Машина военная

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 11:15

Причина: Авторская стилистика сохранена

V.V.Pukin Просмотров: 925 Комментарии: 9 +18 Сегодня, 11:15 by

Всегда с иронией относился к автолюбителям, что одушевляют своих «ласточек». А то и имена человеческие им присваивают. Фильмы типа «Кристина» тоже не вызывали у меня ничего, кроме улыбки. Но после истории, приключившейся с корешем по рыбалке Кириллом, скептицизма моего немного поубавилось…Лет десять назад прикупил Кирюха себе кроссовер, с высоким клиренсом, специально под свои частые вылазки в лес да на водоёмы. Новый, из автосалона. И не очень дорого вышло, по акции какой-то. До того машинки свои не реже раза в три года менял, а тут ездит и ездит на одной. Не раз намекал ему, мол, пора бы тачку поменять, эта по автомобильным меркам уже почти пенсионерка. Но Кирилл отвечал на это, что достойных аналогов по адекватной цене в автосалонах сейчас не видит. А с рук кота в мешке брать неохота. К тому же, мол, моя «машина военная» (как он её называл), ни разу пока не подводила. Хоть и побывала во многих передрягах, пробираясь по лесному и прочему бездорожью. Верно служа хозяину, часто становясь и кровом, и домом в его ближних да дальних походах.Но, конечно, до маразма Кирюха не доходил и, как к живому существу, к машине не относился. Именем тоже не нарёк за десять лет пользования. Хотя, справедливости ради надо сказать, что и как с грудой железа не обращался. По возможности берёг. На дорогах не быковал, подставляясь под многочисленных ушлёпков, двигатель и коробку не жёг, срываясь с места, как ужаленный в опу. Даже тормоза берёг, не давя на педаль без повода. Периодически проходил все плановые ТО в нормальном сервисе. Слесари постоянно удивлялись отличному состоянию двигателя и прочих узлов у такой, казалось бы, старушки.Единственное, чем не особо баловал Кирюха свой автомобиль – это мойка. А про чистку салона и говорить нечего. Оно и объяснимо. Какой смысл натирать до блеска аппарат, если через неделю снова в грязь и пыль лесного бездорожья? В салоне машины военной постоянно там-сям валялась хвоя, засохшие оводы и прочие лесные атрибуты. Но, конечно, совсем уж до крайнего состояния мужик автомобиль не запускал.О том, что машинка не совсем обычная, я впервые услышал от него лет пять назад. Тогда с с Кирюхой приключился странный случай, о котором он сам с неподдельным удивлением рассказывал.В одной из лесных вылазок за грибами в незнакомое место Кирилл заблудился. Оставил машину на поляне, сам отправился с корзиной в чащу и сбился с пути. Увлёкся сбором обильного урожая белых да красноголовиков, вот и потерял ориентир. В таких случаях он обычно определял местоположение оставленной машины брелком сигнализации, но как назло батарейка сдохла. С полной корзиной грибов блудил Кирилл часа два. Всё без толку. Поляна с машинкой как сквозь землю провалилось. И самое плохое, что от автотрассы далеко – полная тишина, никаких звуков цивилизации. Совершенно выбившись из сил, уже стал подумывать – а не избавиться ли вовсе от собранных грибов… Уже вознамерился вывалить отборный урожай под сосну, как вдруг издалека услышал звук автомобильного клаксона «пиииииииии…». С надеждой прислушался – неужели люди ещё?! Вот опять «пиииииииии…». Примерно определив направление тут же ринулся на звук.Пищание автомобильного гудка повторялось вновь и вновь через равные промежутки времени. Видимо, кто-то из таких же грибников подзывал своих – пора, мол, домой.Кирюха спешил на чужие позывные, надеясь узнать дорогу из чащи и получить помощь. Главное, успеть, пока те не уехали. Звук клаксона раздавался всё ближе и ближе, сигнализируя заплутавшему мужику о том, что продирается сквозь кусты и паутину он в правильном направлении. Наконец, знакомое «пиииииииии…» раздалось совсем рядом. Через минуту запыхавшийся грибник выскочил на поляну и от радостного изумления открыл рот. На противоположном краю поляны красовалась его ласточка! Но людей рядом не было. Кирилл подошёл к машине. Проверил двери - заблокированы. Всё нормально, никаких повреждений и следов вскрытия.Достал и растёр в ладонях до горячего состояния батарейку от сигналки, чтобы хватило зарядки на открывание. Открыв салон в сомнении надавил пару раз на гудок. «Пиииии… пиииии…», - раздалось знакомое. «Вот это да! Я же на эти самые звуки и торопился!» - пронеслось в голове. Чтобы развеять последние сомнения, вылез из машины и покричал на все четыре стороны несколько раз. В ответ – тишина. Ни намёка на чьё-то присутствие. Почесал репу, завёлся и поехал домой. В полном недоумении – кто всё-таки вывел его к из лесной чащобы гудками? Неужели сама машина?!..И вот с того случая Кирюхина «машина военная» стала подкидывать хозяину то один, то другой, необъяснимый с рациональной точки зрения, эпизод.Однажды после удачной летней рыбалки он собирался домой. Предварительно искупавшись в тёплом озере, подошёл к авто и уже взялся за ручку двери, как услышал щелчок центрального замка, запирающего все входы и выходы в салон. А ключи с брелком сигналки внутри! Одежда и сотовый телефон – там же. Вон, лежат себе спокойненько на переднем сидении. Разве что не улыбаются ехидно. Засада полная!Людей на несколько вёрст в округе нет, место отдалённое, к тому же день будний. Что делать, оставшись в одних мокрых плавках в лесу у запертого автомобиля? Ну, не высаживать же булыжником стекло!Покрутился-повертелся вокруг машинки, матеря больше себя, чем её, за непредусмотрительность – какого чёрта оставил ключи внутри! Плюнул с досады и поплёлся босиком и без портков к ближайшей дороге, к людям. А она километра за три, не меньше. В общем, до дороги дошёл, остановил первую попавшуюся машинёшку, объяснил свою нелепую ситуацию и с чужого сотика дозвонился до жены, чтобы та привезла ему запасной пульт от сигналки. Хорошо, женщина примерно знала место его бедствия – не раз вместе здесь отдыхали. Вот только находилась она на смене и могла освободиться не раньше, чем через несколько часов, да ещё и домой за брелком надо заезжать. Так что пришлось горемыке возвращаться обратно, босиком по шишкам да камням. И уже на берегу ожидать супругу.Когда добрался до берега, чтобы не сидеть без дела, решил помыть машину. Он обычно так и делал летом. В этот раз просто поленился – неохота было в такую жару напрягаться. Вывалил на траву из ведра пойманную рыбу, набрал в озере воды и не спеша (торопиться-то теперь некуда), тщательно принялся намывать запылённые бока автомобиля, то и дело полушутя ворча:– Вот где справедливость? Ты мне все пути к дому отрезала, без штанов посреди леса оставила, а я тебя купаю тут, как лялечку!..Через час дело было закончено. Машинка стояла, сияя на солнце блестящими от чистоты кузовом и колёсами, а сам Кирюха прохаживался вокруг, посматривая – не пропустил ли где пятнышко. Вдруг раздался знакомый щелчок центрального замка, теперь уже отпирающего входы и выходы в салон. Мужик хоть и опешил от изумления, но тут же, не теряя времени, распахнул водительскую дверь и схватил брелок с ключами.Пока не передумала… Домой вернулся своим ходом, супруга была ещё на смене.А как-то раз малой Кирюхин племяш крутился вокруг его машины, припаркованной во дворе многоэтажки и, балуясь, снял автомобиль с ручника. Недосмотрели взрослые за шустрым пацаном. Поехала неуправляемая машина под горку вдоль всего двора, заполненного другими автомобилями. Каким-то непонятным образом не зацепила ни один. Причём, по ходу своего движения сделала два поворота (сначала влево, затем вправо), объезжая препятствия, и аккуратно припарковалась на свободное место у тротуара. Всё это наблюдали ошарашенные соседи, и Кирилл со своим брательником, сломя голову несущиеся за отпущенным на свободу автомобилем. Всё обошлось для всех благополучно…Ну, кроме шустрого шпингалета-племяшки, конечно. Получил сорванец от папки положенную дозу воспитания.Много ещё было подобных непонятных ребусов-кроссвордов с этой загадочной «машиной военной», все описывать нет смысла. Правда, всегда всё заканчивалось хорошо. Но я всё же думал, что мужик привирает чутка.А не далее, как этим летом рыбачили с Кирюхой на одном из водоёмов. Выезжали на его машине. Перед тем, как возвращаться обратно, он её не только помыл, но и воском для полировки натёр как следует. Едем по лесным ухабам, он и говорит:– Обычно, как помою машинку, прямо чувствую, как она шустрее идёт. Но сегодня вообще что-то особенное. Гляди!И отпускает педали, поджав ноги. Я смотрю – машина едет по дорожным неровностям самостоятельно, причём, где надо притормаживая, где наоборот – газку прибавляя, взбираясь на бугры лесной дороги. А коробка – не автомат, механика. Чудеса да и только!Кирюха сам удивился – такого сюрприза от своей машины военной он ещё не видывал. Ладно, похохотали, да дальше поехали. По дороге я стал шутить в том роде, что такую машину точно продавать не следует. Думал Кирилл посмеётся, а он как-то сразу на другую тему разговор перевёл. Потом, уже в городе, прощаясь и отойдя в сторонку, говорит негромко:- Ты про продажу машины, когда сидишь в ней или рядом находишься, даже не заикайся. Я хоть не суеверный, но во второй раз судьбу испытывать не хочу.И рассказал случай, произошедший пару лет назад.Ехали они тогда вдвоём с женой по трассе. И супруга вот также завела разговор о продаже автомобиля, с тем, чтобы прикупить новенький. Мол, и так восемь лет на одном ездим. У всех знакомых по нескольку раз уже тачки меняны, а мы всё никак не сподобимся.Дальше со слов Кирилла:- Не проговорили и пяти минут на эту тему, как на очередном изгибе дороги чувствую – руль еле поворачивается. Кое-как вписался в поворот, но на следующем история повторилась. Руль почти полностью заклинило. Я по тормозам – никакой реакции. Летим прямиком в кювет. Жена - визжит, а я изо всех сил пытаюсь вывернуть руль и судорожно топчу педаль тормоза. Каким-то чудом всё же удалось не слететь в глубокую обочину и на нейтралке докатом остановиться метров через пятьсот. Вылезли ошалевшие из машины. Я сразу под капот – смотреть шланги тормозные, может, слетели или ещё что. Нет, всё на месте. Потом завёлся, хоть и с опаской. Проверил – руль тоже нормально крутится. Потихоньку проехался по обочине – тормоза в порядке! Что за хрень? Только что всё было по-другому!Потихоньку тронулись в сторону дома. Стараюсь уже не гнать, едем еле-еле. Приехали в город, я немедленно в автосервис, на диагностику. Там всё проверили – по тормозам и рулевому управлению никаких замечаний, всё в норме и даже лучше.Сколько не анализировали тот случай с супругой, приходили к единственному выводу: машинка (или кто-то) рассердился на наш разговор о возможной продаже транспортного средства. Вот теперь у нас на разговоры об этом – табу. По крайней мере, вблизи машинки. Может, глупое суеверие, но лишний раз проверять не очень хочется…Я не стал шутить над, как мне тогда казалось, предрассудками товарища. У всех свои причуды и тараканы в голове. А в сентябре этого года история с Кирилловой «машиной военной» имела своё продолжение. И весьма нехорошее.Он всё-таки решился на замену авто. Подобрал подходящий вариант в автосалоне. А свою ласточку выставил в объявлениях на продажу. Покупатель на такую зачётную машинку нашёлся быстро. Правда, Кирюху покоробило, как он управлял ею во время тест-драйва. Ездил рывками, газовал почём зря. Оно, конечно, понятно, парень попался молоденький, в тренде. Такой теперь современный тип вождения.До регистрации сделки в РЭО ГАИ, которое наметили на первый рабочий день после выходных, Кирилл решил напоследок смотаться на рыбалку. И сезон летний заканчивается, и на любимой машинке, которая верой и правдой служила десять лет, проехаться в последний раз.Как чуть позже оказалось, действительно в последний…Раннее утро, небольшой туман. Машина военная бодро несётся по пустынной трассе. За окнами, на фоне тёмно-зелёных сосен, мелькают начавшие желтеть берёзы и уже вовсю раскрасневшиеся осины. Машин на дороге почти нет, гайцов тоже не видать. Понятно – в такую-то рань. Можно дать себе волю и вдавить педаль почти до полика. Трасса хоть и извилистая, но дорожное покрытие позволяет, слава Богу и Автодору… Радио поймало какую-то местную станцию в релакс-стиле. Кирюха неожиданно услышал знакомую мелодию, которую впервые услышал, будучи в Индии. Точно, мантра любви и нежности! Ни разу не слышал, чтобы её здесь в России радиостанции прокручивали.В полной тишине на пустынной трассе эта музыка завораживала…Через несколько минут на одном из поворотов разогнавшаяся машина слетела с асфальта и по прямой ушла в лес. Наматывая на себя траву и кусты, сделала несколько кувырков и со всего маху впечаталась в толстую сосну, превратившись в груду дымящегося искорёженного металла.Кирюху неделю назад выписали из больнички. Сказать, что повезло мужику – ничего не сказать. То, что он жив остался – иначе, как чудом не назовёшь. Даже ноги не переломал. А ведь ноги это главное – они носят дурную голову. Несколько рёбер с ключицей и сотряс – не в счёт.Кроме ангела-хранителя, без которого точно не обошлось, спасло то, что был не пристёгнут, и его, скорее всего, выбросило в дверь при первом же кувырке. Хотя он сам не помнил, как оказался на земле. Когда очнулся, первое, что услышал - затихающие звуки индийской мантры из-под обломков своей «военной машины». Странным образом приёмник продолжал работать. Но вскоре всё затихло.Впоследствии о причинах аварии он твердил одно: заклинило руль и отказали тормоза. Так как пострадавших и понесших материальный ущерб в результате ДТП не было, никто его слова проверять не стал…09.10.2018

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