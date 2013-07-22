Дедушка в лапоточках

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 08:07

Причина: Авторская стилистика сохранена

Savely Просмотров: 357 Комментарии: 3 +7 Сегодня, 08:07 by

Наша квартира обладала всеми признаками одержимости. Нельзя сказать, чтобы нас мучил жестокий полтергейст, скорее, он обладал всеми признаками домового.Переехали мы в эту квартиру (отцу дали от работы), когда мне было года три. Квартира была в старом фонде, конечно, ранее там кто-то жил, скорее всего и помер (иначе кто бы нам ее дал?), мы этого так никогда и не узнали.Очень долгое время ничего не происходило, и никто не замечал ничего необычного. Правда, было два любопытных момента — мне года 3-5, в какой-то момент я просыпаюсь с четким ощущением того, что к моей правой руке (это была та рука, которая была ближе к краю кровати)прислонена чья-то чудовищно волосатая рука, дергаю рукой — ощущение исчезает. Мама потом говорила, что у нее случилось то же самое, только в ее случае — это была волосатая нога.У нас в гостиной стоял ужасно скрипучий диван. Почти каждую ночь кто-то начинал ходить по квартире, шаркал задниками и присаживался на этот диван — скрип стоял ужасный.Также постоянно пропадали тапочки. Вечером запарковал их у кровати, утром или оба валяются разбросанными, или увели только один.Спонтанно возникало ощущение чьего-то присутствия, или, если угодно, пристального взгляда из пустоты. Неуютно.Как-то раз захожу в туалет — накурено. Отец тогда с нами уже не жил, мама хоть и курила, но давно была на работе, мы с сестрой тоже не курили, было нам 11 и 13 лет соответственно.B шутку, меж собой мы прозвали нашего домового Кузя, аналогично с любимым тогда мультиком. Шутили про него, но как-то не верилось в это до конца, вроде как придумали себе воображаемого друга.Раз отправились с сестрой в школу. Закрыли входную дверь, и уже на лестничной клетке кто-то из нас сказал: "Кузенька, пока!". В дверь со стороны квартиры сильно ударили (стоит ли говорить, что в квартире никого не оставалось) — нас как ветром сдуло.Мама рассказывала, как-то к нам зашел мальчик, соседкин сын, которая любила выпить и иногда посылала детей к маме занять денег. Пацаненку было лет 5, не больше. Заходит он, ждет пока мама принесет денежку, взял и говорит,— А что это у вас за дедушка такой в лапоточках красных?— Какой еще дедушка? — недоумевает мама.— А вон, на батарее в кухне сидел, потом голову повернул и исчез.Раз прихожу домой со школы, дверь в квартиру распахнута настежь. Жили мы на первом этаже, квартира прямо, так что проходящие люди видели, что дверь открыта и, в принципе, вполне могли зайти. Захожу, зову сестру, которая должна была вернуться из школы раньше. Тишина. Вижу, на полу валяется разбитая магнитофонная колонка. Надо сказать, тяжелая штукенция, в голову прилетит, мало не покажется. Ага, думаю, сестра разбила, испугалась, что накажут и убежала. Сижу, жду развития событий. Через некоторое время в квартиру заходит дрожащая и озирающаяся сестра. Оказалось: пришла домой, полезла в ванну, cлышит — стук в дверь ванной.— Артем, это ты? —тишина. Снова стук.— Артем? —тишина.Она накидывает халат, выходит, идет по квартире, зовет меня и понимает, что в квартире никого нет. Заходит в гостиную, и в это время с шифоньера срывается эта колонка, перелетает через нее и грохается на пол. Она в ужасе убегает к подружке.В общем, именно этот опыт и повлиял на мою заинтересованность темой полтергейста и вообще аномальных явлений. Позже, разбирая многочисленные случаи, я прочитал про отверстия в стеклах и вспомнил, что у нас тоже были подобные отверстия. Тогда я еще не понимал, как все устроено, и не придал им значения, и только много позже связал их с аномальной активностью. Помню, как я трогал эти отверстия, они были шириной со спичечную головку, края или отколоты или оплавлены так, что были гладкими. Тогда я думал, что это мальчишки хулиганили и чем-то стреляли, но теперь понимаю, что никаким ручным инструментом подобное не проделать — из-за низкой скорости стекло или разобьется или пойдет трещинами в месте пробития. Даже патроны "мелкашки" в разы больше... Как-то раз на фото, сделанном в то время, увидели кучу черных шаров. Возможно, это действительно был брак, возможно — виновники этих дырок.Потом мы переехали в соседнюю квартиру — поменялись с соседями, бабушка которых в ЖЭКе выбила себе вечно пустовавшую комнату в нашей номинально коммуналке. Когда спрашивали потом — не происходит ли чего необычного — нет, говорят, ничего не замечали.

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