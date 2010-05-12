Девушка в саване

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:03

Причина: Авторская стилистика сохранена

Злой полицейский Просмотров: 187 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 07:03 by

Я живу в Белгороде. А моя деревня, Шумаково, находится в Курской области. Электричкой от Белгорода чуть более двух часов ехать.Детство, до 6 лет, я провёл в деревне. Там познакомился с девушкой. Её звали Маша. Сначала мы с ней с детства дружили, вместе играли, потом, когда я уехал жить в Белгород с мамой, я ежегодно приезжал в деревню на лето.Со временем, мы повзрослели. Она была, кстати, на два года старше, но это не помешало нам быть вместе. Правда, странности я за ней замечал. О суициде всегда любила говорить, о смерти. Хотя, в семье у неё был порядок, родители к ней хорошо относились, скандалов не было.Однажды, она повела меня в заброшенный дом. Ей нравилось всё такое, неизведанное. В том доме была старая кровать, шкаф, зеркало, керосинка, плюшевый мишка на подоконнике и в шкафу - белый саван.- Что это? - с удивлением спросил я.- Оу, это моё. Иногда я его надеваю, когда нет настроения. Купила в Курске, в ритуальных товарах, - сказала Маша.Эти заскоки на тему суицида и смерти мне надоели, я ей высказал по этому поводу, сказав, что у неё проблемы с головой, и ей нужно лечиться. Она обиделась, выругалась матом, сказала, что я ещё пожалею и ушла. С тех пор мы не виделись.После ссоры с ней, на следующее утро, я вернулся в Белгород. Чтобы отойти от ссоры, решили с друзьями из универа поехать в Турцию, но не ради "всё включено", а ради того, чтобы увидеть их жизнь, их природу. Сделал загранпаспорт. Чтобы бывшая не беспокоила, сменил номер телефона. Мы купили билеты на самолёт. И вот этот день настал. Впервые вырвались за границу. А то дальше Курска и не ездил никуда, хотя заработок нормальный, чтобы хотя бы раз в год куда-то выезжать недалеко.Вылет был из Харькова, поэтому, первой страной за границей стала Украина. По Харькову погулять у нас был целый день, так как поезд прибывал рано утром, а самолёт улетал ночью. Нашим направлением была Анталия, с пересадкой в Стамбуле (аэропорт Ататюрк). И в этом Ататюрке мы едва не заблудились и не опоздали на рейс в Анталию, но, в целом, полёт прошёл нормально. В Анталии провели три дня, потом решили поехать в Мармарис, с заездом в Фетхие, на Олюдениз. По дороге из Анталии в Фетхие, на подъезде к Бельдиби (Кемер), раздался телефонный звонок. Это был номер Маши. Я не отвечал, так как телефон в роуминге. Звонок повторился потом ещё четыре раза. Думаю: "Kто ей дал новый номер? Ну, ничего, приеду домой - разберусь". Уже под Мармарисом нас остановили жандармы, что-то минут пять у водителя выспрашивали, документы проверяли, потом отпустили автобус.Пришло время лететь домой. Мы уже собирались в аэропорт, и тут от мамы пришла смс: "Приедешь, тебя ждёт серьёзный разговор. Маша повесилась. Все думают - из-за тебя". Обалдеть! Перед полётом такое получить! Меня колотит. Друзья купили валерьянки для меня. Назад летели уже из аэропорта Даламан, что в 95 км от Мармариса. Пересадка была так же, в Стамбуле, но аэропорт Сабиха Гёкчен (гадюшник, правда, но гораздо меньше, чем Ататюрк). Из Стамбула на Харьков. Из аэропорта Харьков взяли такси и быстро - на ж/д вокзал. Оттуда, из Северного терминала, ближайшим автобусом на Белгород. На украинской границе стояли чуть более часа, потом на российской минут 35. Сразу после прохождения паспортного контроля, я набрал маму, давай бомбить: что к чему. Мама сказала, что она уже в деревне и завтра ждёт меня там с первой электрички.Не успел сумку разложить, увалился спать, а утром - на деревню. Иду уже от станции. По дороге встречаю Машу и недоумеваю. Что за дичь вообще происходит?! Кто инициатор такой шутки?!- Маша, с тобой всё в порядке? - остановился я.- Всё хорошо. Тебя только не хватает. Иди, тебя дома ждут, - сказала она.Маша была в белом саване. "Свихнулась, вот и надела", - подумал я. Прихожу домой - мама с бабушкой поникшие сидят.- Сынок, Маша повесилась. Четыре дня назад её нашли. И до того она в заброшенном доме дня три висела, - говорит мама.- В смысле? Вы издеваетесь?! Я только что её на улице видел, пока от станции к дому шёл. Говорит: вы меня тут ждёте. Она была здесь? - в растерянности пытаюсь у них выспросить.- Сынок, ты что-то путаешь. Сегодня её хоронить будут. И тебе нужно попрощаться. Она в записке написала, что жить без тебя не может, - говорит мама.- Да и кто с её номера пытался звонить, пока я в Турции был? Я трубку то не поднимал: роуминг - вещь дорогая.- Не знаю. Телефон нашли при ней, когда из петли её доставали, - говорила мама.Я решил набрать её номер. "Абонент временно недоступен", - безразлично ответил голос в телефоне.Моё сознание помутилось. Дурные мысли вертелись в головe.Мы пошли на кладбище. Там уже прощались. Я подхожу к гробу и, вижу - она. Нет! Такого быть не может! Это дереализация событий. Или же я сошёл с ума.Ночью я не мог уснуть, все время чувствовал чьё-то присутствие. На следующий вечер, мы уехали в Белгород.После этого я в деревню ездить не хочу. И как объяснить происходящее - не знаю.По этому поводу было возбуждено уголовное дело, и меня вызывали на допрос в Курск. Но, похоже, списали на её психические отклонения, которые, оказывается, она от меня скрыла.Больше не верю ни девушкам, ни в любовь.

Ключевые слова: Турция саван заброшенный дом авторская история

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