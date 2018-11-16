Парящий силуэт

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:13

Сделано_в_СССР Просмотров: 471 Комментарии: 2 +8 Сегодня, 16:13 by

Здравствуйте, уважаемые читатели. Сразу хотелось бы отметить, что история, которую вы прочтете ниже, реальная и произошла непосредственно со мной, а не с кем-либо другим. Связана она с квартирой, в которой я проживаю вот уже десять с небольшим лет. Честно говоря, много чего странного успело в ней произойти за все это время, но, пожалуй, один случай запомнится мне надолго, если не навсегда…Произошел он 2 года назад, весной, в то время я была студенткой 2 курса института: много учебы, мало времени на что-либо еще и постоянное желание спать (думаю, студенты меня поймут). Как-то раз, засидевшись за ученьем допоздна, решила, что пора закругляться и идти спать, ведь завтра снова вставать рано в институт. Закрыв все окна (это важно!) и выключив везде свет, я легла на диван и сразу же погрузилась в сон.Посреди ночи, сквозь сон, я начала слышать, будто кто-то меня зовет по имени… Так протяжно и настойчиво, причем звали, скорее, вполголоса; казалось, что голос был именно женский. И это все продолжалось до того момента, пока я окончательно не проснулась. Открыв глаза, я не сразу поняла, что происходит. Я взяла рядом лежащий телефон и посмотрела: было 3 часа ночи. Запомнилось еще, что за окном шел дождь, который громко стучал по стеклам. И тут, спустя короткий промежуток времени, я снова услышала этот голос, но уже наяву.Не могу передать словами тот страх и то чувство ужаса, которое я испытала тогда. Собравшись с силами, я села на диван и увидела, как шторы в той комнате, где я спала, колышутся. Чувствовалось, что дует легкий ветер, но вот только я ясно помнила, что перед сном закрыла все окна. К сожалению, это было, как потом оказалось, не самым страшным…Все так же сидя на диване, я почувствовала на себе взгляд (будто кто-то стоял сзади и упорно смотрел на меня). Обернувшись, я увидела стоявшую у двери моей комнаты женщину. Я не видела ее лица, передо мной был просто полупрозрачный черный силуэт. Ног у нее не было, она, в буквальном смысле, парила. Тогда я словно оцепенела. Не могла пошевелиться вообще. Просто сидела обернувшись и смотрела на нее, чувствуя при этом на себе ее взгляд (хоть и не было видно черт лица) и все тот же небольшой холодок. Потом она подняла руку и начала в воздухе выводить будто бы буквы или какие-то символы. До сих пор я не понимаю, что она пыталась «писать» таким образом. Но, после того как она закончила, я уже была не в состоянии что-либо вспомнить. Помню, как проснулась утром от будильника, а само осознание увиденного мной ночью пришло только ближе к обеду, когда я сидела на одной из пар в институте. Домой потом было очень страшно возвращаться.Автор - Мария.

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