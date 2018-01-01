Порча через браслет

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:38

Сделано_в_СССР Просмотров: 371 Комментарии: 0 0 Вчера, 09:06 by

Я ему не верила, а зря. Мой двоюродный брат Кирилл внезапно почувствовал экстрасенсорные способности, даже открыл свой частный кабинет, предоставляя магические услуги клиентам.— На тебя кирпич свалился или молния ударила? — похихикала я. — Ты у нас теперь дедушка Ванга?— Смейся, смейся, — поморщился брат. — Если будет надо, я и тебе помогу.Год начался для меня печально: у благоверного появилась любовница. Она сделала все, чтобы я об этом узнала, что и неудивительно: пару скандалов, нервный срыв, а потом столь долгожданный для нее наш с Димой развод. Так дамочка планировала. Но я не пошла у нее на поводу: я стерпела, поговорила с Дмитрием и… простила его. А все благодаря Кирюшке, сказавшему:— Как психолог тебе говорю: не руби сгоряча! «Оглянись во гневе ты на тех, кого оставил за собой!» Все ошибаются. Это жизнь, бывает всякое. Прости его и живите дальше в любви и согласии.Дима снял домик в поселке неподалеку. Казалось, судьба дала нам еще один шанс…Я так и сделала, хоть это было и непросто для меня. Решили начать все с чистого листа, не вспоминая об измене. Дима снял домик на лето в поселке неподалеку. Свежий воздух, лес, река, фрукты и овощи, домашнее молоко, творог и сметана — что может быть лучше? Казалось, судьба дала нашей семье второй шанс. В доме напротив жила семья, их дочка была чуть старше моей Катюшки. Девочки быстро подружились. Они целыми днями играли вместе у нас на лужайке. Я знала, что со двора дети никуда не денутся, поэтому занималась своими делами. Юля — смешливая пышка-хохотушка. Рядом с ней Катька выглядела цыпленком, но они так весело играли! Только просыпались и сразу приходили в гости друг к другу. Я была довольна этой дружбой. И мне нравилась Юля.И вдруг в какой-то момент подружка моей дочки сильно изменилась. Стала мрачной и озлобленной. «Наверное, проблемы в семье!» — подумала я тогда.— Ой, Юленька, какой у тебя красивый браслет! — восхитилась однажды. — Родители купили?— Нет, тетя Аля подарила, — нехотя буркнула она.— Классный, правда, мама? И я такой хочу!— Возьми этот, — Юля сняла браслетик с руки и протянула моей дочке.Я сразу заметила разительную перемену в лице соседской малышки: она улыбнулась так, как раньше. Совсем другая девочка!— Нет, нельзя вот так отдавать свои вещи. Мама ругаться будет, — я вернула украшение и нацепила его ей на руку.— Мне плевать, что она орать будет, — презрительно хмыкнула девочка. — Пусть хоть треснет!А лицо ее снова стало жуткой холодной злобной маской, взгляд тяжелый, недетский.Вечером около магазина я встретила Наталью.— Ох, не знаю, что с Юлькой делать! То ребенок как ребенок, а потом словно черт вселяется: хамит, дерзит, младшего брата лупит, — пожаловалась соседка. — Прямо перед людьми стыдно!..Я действительно была очень занята, каюсь. Потому не сразу заметила изменения в поведении своей двенадцатилетней красавицы. Она стала молчаливой, мрачной, хмурой. На все мои вопросы отвечала односложно, говорила нехотя, словно я ее раздражала. «Начался переходный возраст!» — подумала и… не предприняла никаких действий. Иногда дочь доводила меня до белого каления, устраивала истерики, выкрикивала всякие гадости. А на следующий день снова становилась сама собой: тихой, нежной и ласковой. Ее поведение менялось непредсказуемо. Я была в отчаянии, ведь не могла ничего с этим поделать.А потом однажды пришло в голову: в те дни, когда моя Катька устраивает цирк, Юля — нормальная веселая девочка. И наоборот. «Интересно, как это может быть связано?» — задумалась я. Вскоре ситуация с одной стороны прояснилась, а с другой — поставила в тупик. Я заметила, что девчонки носят тот браслет по очереди. И именно от него зависит их настроение. «Чертовщина какая-то! Такого быть не может!» С мужем посоветоваться — засмеет. Да и не хотелось выглядеть перед ним глупой курицей, насмотревшейся мистических сериалов и шоу. «Позвоню-ка я Кириллу! Может, что-то подскажет?»На следующий день брат приехал в гости. Он был обеспокоен. Катя еще спала. Кирюха тихо вошел в ее комнату и снял с руки браслет. Зажег свечу, подержал его над пламенем, скривился и отложил в сторону. Немного помолчав, сказал:— Браслет заряжен отрицательной энергетикой. Подробности рассказывать не буду, ты все равно ничего не поймешь!— Так может его вернуть хозяйке? Зачем моей дочке чужое зло?— Не поможет. Тот человек, который это сделал, не успокоится. И появится новая вещь, еще и еще. Пока цель не будет достигнута. Кто-то желает зла именно твоему дому и через соседскую девочку добивается своего.— Какая еще цель?— Пока не знаю… Нужно поговорить с мамой Юли.— Как ты себе это представляешь? Что я ей скажу?— Он несет разрушение. Может, семье, твоей или ее, может, здоровью, возможно, и хуже… Приведи соседку, — велел брат.Пришла Наташа.— Откуда у вас этот браслет?— Аля подарила Юльке, — удивленно ответила Наташа.— Кто она такая?— Моя одноклассница. Мы с ней сто лет не виделись, а недавно она объявилась. Искала квартиру около реки, в гости приходила. Аля очень хотела снять домик именно в нашем селе.— А какое у нее полное имя? — поинтересовался Кирилл.— Альбина…Я чуть не поперхнулась: так звали любовницу мужа!— Теперь все понятно? Именно она посоветовала Димке снять домик здесь. Правда, он это скрыл от тебя. Над браслетом она провела магический ритуал на разрушение. И сделать свое черное дело хотела руками Юли. Зло можно передать через кого угодно, а через невинного ребенка получается особенного эффективно. Женщина дарит украшение Катьке, которая регулярно доводит тебя до нервного срыва. Что было бы потом? Клиника, развод с сумасшедшей женой и — вуаля! Димка женится на Альбине!— Вот, гадина, я ее убью! — заорала Наташка. — Она же и моей Юльке зло делала!— Убивать не стоит. Мы ей все вернем назад. Браслет я забираю. Сам все сделаю. Не люблю обращаться к магии, но придется… Наташа, не пускай ее на порог! Неизвестно, на какие еще гадости она способна!С исчезновением украшения все встало на свои места. Наши девочки повеселели, а я подружилась с Наташей. Мужьям нашим мы ничего не рассказали. А «тетя Аля» куда-то исчезла.Автор - Оксана Юдина.

Ключевые слова: Брат браслет магия колдовство

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