснился.— Какой старик?— Тот, что напротив живет.— Ты что, не знаешь? — удивилась доярка.— Что я могу знать, если я практически дома не бываю!И тогда она рассказала, что мой сосед-«кулак» накануне вечером умер. Как раз после этого мне и приснился! Тут-то я поняла: трижды он меня звал, и трижды я выскочила из-под колес!— Как он тебе приснился? — спросила доярка.Я ей описала, что он пришел в хороших черных брюках и белоснежной рубашке, весь отутюженный, чистенький. Она же рассказала, что ходила к ним домой — покойник так и одет: черные брюки, белая рубашка, все выглажено.— Если бы ты во сне с ним пошла, — добавила она, — непременно погибла бы под машиной.Больше мне этот человек не снился. Я же тогда поняла, что мертвые связаны с живыми.Е. К. Дерябина.B 1970-е годы я по распределению уехала в Эвенкию. Жила в поселке Тутончаны. Через некоторое время пришла телеграмма, что умерла моя мама. Но была нелетная погода, и я не смогла попасть на похороны. Так и не увидела маму мертвой. Прошло какое-то время. У меня уже был сынок полутора лет отроду. Как-то раз я осталась дома одна. Муж был в тайге — он работал кадровым охотником. Было тихо, сын спал, я читала, сидя на кровати.И вдруг из кухни раздался звук, будто кто-то бросил ложки на стол. Я встала, чтобы посмотреть. Дошла до двери, а навстречу мне… мама! Она держала несколько ложек, прижимая их к груди. Я видела ее не совсем четко, как будто сквозь горячий воздух, который поднимается над костром. Она шла ко мне, а я испугалась и стала махать на нее руками, говоря:— Ты что, с ума сошла? Уходи!Так я пятилась до кровати, где спал ребенок. Но этого же не может быть! Не может! Наверное, я сплю.И тут я поступила очень странно: ущипнула сына, чтобы он заплакал и разбудил меня. Но он не реагировал. Мама подошла ко мне почти вплотную, и тогда я сказала:— Ты что, с ума сошла, у меня трое детей, кто их поднимать будет? Уходи, откуда пришла!Мама остановилась и заплакала. Потом повернулась и ушла в кухню, а там снова бросила ложки на стол. И в ту же секунду мой сынок заплакал. Я могла бы подумать, что это мне приснилось, но на боку у сына был синяк от моего щипка.Мои трое детей уже взрослые. А зачем приходила мама — не знаю. Думаю, хотела меня забрать. Кстати, сестра моего отца, которой я рассказала про этот случай, попросила описать, во что была одета покойница. Оказалось, что я видела маму в том платье, в котором ее хоронили.Г. П. Хлебникова, п. Туим Красноярского края.Автор - Ирина Ладыка, Санкт Петербург., Сергей Викторович Майков, г. Соль-Илецк., Е. К. Дерябина., Г. П. Хлебникова, п. Туим Красноярского края.

Ключевые слова: Покойники призраки похороны сны мёртвые

Другие, подобные истории: