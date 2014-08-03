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Истории из жизни

Старинные часы

У моего деда было хобби - часы. В свободное от работы время он, с лупой в глазу, сидел и перебирал, ремонтировал часы. Их в доме было великое множество. Они менялись - возвращались к хозяевам, но не исчезали совсем. У деда в комнате на полках стояли большие пузатые будильники. Зеленые или синие, они своим оглашенным звоном могли разбудить любого. Элегантные настольные часы стояли отдельной группой. Но особую любовь деда вызывали настенные часы с боем.

Во всех комнатах их уютного дома висели часы. Не ходики -нет! А стильные, серьезные часы с боем. Каждые полчаса раздавался многоголосый перезвон. Дед с гордостью слушал и говорил: "Как в Кремле!" Толк в этом он знал, так как в молодости работал водителем у какого-то начальника в Московском Кремле. У кого не знаю, как-то не сохранилось это в нашей семье.

У родителей тоже висели часы, подаренные дедом. Бой часов сопровождал меня всю жизнь.

Когда я вышла замуж, то одним из подарков от дедушки и бабушки были старинные настенные часы в деревянном корпусе. Дед говорил, что им больше ста лет. Откуда они у него появились - не знаю. бабушка говорила, что он забирал у людей разбитые, не нужные им часы, реставрировал и оставлял у себя.

Мои часы исправно ходили и деликатно отбивали каждые полчаса. У часов, правда, была одна странность. Заводить механизм они дозволяли только мне. Муж попытался несколько раз их заводить, но часы отказывались ходить, их размеренная жизнь возобновлялась только после моего вмешательства.

Перед переездом на новую квартиру я нечаянно сломала их бой. Повернула ключом несколько раз, и вдруг раздался звук лопнувшей пружины. Часы пошли, но отбивать звоном каждые полчаса они перестали.

На новом месте все долгое время было стабильно. Часы ходили, дети росли, жизнь шла своим чередом.
Умер дедушка, а спустя годы умерла бабушка.
Я не связала тогда это ни с чем, но часы перестали ходить. Я их заводила, пыталась перевесить, протирали механизм. Но все тщетно. Часы висели теперь как украшение интерьера.

Однажды мне приснился странный сон. Я в доме дедушки и бабушки. Дед сидит на диване и молча улыбается мне , а бабушка что-то готовит у плиты. Потом она мне говорит:
- Проводи меня!
Пошла с ней и довела ее до калитки в сад, потом бабуля обняла меня и горько заплакала.
Я проснулась со странным ощущением реальности происходящего. Днем позвонила маме и рассказала свой сон. Мама посоветовала забыть его. "Что ей над тобой плакать? У тебя все хорошо!"

Спустя несколько дней произошло мистическое событие.
Дома никого не было кроме меня, как вдруг мои часы захрипели, заскрипели и ОТБИЛИ пять раз!
Я даже не испугалась, а попыталась завести их. После нескольких попыток я решила, что это что-то сработало в застоявшемся механизме.

Через несколько дней все повторилось! Я была дома одна, НЕ ЗАВЕДЕННЫЕ часы четко отбили пять раз!
Я рассказала все мужу, маме, подругам. У всех была одинаковая реакция - ты уверенна?
Да! Я была уверенна, потому что это происходило еще три раза.

Завести часы мне так и не удалось.

Спустя пять месяцев произошли события, в результате которых рухнула моя крепкая семья.
Потом были страшные пять лет потраченных нервов и здоровья.

Сейчас в моей жизни все наладилось, все стало на свои места.
Часы я забрала себе, пусть висят как напоминание о моих любимых родных.
Повесила на гвоздик и завела маятник.... Часы пошли! Они ходят, но, к сожалению, не бьют. А, может, и слава Богу, что не бьют!

Наши родные не уходят совсем, они оберегают нас и помогают нам, как могут.
"Старинные часы еще идут. Старинные часы свидетели и судьи."
Сегодня, 19:18 by капитанская дочкаПросмотров: 259Комментарии: 5
+10

Ключевые слова: Дедушка часы часы с боем авторская история

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 19:36
+2
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 645
Комментариев: 7 894
Что-то даже спрашивать боязно, что случилось, о чём предупреждали часы.
Верю.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#2 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 19:40
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 40
Вообще дарить часы-плохая примета. Говорят, к расставанию. Какой-то негативный настрой они несут. Тут мне кажется и не пахнет поддержкой бабушки и дедушки. Может, дело в их прошлом, неизвестно же в какой семье они были,а может и права примета. Я бы убрала их подальше.За историю плюс!
Зарегистрирован: 16.11.2018
#3 написал: conjure one
Сегодня, 20:57
+1
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5839|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 294
История напомнила финал к/ф "Кортик". Такое множество часов, и среди них попадутся хотя бы одни, окруженные ореолом тайны.

Говорят, время - четвертое измерение, но очень оно своеобразное. Его нельзя осязать, можно только наблюдать, что называется, "в процессе", пользуясь при этом часами и календарями. Время - оно как бы и есть, но в тоже время его и нет, если посмотреть со стороны вечности. mm А вечность, конечно же, связана с потусторонним миром, который временами подает нам знаки, например, через те же часы, указывая или только лишь намекая на грядущие события.

За историю +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 21:21
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1982|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 767
Лукавите наверное о том, что не помнят у вас в семье у кого дед работал, годами же работал.
Цитата: Фиолетовая Дымка
Вообще дарить часы-плохая примета.
Мне муж дарил на ДР за что получил бурю)) но все ок пока, хотя 5 рубликов я ему за них отдала.
Да и держать на стене не идущие тоже плохо. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 21:30
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2467|0)
Публикаций: 1 317
Комментариев: 8 958
Цитата: Tigger power
Да и держать на стене не идущие тоже плохо. +

Примета что ли такая? Откуда знаешь? blush


А история мне понравилась, ни что не проходит бесследно. Часы прям мистические, как будто их дед контролировал и пять раз бой был не случайно, предупреждал так. Вот если бы ещё дед написал на стекле каком нибудь, что хотел сказать?! +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
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