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Истории из жизни

Любящий отец

Данная история была услышана из уст моей подруги, когда мы вечером сидели за чашечкой вкусного чая и разговаривали. Темы свелись к призракам, домовым, и она упомянула моменты, связанные со своим отцом. Я знала, что отца у подруги не было, но спрашивать, что случилось, мне было всегда неудобно, а тут как-то разговор по душам дал возможность поинтересоваться. Рассказ будет от первого лица.

Так сложилось, что отца не стало, когда мне было 7 лет. Было очень тяжело, наш защитник, опора семьи умер от остановки сердца. Нашел его мой дядя сидящим за рулем своего автомобиля, сначала думал, что просто спит, но он не пробуждался. Мы с папой всегда прекрасно ладили, и я его безумно любила. Для меня как для ребенка это был сильный шок. Данная весть оставила след не только в душе, но и сказалась на психике в том возрасте. Я постоянно о нем думала, звала к себе, просила забрать с собой. Мама даже и не подозревала, что я говорила такие вещи.

У нас с сестрой раздельные комнаты, поэтому спала всегда одна. Один раз перед тем как лечь в кровать, я приготовила еще одну подушку рядом и сказала, чтобы папа пришел ко мне спать. Также напротив поставила небольшое зеркальце, зажгла свечку. Честно говоря, сейчас не понимаю, как я могла до такого додуматься.

В ту ночь я долго не могла уснуть, было какое-то тревожное чувство. Через какое-то время мне стали мерещиться темные силуэты, тяжелые шаги в комнате. Стало жутко, накрылась одеялом с головой и уснула. Снится мне сон: сижу на кухне за столом, а там отец. Начал меня ругать, что не нужно тревожить и звать к себе, нужно жить дальше, а он всегда будет рядом.

Отец частенько мне снился, всегда старался предостеречь во сне от бед. Помню, была на отдыхе в Таганроге, в деревне. В доме за мной присматривали бабушка с дедушкой и дядя. В одну из ночей снится мне снова отец и твердит, чтобы я срочно возвращалась в Москву, к маме. Утром позвонила маме, говорю, что мне надо поехать домой, про отца во сне я, правда, не стала рассказывать, а она не понимает, в чем дело. Ребенок только приехал, по непонятными причинам просится домой, в итоге не послушали, оставили отдыхать. На следующую ночь снова вижу отца, спрашивает, почему я еще здесь, ведь нужно было ехать. Я очень скучала и начала его снова просить забрать меня к себе, что не хочу больше жить, что меня обижают. Отец в итоге взял меня за руку, и мы с ним пошли, как бы дико ни звучало, но я вправду увидела свет, мы к нему приближались. В этот момент дядя меня зашел позвать к завтраку, но меня никак не удавалось разбудить, дальше я начала задыхаться, при этом не приходя в сознание, все на панике. В итоге отец, посмотрев на меня, отпускает руку, и я просыпаюсь. После этого было принято всё-таки купить мне билет в Москву.

Через день позвонила бабушка и сообщила, что дедушка ночью умер. Не знаю, взаимосвязано ли это как-то со мной, возможно, отцу надо было прийти за дедом, а он просто беспокоился, чтобы я не увидела мертвое тело.

Однажды папа также приснился и маме, сказал, чтобы не оплакивали, а отпустили его, но он всегда будет присматривать за нами и оберегать от невзгод и ушел. С тех пор он больше нам не снился.

Вот такая история.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:55
Сегодня, 18:55 by Шанс_ГодаПросмотров: 88Комментарии: 0
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Ключевые слова: Отец любовь смерть авторская история

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