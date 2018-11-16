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Истории из жизни

Парящий силуэт

Здравствуйте, уважаемые читатели. Сразу хотелось бы отметить, что история, которую вы прочтете ниже, реальная и произошла непосредственно со мной, а не с кем-либо другим. Связана она с квартирой, в которой я проживаю вот уже десять с небольшим лет. Честно говоря, много чего странного успело в ней произойти за все это время, но, пожалуй, один случай запомнится мне надолго, если не навсегда…

Произошел он 2 года назад, весной, в то время я была студенткой 2 курса института: много учебы, мало времени на что-либо еще и постоянное желание спать (думаю, студенты меня поймут). Как-то раз, засидевшись за ученьем допоздна, решила, что пора закругляться и идти спать, ведь завтра снова вставать рано в институт. Закрыв все окна (это важно!) и выключив везде свет, я легла на диван и сразу же погрузилась в сон.

Посреди ночи, сквозь сон, я начала слышать, будто кто-то меня зовет по имени… Так протяжно и настойчиво, причем звали, скорее, вполголоса; казалось, что голос был именно женский. И это все продолжалось до того момента, пока я окончательно не проснулась. Открыв глаза, я не сразу поняла, что происходит. Я взяла рядом лежащий телефон и посмотрела: было 3 часа ночи. Запомнилось еще, что за окном шел дождь, который громко стучал по стеклам. И тут, спустя короткий промежуток времени, я снова услышала этот голос, но уже наяву.

Не могу передать словами тот страх и то чувство ужаса, которое я испытала тогда. Собравшись с силами, я села на диван и увидела, как шторы в той комнате, где я спала, колышутся. Чувствовалось, что дует легкий ветер, но вот только я ясно помнила, что перед сном закрыла все окна. К сожалению, это было, как потом оказалось, не самым страшным…

Все так же сидя на диване, я почувствовала на себе взгляд (будто кто-то стоял сзади и упорно смотрел на меня). Обернувшись, я увидела стоявшую у двери моей комнаты женщину. Я не видела ее лица, передо мной был просто полупрозрачный черный силуэт. Ног у нее не было, она, в буквальном смысле, парила. Тогда я словно оцепенела. Не могла пошевелиться вообще. Просто сидела обернувшись и смотрела на нее, чувствуя при этом на себе ее взгляд (хоть и не было видно черт лица) и все тот же небольшой холодок. Потом она подняла руку и начала в воздухе выводить будто бы буквы или какие-то символы. До сих пор я не понимаю, что она пыталась «писать» таким образом. Но, после того как она закончила, я уже была не в состоянии что-либо вспомнить. Помню, как проснулась утром от будильника, а само осознание увиденного мной ночью пришло только ближе к обеду, когда я сидела на одной из пар в институте. Домой потом было очень страшно возвращаться.

Автор - Мария.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:13
Сегодня, 16:13 by Сделано_в_СССРПросмотров: 471Комментарии: 2
+8

Ключевые слова: Студентка институт квартира ночь сон голос символы страх силуэт

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Комментарии

#1 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 16:31
+1
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 82
Похоже на сонный паралич. Видимо связан с нервами и усталостью. Может от усталости девушка и окно забыла закрыть. Но за страх пережитый девушкой плюс.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#2 написал: Бозкурт
Сегодня, 22:01
+1
Онлайн
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 292
Глянула я в источник. У Марии этих историй как грибов в лукошке после дождя. В дверь звонят и смехом заливаются, голоса слышит, тети-Моти по ночам парят и пальцами символы чертят, дедушки в лаптях из под ванны выглядывают, во сне Люцифера видит собственной персоной(Люцифер тоже тот ещё хохотун оказался) . Жизнь забита под завязку событиями, а ещё ж учиться в институте надо. Лезут тут со своими лекциями. Человеку и так житья нет от потустороннего...
Может от недосыпа всё-таки женщина привиделась, а выводила она пальцами :"ложись спать, Маша."? Ну пусть будет плюс.) +
Зарегистрирован: 27.04.2016
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