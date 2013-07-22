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Истории из жизни

Чёрная подруга

Разбудил меня телефонный звонок. Приоткрыв глаза, посмотрела на часы. Час ночи, однако!

— Какой ненормальный трезвонит в такое время? — спросила саму себя, но все же сняла трубку:
— Да! Я вас слушаю!
— Валя, спаси меня… — услышала я шепот и не сразу поняла, кто это.
— Кто говорит? — тихо уточнила.
— Это Маша… Матильда…

Я на мгновение замолчала.
«Неужели Машка? Та самая Матильда?! — подумала потрясенно. — Давняя подруга и заклятый враг?» В последний раз мы виделись два года назад в Берлине. После разговора с ней и Иваном, моим, точнее, теперь уже ее парнем, я решила вернуться в Россию. Сердце было разбито вдребезги — меня предали два самых близких человека… Я застала их в весьма недвусмысленной ситуации. Собственно, они ничего не отрицали и даже не оправдывались. Мой жених сказал, что это первый и единственный раз, но потом Машка призналась, что давно с ним спит. Мне стало неприятно, хуже того — стыдно за свою глупость и наивность. Я была слепой и глухой, раз ничего не заметила. Иван умолял простить его, утверждая, что Матильда его соблазнила, но я не смогла…

Через год после возвращения в Москву познакомилась с Андреем — любовью всей моей жизни. Недавно мы поженились, и сейчас я понимаю: так и должно было случиться. Я рассталась с Иваном, чтобы встретить Андрея, и больше не злилась ни на бывшего парня, ни на бывшую подругу. Хотя в глубине души осталась боль…

— Валя? Ты еще там? — в этот раз Машка говорила своим нормальным голосом, в котором, правда, ощущалась некоторая напряженность, а может быть, даже страх.
— Да. Что тебе нужно? — я старалась говорить спокойно.
— Валечка, спаси меня! Я в аэропорту.. Иван меня бросил и обокрал… Я одна, беременна… Не знаю, что делать, куда идти… — бывшая подруга расплакалась.
— А мама? У тебя же есть мама!
— Если бы! — перебила она злобно. — Она не хочет меня знать! Там новый любовничек, и я ей не нужна. Неважно… Единственная моя настоящая подруга — ты…

Заметив, что проснулся Андрей, я приложила палец к губам.
— Чем я могу тебе помочь? — помолчав, все-таки спросила я.
Машка вздохнула с облегчением.
— Сначала забери меня из аэропорта. У меня нет денег на такси…

Так в моей жизни снова появилась школьная подруга. Матильда всегда была красивая и очень смелая. Даже учителя признавали, что она умна и оригинальна. Все мальчишки сходили по ней с ума, а девчонки, ясное дело, ненавидели. Только мне она нравилась. Более того, я ею восхищалась. Машка прекрасно знала, какое влияние на меня оказывает. Так что нет ничего удивительного, что именно она всегда решала, во что мы будем играть и даже в какой университет поступим… Кстати, и в Берлин мы с Иваном тоже поехали только потому, что этого захотела Матильда… Но сейчас ее невозможно было узнать. Если бы Маша не позвала меня, я прошла бы мимо. Она стала худой, какой-то неухоженной. Мы стояли лицом к лицу, и я совершенно не знала, как себя вести. Неожиданно она бросилась мне на шею и разрыдалась — так отчаянно, что я почувствовала жалость…
Через пару часов мы уже сидели на нашей кухне и разговаривали. Вернее, она рассказывала об Иване, о том, каким он оказался негодяем.

— Забрал с общего счета все наши деньги! Представляешь?! — Маша почти кричала. — Обокрал меня, обманул! Сволочь!
— Ванька? — удивилась я.
— Ты не поверишь, насколько он изменился… Как только я забеременела и перестала работать, он стал ужасно со мной обращаться, а недавно сказал, чтобы я убиралась ко всем чертям, хотя я ношу его ребенка! Предатель!

Я вздохнула. Что тут скажешь! «Теперь ты тоже будешь знать, каково это, когда предает близкий человек», — подумала не без некоторого злорадства, но тут же одернула себя: у человека беда, а я тут…
— Какие у тебя планы? — спросила. — Несколько дней, конечно, можешь пожить здесь, но квартира у нас небольшая, так что…
— Правда, можно? Отлично! Ты самая лучшая! — воскликнула она, восхищенно оглядываясь. — Классная квартирка. Ваша или снимаете?
— Наша, точнее, банка. Мы взяли ее в ипотеку, — ответила. — И все-таки какие у тебя планы?
— Пока никаких, — печально вздохнула подруга. — Но я обязательно что-нибудь придумаю, не переживай! У меня всегда есть запасной план. Не буду вам долго мешать…

Однако шла третья неделя пребывания Матильды у нас, а она и не заговаривала о переезде. Вела себя, впрочем, безупречно. Утром готовила завтрак, вечером встречала нас вкусным ужином. В квартире всегда поддерживала чистоту. Это было очень кстати, потому что в последнее время у меня начались проблемы с позвоночником, было трудно заниматься домашними делами как обычно. Однако, несмотря ни на что, присутствие подруги нас смущало. Меня немного раздражало, что она надевает мои вещи (своих у нее практически не было), а Андрюшка с самого начала относился к ней с настороженностью, так как знал о моих берлинских злоключениях…

Андрей был очень недоволен тем, что Маша до сих пор живет у нас в доме
— Ты с ней разговаривала? — спрашивал он почти каждый день по пути с работы. — Маша нашла себе квартиру?
— Вчера сказала, что вроде бы присмотрела, — солгала я.
— Несколько дней назад она говорила то же самое! — Андрей повысил голос. — Так не может дальше продолжаться! Валя, ну сделай что-нибудь!
— Но что? — вздохнула я. — Знаешь же: она беременна…
— И что? Нам придется содержать и ее, и ребенка?! — Мой муж не на шутку рассердился. — Валюшка, но ведь мы выплачиваем кредит, едва сводим концы с концами. Сами ребенка не рожаем — для чего? Чтобы содержать чужого?
— Ты, конечно, прав…

Некоторое время мы ехали молча.
— Ты когда-то говорила, у нее в Москве живет мать. Нужно с ней поговорить. Она наверняка обрадуется, увидев дочь… — Если Матильда еще ничего не нашла, попробую связаться с ее матерью. Она, кажется, так и живет на Соколе, недалеко от моей работы. Подъеду к ней, хотя не знаю, получится ли… У меня ужасно болит нога… Такое впечатление, будто воспалился нерв!

К счастью, уже на следующий день я почувствовала себя намного лучше, поэтому отправилась по хорошо знакомому адресу.
— Валечка?! — Машкина мама обрадовалась. — Деточка, что ты здесь делаешь? Входи скорей!
Я медленно вошла в квартиру и сняла плащ. «Надо же… Почти ничего не изменилось», — подумала, оглядываясь по сторонам. Ирина Сергеевна усадила меня в кресло, а сама принялась готовить кофе.

— Не надо ничего, спасибо! Я просто зашла поговорить о Маше… — я сразу же перешла к главному.
Только что лучившееся улыбкой лицо Ирины Сергеевны застыло.
— Она три недели назад приехала из Берлина и сейчас находится в очень трудной ситуации…
— В трудной ситуации окажешься ты, Валюша, если пустишь ее к себе на порог, — перебила она меня. — И приехала она сюда не три недели назад, а восемь. Сначала жила здесь. За это время успела соблазнить моего второго мужа… Так что будь осторожна, девочка. Я слышала, ты недавно вышла замуж…

Посмотрела на Ирину Сергеевну. Способность говорить вернулась лишь через несколько минут.
— Вы ошибаетесь… — начала я. — Все совсем не так! Маша сказала, Иван украл все деньги и выгнал… Я забрала ее из аэропорта в совершенно ужасном состоянии!
Ирина Сергеевна села напротив.

— Валечка, я тебя всегда любила и очень хочу оградить от проблем, а потому скажу правду… Это Маша обокрала Ивана, а не он ее. Она связалась с каким-то гаитянским шаманом. Вместе они занимались колдовством. Потом оба попали в тюрьму за мошенничество. Машке каким-то образом удалось вернуться в Россию. Я приняла ее с распростертыми объятиями, ты ведь понимаешь, я ее мать… — Голос Ирины Сергеевны задрожал. — За пять недель она вынесла из квартиры все ценности и соблазнила моего мужа! К тому же… В общем, берегись ее…

«Как мать может говорить такие гадости о собственной дочери?!» — потрясенно думала я, возвращаясь домой. Верить в это не хотелось… Андрей уже был дома. Сидел за столом, ел приготовленные Машкой вкусности и казался вполне довольным жизнью. Сначала я обрадовалась тому, что их отношения налаживаются, однако внезапно заметила кое-что еще. Матильда в коротком топике — моем, между прочим! — выглядела очень привлекательной и игриво улыбалась моему мужу… Я остолбенела. Дежавю? Да, я уже видела и эти взгляды, и ответную улыбку своего мужчины. Вдруг вспомнила то, что произошло в Берлине, и ужаснулась.

«Нет, ведь этого не может быть, — пыталась я рассуждать логически. — Машка беременна, а Андрей хочет поскорее избавиться от нее. Наверное, мне просто-напросто показалось… Все из-за той чуши, которую наговорила мне Ирина Сергеевна!» Однако за завтраком все повторилось. Когда я проснулась, Андрей уже встал. Из кухни доносился его голос, смех Матильды. Они болтали. Мне снова стало страшно. «А вдруг она соблазнит и его тоже?» — пришла внезапная мысль. Я почувствовала себя чужой в собственном доме! Они разговаривали, смеялись… Мне оставалось только молча наблюдать…
В то памятное утро в квартире было тихо. Матильда куда-то ушла, Андрей брился в ванной. Помню, я чувствовала себя отвратительно, была подавлена и психически, и физически. Болело все тело, но больше всего почему-то — позвоночник и левая нога. Да еще все время вспоминала о Машке. Когда незадолго до выхода на работу я спросила о ее планах, она ответила, что ситуация вроде бы проясняется… «Может быть, она имеет в виду… Андрея?! — думала я в ужасе. — В этом и состоит ее план?! Сначала — мои вещи, потом — мой муж…» Я снова почувствовала себя одинокой и несчастной. Да еще боялась сказать о своих опасениях Андрею. Неожиданно я осознала, что ненавижу Матильду и хочу, чтобы она исчезла из нашей жизни! Стыдно признаться, но я пожелала ей смерти…

Но Машка не умерла. По телефону она сообщила, что началось кровотечение и случился выкидыш…
— Мне очень жаль… — сказала я искренне и вдруг испугалась того, что это мои дурные мысли привели к смерти ее ребенка…
Стали мучить угрызения совести.
— Что ж, это судьба… — ответила она со странной легкостью.
— Тебе что-нибудь нужно? — спросила я заботливо. — Привезти что нибудь? Одежду, зубную щетку… В какой ты больнице?
— Нет, не надо приезжать, — резко перебила она. — У меня все есть. Вечером вернусь. Извини, я оставила беспорядок в квартире…
Квартира действительно выглядела странно. Всюду висели какие-то черные платки. В ванной — следы крови, должно быть, кровотечение началось прямо здесь. Все вещи Матильды собраны в сумку…
— Наконец-то она съезжает, — с облегчением вздохнул Андрей.
— Ты правда этого хочешь? Вроде в последнее время она начала тебе нравиться, — сказала я с упреком.
— Не говори глупости! Просто я хотел быть вежливым. К сожалению, она неправильно это поняла!

В этот момент мне на глаза попался весьма странный предмет… Под зеркалом, среди Машкиной косметики, лежала какая-то кукла.
— Неужели она играет в куклы? — удивилась я. — Надо же…
Андрей посмотрел и ответил:
— Смотри, это не просто игрушка!
В куклу, обвязанную моим платком и украшенную прядью моих волос, были воткнуты две толстые иглы — одна сзади, в позвоночник, а вторая — в левую стопу… Мы с мужем в ужасе переглянулись.
— Это что, вуду? — спросила я.
— В кино все выглядит очень похоже… А ну-ка вспомни, когда у тебя начал болеть позвоночник… И когда появились боли в ноге? — задумчиво спросил Андрей.
— Кажется, примерно месяц назад… Думаешь, это из-за куклы?
Муж пожал плечами.
— Кто знает… Теперь я понял, зачем ей было это нужно… Видишь ли, твоя Матильда… вчера пыталась соблазнить меня, — сказал он, глядя мне прямо в глаза.
— И ?.. — спросила я тихо, хотя сердце билось в бешеном ритме.
— И не соблазнила… — Андрей улыбнулся. — Конечно, флирт тешил мое мужское самолюбие, но…
Мы немного помолчали.

— Что будем с этим делать? — спросила я, показав на зловещую фигурку. — Думаешь, будет достаточно просто вынуть иголки?
— Не знаю. Завтра поищем специалиста, который сможет ее… «разминировать». А пока соберем вещи Матильды. И еще: надо сменить дверной замок…
Вечером явилась Матильда. Сначала пыталась открыть дверь своим ключом, потом стала стучать. Мы встретили ее на пороге.
— Почему вы поменяли замок? — спросила она удивленно.
— Вот почему… — Я продемонстрировала ей найденную куклу.

В ее глазах мелькнула злоба. Андрей отдал сумку и запер дверь. Мы очень надеемся, что больше никогда не увидим Матильду. Никак не могу понять, почему она так хотела моей смерти! Теперь, когда у меня случаются проблемы со здоровьем, не выходит из головы мысль, что это не просто болезнь, а результат черной магии…

Автор - Валентина.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:49
Сегодня, 14:49 by Сделано_в_СССРПросмотров: 387Комментарии: 3
+7

Ключевые слова: Звонок подруга шаман мошенничество кукла вуду проблемы со здоровьем черная магия

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Комментарии

#1 написал: Pmariam
Сегодня, 15:06
+1
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Комментариев: 2 337
— Сначала забери меня из аэропорта. У меня нет денег на такси…
а самой предложить чтобы она взяла такси и по прибытию оплатить не бывает? вот я бы мчалась в час ночи в хрензнаеткуда чтобы встретить ту, которая увела у меня любимого (на тот момент).
во всю историю не особо верю. творчество
Зарегистрирован: 22.07.2013
     
#2 написал: ZelD
Сегодня, 16:10
+2
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Публикаций: 2
Комментариев: 341
Кто плюсует такие истории? Фанаты битвы экстрасенсов?
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#3 написал: mekha32
Сегодня, 16:26
+2
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 23
Знаете, напомнило. У меня похожая подружка была. Из альфа-самок. Перескочив возраст "гладкого утёнка", превратилась в настоящую красотку. От природы обладала потрясающим магнетизмом и прекрасно осознавала эффект, производимый ею на мужской пол. Девчонки - да, те лютовали, а Анька пребывала в эйфории. Где бы не появлялась - всюду восхищенные взгляды от мужчин и завистливые - от женщин. Могла на спор закадрить, раскрутить и продинамить любого.
Я Анькой восхищалась. Была её фоновой подружкой. Также прекрасно осознавала этот факт и мирилась с ним. Кроме того, старалась ни к кому не привязываться и не влюбляться, потому что Анька шутки ради или из спортивного интереса/самоутверждения запросто могла увести и мой объект воздыханий. Ещё и добавить:" Видишь, какой сволочью оказался, стоило мне возле него задом вильнуть, как ты ему уже и не нужна." Ну, что тут скажешь, всё верно.
Помимо прочего из-за разного материального статуса наших семей (Анькина была гораздо беднее), я на себя взяла функцию финансирования идей по культурной организации досуга (в пределах разумного, конечно, ибо мне карманные деньги тоже в разумных пределах выдавались).
А вот когда у меня появились настоящие поклонники, мои, которые на Анькины финты реагировали, как муж ГГ, чего она только не делала, чтобы запакостить. Ей очень нужно было вернуть меня прежнюю, потому что в противном случае и себя прежнюю она теряла. И честно - ни чем человек не гнушался. Ни обычным психологическим давлением, ни магическими штучками..
Мы сейчас здороваемся, можем на улице парой фраз переброситься. На том - и всё


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