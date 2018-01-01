Порча через браслет

Порча через браслетЯ ему не верила, а зря. Мой двоюродный брат Кирилл внезапно почувствовал экстрасенсорные способности, даже открыл свой частный кабинет, предоставляя магические услуги клиентам.
— На тебя кирпич свалился или молния ударила? — похихикала я. — Ты у нас теперь дедушка Ванга?
— Смейся, смейся, — поморщился брат. — Если будет надо, я и тебе помогу.
Год начался для меня печально: у благоверного появилась любовница. Она сделала все, чтобы я об этом узнала, что и неудивительно: пару скандалов, нервный срыв, а потом столь долгожданный для нее наш с Димой развод. Так дамочка планировала. Но я не пошла у нее на поводу: я стерпела, поговорила с Дмитрием и… простила его. А все благодаря Кирюшке, сказавшему:
— Как психолог тебе говорю: не руби сгоряча! «Оглянись во гневе ты на тех, кого оставил за собой!» Все ошибаются. Это жизнь, бывает всякое. Прости его и живите дальше в любви и согласии.
Дима снял домик в поселке неподалеку. Казалось, судьба дала нам еще один шанс…
Я так и сделала, хоть это было и непросто для меня. Решили начать все с чистого листа, не вспоминая об измене. Дима снял домик на лето в поселке неподалеку. Свежий воздух, лес, река, фрукты и овощи, домашнее молоко, творог и сметана — что может быть лучше? Казалось, судьба дала нашей семье второй шанс. В доме напротив жила семья, их дочка была чуть старше моей Катюшки. Девочки быстро подружились. Они целыми днями играли вместе у нас на лужайке. Я знала, что со двора дети никуда не денутся, поэтому занималась своими делами. Юля — смешливая пышка-хохотушка. Рядом с ней Катька выглядела цыпленком, но они так весело играли! Только просыпались и сразу приходили в гости друг к другу. Я была довольна этой дружбой. И мне нравилась Юля.
И вдруг в какой-то момент подружка моей дочки сильно изменилась. Стала мрачной и озлобленной. «Наверное, проблемы в семье!» — подумала я тогда.
— Ой, Юленька, какой у тебя красивый браслет! — восхитилась однажды. — Родители купили?
— Нет, тетя Аля подарила, — нехотя буркнула она.
— Классный, правда, мама? И я такой хочу!
— Возьми этот, — Юля сняла браслетик с руки и протянула моей дочке.
Я сразу заметила разительную перемену в лице соседской малышки: она улыбнулась так, как раньше. Совсем другая девочка!
— Нет, нельзя вот так отдавать свои вещи. Мама ругаться будет, — я вернула украшение и нацепила его ей на руку.
— Мне плевать, что она орать будет, — презрительно хмыкнула девочка. — Пусть хоть треснет!
А лицо ее снова стало жуткой холодной злобной маской, взгляд тяжелый, недетский.
Вечером около магазина я встретила Наталью.
— Ох, не знаю, что с Юлькой делать! То ребенок как ребенок, а потом словно черт вселяется: хамит, дерзит, младшего брата лупит, — пожаловалась соседка. — Прямо перед людьми стыдно!..
Я действительно была очень занята, каюсь. Потому не сразу заметила изменения в поведении своей двенадцатилетней красавицы. Она стала молчаливой, мрачной, хмурой. На все мои вопросы отвечала односложно, говорила нехотя, словно я ее раздражала. «Начался переходный возраст!» — подумала и… не предприняла никаких действий. Иногда дочь доводила меня до белого каления, устраивала истерики, выкрикивала всякие гадости. А на следующий день снова становилась сама собой: тихой, нежной и ласковой. Ее поведение менялось непредсказуемо. Я была в отчаянии, ведь не могла ничего с этим поделать.
А потом однажды пришло в голову: в те дни, когда моя Катька устраивает цирк, Юля — нормальная веселая девочка. И наоборот. «Интересно, как это может быть связано?» — задумалась я. Вскоре ситуация с одной стороны прояснилась, а с другой — поставила в тупик. Я заметила, что девчонки носят тот браслет по очереди. И именно от него зависит их настроение. «Чертовщина какая-то! Такого быть не может!» С мужем посоветоваться — засмеет. Да и не хотелось выглядеть перед ним глупой курицей, насмотревшейся мистических сериалов и шоу. «Позвоню-ка я Кириллу! Может, что-то подскажет?»
На следующий день брат приехал в гости. Он был обеспокоен. Катя еще спала. Кирюха тихо вошел в ее комнату и снял с руки браслет. Зажег свечу, подержал его над пламенем, скривился и отложил в сторону. Немного помолчав, сказал:
— Браслет заряжен отрицательной энергетикой. Подробности рассказывать не буду, ты все равно ничего не поймешь!
— Так может его вернуть хозяйке? Зачем моей дочке чужое зло?
— Не поможет. Тот человек, который это сделал, не успокоится. И появится новая вещь, еще и еще. Пока цель не будет достигнута. Кто-то желает зла именно твоему дому и через соседскую девочку добивается своего.
— Какая еще цель?
— Пока не знаю… Нужно поговорить с мамой Юли.
— Как ты себе это представляешь? Что я ей скажу?
— Он несет разрушение. Может, семье, твоей или ее, может, здоровью, возможно, и хуже… Приведи соседку, — велел брат.
Пришла Наташа.
— Откуда у вас этот браслет?
— Аля подарила Юльке, — удивленно ответила Наташа.
— Кто она такая?
— Моя одноклассница. Мы с ней сто лет не виделись, а недавно она объявилась. Искала квартиру около реки, в гости приходила. Аля очень хотела снять домик именно в нашем селе.
— А какое у нее полное имя? — поинтересовался Кирилл.
— Альбина…
Я чуть не поперхнулась: так звали любовницу мужа!
— Теперь все понятно? Именно она посоветовала Димке снять домик здесь. Правда, он это скрыл от тебя. Над браслетом она провела магический ритуал на разрушение. И сделать свое черное дело хотела руками Юли. Зло можно передать через кого угодно, а через невинного ребенка получается особенного эффективно. Женщина дарит украшение Катьке, которая регулярно доводит тебя до нервного срыва. Что было бы потом? Клиника, развод с сумасшедшей женой и — вуаля! Димка женится на Альбине!
— Вот, гадина, я ее убью! — заорала Наташка. — Она же и моей Юльке зло делала!
— Убивать не стоит. Мы ей все вернем назад. Браслет я забираю. Сам все сделаю. Не люблю обращаться к магии, но придется… Наташа, не пускай ее на порог! Неизвестно, на какие еще гадости она способна!
С исчезновением украшения все встало на свои места. Наши девочки повеселели, а я подружилась с Наташей. Мужьям нашим мы ничего не рассказали. А «тетя Аля» куда-то исчезла.
Автор - Оксана Юдина.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:38
Вчера, 09:06 by Сделано_в_СССРПросмотров: 371Комментарии: 0
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