Мираж?

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 00:35

Причина: Авторская стилистика сохранена

Mary3.11. Просмотров: 68 Комментарии: 1 0 Сегодня, 00:35 by

Поехали с супругом отдыхать в Тунис. Красота! Море, солнце, белый песок и пальмы! Хочу сказать, что муж мой человек совершенно не пьющий и не принимает никаких препаратов. Он человек в погонах, то есть для него все должно быть чётко и понятно.Так вот, дня три отдыха прошло, всю территорию отеля изучили, всех кошек перегладили. Лежу я себе спокойно в шезлонге, загораю. Супруг пошёл в пляжный бар кофе пить. Вдруг подбегает ко мне, глаза горят, и говорит: "Пойдём скорее, там львёнок ходит!". Ну ладно, пойдём. Думала, что это фишка отеля или для фотографирования дрессировщика со львенком пригласили.Муж тащит меня на террасу бара, вид с неё на заднюю часть пляжа такой: дорожка к бассейну, кусты и небольшой песчаный склон. Вот на этот маленький склон муж мне показывает и говорит: "Вот здесь львёнок ходил, из кустов вышел, по песку прошёл и снова в кусты зашёл". Я начинаю объяснять, что это невозможно, это территория пляжа, она не огорожена и никто в здравом уме не выпустит животное просто так гулять. Муж злится, описывает этого львёнка, даже на ресепшен пошёл узнавать. На него все посмотрели, как на сумасшедшего, естественно, наличие льва в отеле не подтвердилось.Мой супруг в тихом шоке, не верить ему у меня нет оснований, он не умеет шутить. Да и по его поведению было понятно, что он говорит правду. Собрался идти к психиатру. Успокоила мужа, как могла: предположила, что он увидел хрономираж или ещё что то подобное. Но самой тоже интересно, что же это было?

Ключевые слова: Тунис отель пляж хрономираж львенок авторская история

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