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Истории из жизни

Четыре. Несчастливое число или череда странных совпадений?

Началось все в 2016-м - во времена, когда весь мир тревожился от европейских конфликтов. Времена не сильно и поменялись, если подумать. В 2016-м я увидел объявление о наборе в музыкальную группу или типа того - достоверно уже сложно сказать, как это звучало на самом деле. Опубликовал это объявление, ныне мой партнер и автор проекта, Руслан В. Мы мало верили в успех нашего предприятия, но, так как опыт у обоих был большой, мы пошли, что называется "ва-банк". И написали сначала одну песню, потом еще несколько. А тем временем к нам начали приходить на пробы разные люди - нужен был барабанщик и басист. Поначалу мы нашли постоянный состав: Евгений - бас и Александр - ударные. Занимались каждую неделю один-два раза. Далее были фотосессии, и пришла пора придумать название нашему коллективу.

После долгих обсуждений мы определились с названием: "Четвертый" - именно такое имя мы и выбрали своему "кораблю". Тут-то все и началось, но не сразу, конечно, по чуть-чуть. Сначала очень серьезно заболел Евгений, за отсутствием возможности присутствовать на репетициях - покинул состав. После от нас очень скоро без разъяснения причины ушел Александр. Мы, как упертые люди, продолжали свой путь вдвоем. Между делом писали новые песни, отрабатывали старые, выступали, занимались рекламой, организацией и прочими обычными для музыкантов делами. За это время в ротации состава поучаствовали 9 человек. Нужно сказать, что с трудом могу всех вспомнить, но все равно через общих знакомых я узнавал информацию о их дальнейшей судьбе. Потом пришел Владимир - мой старый знакомый, рубаха-парень, басист "от бога", да еще и крайне образованный в музыкальном плане.

В составе он пробыл ровно месяц. После исчез, на какое то время. Телефон был недоступен, мы не знали, что и думать. И вот в один из вечеров мне написала общая знакомая, сказала, что Владимир скончался. Естественно, я был на похоронах и прощался с покойным. После похорон мы на время остановили свой поиск - думали, что число "Си" (япон; четыре) действительно делает свое дело. Но через какое-то время, пару месяцев, может, нас сами нашли наши участники №11 и №12. Теперь мы вместе 4 месяца и счастливы работать вместе. Будучи наблюдателем со стороны, могу сказать, что:
участники №1 и №2 остались в составе... №3 спился, №4 ушел из музыки, №5 ушел из музыки, №6 спился, №7 ушел из музыки, №8 похоронил почти всю семью, спился, ушел и музыки, № 9, пожалуй, единственный нарушающий статистику - у него все хорошо: играет в группе, не пьет, жив-здоров. №10 умер, №11 в составе, жив и здоров, №12 в составе, жив и здоров. Конечно, до сих пор мы с партнером успокаиваем себя тем, что это просто совпадение, т.к. жизнь музыкантов лежит между алкоголем, депрессиями, смертью и.т.д. Но все же это довольно странная череда событий, связанная с нашим коллективом, Притом простите мне мой сумбур, но я рассказал только глобальные случаи, было еще довольно много мелких совпадений, которые, будучи скептиком, я отсеял из-за несостоятельности.

Что нас ждет никому не известно, но мы работаем дальше и надеемся, что в третьем квартале 2019 года выпустим релиз, над которым сейчас много работаем. Может, это только начало сей неблагополучной истории, но мы верим, что вслед за черной полосой обязательно придет светлая.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:26
Вчера, 16:25 by devilltothedayПросмотров: 518Комментарии: 14
+8

Ключевые слова: Четыре число группа авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 16:27
0
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Комментариев: 2 374
Не совсем понял, автор, вы думаете, что в числе "4" есть что-то мистическое, поэтому оно приносит несчастья вашей группе, так?
Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 16:36
0
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Комментариев: 3 805
Я тоже не совсем поняла.
Но после тёмной полосы должна же быть светлая. Зачем вообще жить тогда noknow
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#3 написал: conjure one
Вчера, 17:21
0
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Комментариев: 2 228
Давно как-то читал, что числа 4 и 8, не очень хорошие. С ними связывают неприятные события, скорее даже фатальные. Насколько это достоверно - каждый сам убеждается на своем опыте. По истории - вполне возможно и не совпадение. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:38
0
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Репутация: (1378|0)
Публикаций: 67
Комментариев: 3 805
Цитата: conjure one
числа 4 и 8, не очень хорошие. С ними связывают неприятные события

А как же тогда название сайта? stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#5 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 17:42
0
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Комментариев: 8 549
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: conjure one
числа 4 и 8, не очень хорошие. С ними связывают неприятные события

А как же тогда название сайта? stuck_out_tongue_winking_eye

Углядела таки....я промолчал, ты написала.))) laughing
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#6 написал: conjure one
Вчера, 17:53
+2
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Публикаций: 36
Комментариев: 2 228
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: conjure one
числа 4 и 8, не очень хорошие. С ними связывают неприятные события

А как же тогда название сайта? stuck_out_tongue_winking_eye


Здесь число 4 заменяет собой английское for, то есть for stor.ru., так я для себя определил, а там кто его знает fellow . А с другой стороны, разве тут большинство историй не фатальные? Ну а про остальное я лучше умолчу 507
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#7 написал: Эмма Шульц
Вчера, 18:43
0
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 94
Я думаю, что числа здесь вообще не имеют отношения к событиям. Правильно написал автор про свои ощущения - музыканты люди творческие, ранимые и экзальтированные. Гипер-чувствительные, одним словом. Не многие выдерживают всё в целом - эмоции и нагрузки. У Шукшина есть замечательный рассказ "Сильные идут дальше" - это название как пожелание Вам, автор))+
Зарегистрирован: 13.04.2018
#8 написал: Eulalia
Вчера, 18:44
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 391
Знаете,возможно это и череда странных совпадений, ведь содержать группу - нелегкое дело, а сплотить один коллектив да на долгое время,без этих вот спился/исчез/покинул, - еще сложнее
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#9 написал: conjure one
Вчера, 18:52
0
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Публикаций: 36
Комментариев: 2 228
Цитата: Эмма Шульц
Я думаю, что числа здесь вообще не имеют отношения к событиям.


Может, и не имеют, но, как пел капитан Врунгель, "как вы яхту назовете, так она и поплывет". Артисты, конечно, люди чувствительные, но не да такой же степени, как в истории, иначе они все давно бы вымерли. dinozavr
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#10 написал: Летяга
Вчера, 19:37
+2
Группа: Модераторы
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Публикаций: 615
Комментариев: 7 682
У меня сын тоже в группе играет)) И тоже только два постоянных участника, остальные меняются постоянно по разным причинам. Ничьей судьбой особо не интересовалась, но все живы. Названия у группы нет)))
Я думаю, что к 4 это никакого отношения не имеет.
Цитата: conjure one
Давно как-то читал, что числа 4 и 8, не очень хорошие. С ними связывают неприятные события, скорее даже фатальные.

4 - символ стабильности и отсутствия перемен. Хорошо это или плохо - каждый решит сам.
В Таро в Старшем аркане 4 - Император (кубический камень). Карта считается благоприятной)
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#11 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 19:46
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2405|0)
Публикаций: 1 214
Комментариев: 8 549
Цитата: Летяга
4 - символ стабильности и отсутствия перемен. Хорошо это или плохо - каждый решит сам.
В Таро в Старшем аркане 4 - Император (кубический камень). Карта считается благоприятной)

Ну, слава цифре 4 - значит у нас всё будет стабильно! ) yeeeah
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#12 написал: conjure one
Вчера, 20:26
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5714|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 228
Цитата: Сделано_в_СССР
Цитата: Летяга
4 - символ стабильности и отсутствия перемен. Хорошо это или плохо - каждый решит сам.
В Таро в Старшем аркане 4 - Император (кубический камень). Карта считается благоприятной)

Ну, слава цифре 4 - значит у нас всё будет стабильно! ) yeeeah


Так стабильность она разная бывает, вплоть до застоя, и отсутствие перемен иногда не есть гуд. Вспомните песню про Ветер перемен, что он будет добрый-ласковый) Почему бы и нет)

Ну а что касается интерпретации чисел, то в разных традициях, связанных с оккультизмом, она, видимо, разная.
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#13 написал: Light_a_dark
Вчера, 20:48
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 212
Стабильность - признак достатка, как говаривал мой сотрудник.
Когда у меня была в жизни полная ж..а, причем длительное время, мне как -то задали стандартный вопрос:" Как дела?" На что мне в голову пришло: " Отлично!. Так как ж..а у меня очень давно, причем ситуация не меняется, она стабильна. А стабильность- признак достатка, а достаток- это хорошо, значит и дела у меня хорошо, а судя по длительности происходящего, то - отлично!"
А 4 в том учении, которое я приняла, хорошая цифра.
А на группу что- то другое влияет.
За историю+
Зарегистрирован: 10.07.2018
#14 написал: Avnikif
Вчера, 23:08
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (112|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 167
Трогательная история. Плюс. Автор вам удачи и все у вас обязательно получится!!! А с группами часто так, фронтмены остаются, а остальные меняются периодически. Я конечно почувствовала нечто мистическое в вашей истории, но вот с названием ли это связано не уверена.
Зарегистрирован: 30.08.2017
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