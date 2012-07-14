Четыре. Несчастливое число или череда странных совпадений?

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:26

devilltotheday Просмотров: 518 Комментарии: 14 +8 Вчера, 16:25 by

Началось все в 2016-м - во времена, когда весь мир тревожился от европейских конфликтов. Времена не сильно и поменялись, если подумать. В 2016-м я увидел объявление о наборе в музыкальную группу или типа того - достоверно уже сложно сказать, как это звучало на самом деле. Опубликовал это объявление, ныне мой партнер и автор проекта, Руслан В. Мы мало верили в успех нашего предприятия, но, так как опыт у обоих был большой, мы пошли, что называется "ва-банк". И написали сначала одну песню, потом еще несколько. А тем временем к нам начали приходить на пробы разные люди - нужен был барабанщик и басист. Поначалу мы нашли постоянный состав: Евгений - бас и Александр - ударные. Занимались каждую неделю один-два раза. Далее были фотосессии, и пришла пора придумать название нашему коллективу.После долгих обсуждений мы определились с названием: "Четвертый" - именно такое имя мы и выбрали своему "кораблю". Тут-то все и началось, но не сразу, конечно, по чуть-чуть. Сначала очень серьезно заболел Евгений, за отсутствием возможности присутствовать на репетициях - покинул состав. После от нас очень скоро без разъяснения причины ушел Александр. Мы, как упертые люди, продолжали свой путь вдвоем. Между делом писали новые песни, отрабатывали старые, выступали, занимались рекламой, организацией и прочими обычными для музыкантов делами. За это время в ротации состава поучаствовали 9 человек. Нужно сказать, что с трудом могу всех вспомнить, но все равно через общих знакомых я узнавал информацию о их дальнейшей судьбе. Потом пришел Владимир - мой старый знакомый, рубаха-парень, басист "от бога", да еще и крайне образованный в музыкальном плане.В составе он пробыл ровно месяц. После исчез, на какое то время. Телефон был недоступен, мы не знали, что и думать. И вот в один из вечеров мне написала общая знакомая, сказала, что Владимир скончался. Естественно, я был на похоронах и прощался с покойным. После похорон мы на время остановили свой поиск - думали, что число "Си" (япон; четыре) действительно делает свое дело. Но через какое-то время, пару месяцев, может, нас сами нашли наши участники №11 и №12. Теперь мы вместе 4 месяца и счастливы работать вместе. Будучи наблюдателем со стороны, могу сказать, что:участники №1 и №2 остались в составе... №3 спился, №4 ушел из музыки, №5 ушел из музыки, №6 спился, №7 ушел из музыки, №8 похоронил почти всю семью, спился, ушел и музыки, № 9, пожалуй, единственный нарушающий статистику - у него все хорошо: играет в группе, не пьет, жив-здоров. №10 умер, №11 в составе, жив и здоров, №12 в составе, жив и здоров. Конечно, до сих пор мы с партнером успокаиваем себя тем, что это просто совпадение, т.к. жизнь музыкантов лежит между алкоголем, депрессиями, смертью и.т.д. Но все же это довольно странная череда событий, связанная с нашим коллективом, Притом простите мне мой сумбур, но я рассказал только глобальные случаи, было еще довольно много мелких совпадений, которые, будучи скептиком, я отсеял из-за несостоятельности.Что нас ждет никому не известно, но мы работаем дальше и надеемся, что в третьем квартале 2019 года выпустим релиз, над которым сейчас много работаем. Может, это только начало сей неблагополучной истории, но мы верим, что вслед за черной полосой обязательно придет светлая.

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