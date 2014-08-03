Старинные часы

капитанская дочка Просмотров: 259 Комментарии: 5 +10 Сегодня, 19:18 by

У моего деда было хобби - часы. В свободное от работы время он, с лупой в глазу, сидел и перебирал, ремонтировал часы. Их в доме было великое множество. Они менялись - возвращались к хозяевам, но не исчезали совсем. У деда в комнате на полках стояли большие пузатые будильники. Зеленые или синие, они своим оглашенным звоном могли разбудить любого. Элегантные настольные часы стояли отдельной группой. Но особую любовь деда вызывали настенные часы с боем.Во всех комнатах их уютного дома висели часы. Не ходики -нет! А стильные, серьезные часы с боем. Каждые полчаса раздавался многоголосый перезвон. Дед с гордостью слушал и говорил: "Как в Кремле!" Толк в этом он знал, так как в молодости работал водителем у какого-то начальника в Московском Кремле. У кого не знаю, как-то не сохранилось это в нашей семье.У родителей тоже висели часы, подаренные дедом. Бой часов сопровождал меня всю жизнь.Когда я вышла замуж, то одним из подарков от дедушки и бабушки были старинные настенные часы в деревянном корпусе. Дед говорил, что им больше ста лет. Откуда они у него появились - не знаю. бабушка говорила, что он забирал у людей разбитые, не нужные им часы, реставрировал и оставлял у себя.Мои часы исправно ходили и деликатно отбивали каждые полчаса. У часов, правда, была одна странность. Заводить механизм они дозволяли только мне. Муж попытался несколько раз их заводить, но часы отказывались ходить, их размеренная жизнь возобновлялась только после моего вмешательства.Перед переездом на новую квартиру я нечаянно сломала их бой. Повернула ключом несколько раз, и вдруг раздался звук лопнувшей пружины. Часы пошли, но отбивать звоном каждые полчаса они перестали.На новом месте все долгое время было стабильно. Часы ходили, дети росли, жизнь шла своим чередом.Умер дедушка, а спустя годы умерла бабушка.Я не связала тогда это ни с чем, но часы перестали ходить. Я их заводила, пыталась перевесить, протирали механизм. Но все тщетно. Часы висели теперь как украшение интерьера.Однажды мне приснился странный сон. Я в доме дедушки и бабушки. Дед сидит на диване и молча улыбается мне , а бабушка что-то готовит у плиты. Потом она мне говорит:- Проводи меня!Пошла с ней и довела ее до калитки в сад, потом бабуля обняла меня и горько заплакала.Я проснулась со странным ощущением реальности происходящего. Днем позвонила маме и рассказала свой сон. Мама посоветовала забыть его. "Что ей над тобой плакать? У тебя все хорошо!"Спустя несколько дней произошло мистическое событие.Дома никого не было кроме меня, как вдруг мои часы захрипели, заскрипели и ОТБИЛИ пять раз!Я даже не испугалась, а попыталась завести их. После нескольких попыток я решила, что это что-то сработало в застоявшемся механизме.Через несколько дней все повторилось! Я была дома одна, НЕ ЗАВЕДЕННЫЕ часы четко отбили пять раз!Я рассказала все мужу, маме, подругам. У всех была одинаковая реакция - ты уверенна?Да! Я была уверенна, потому что это происходило еще три раза.Завести часы мне так и не удалось.Спустя пять месяцев произошли события, в результате которых рухнула моя крепкая семья.Потом были страшные пять лет потраченных нервов и здоровья.Сейчас в моей жизни все наладилось, все стало на свои места.Часы я забрала себе, пусть висят как напоминание о моих любимых родных.Повесила на гвоздик и завела маятник.... Часы пошли! Они ходят, но, к сожалению, не бьют. А, может, и слава Богу, что не бьют!Наши родные не уходят совсем, они оберегают нас и помогают нам, как могут."Старинные часы еще идут. Старинные часы свидетели и судьи."

Ключевые слова: Дедушка часы часы с боем авторская история

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