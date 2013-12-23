Призрачный поезд

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:26

Сделано_в_СССР Просмотров: 686 Комментарии: 9 +17 Сегодня, 14:26 by

С Людмилой мы когда-то учились вместе в институте. По окончании его наши дороги разошлись. Я осталась в Вологде, где мы учились, а Люда вернулась в свой станционный поселок. Правда, все эти долгие годы, прошедшие с окончания вуза, мы поддерживали связь. Изредка встречались, обязательно созванивались два раза в год, чтобы поздравить друг друга с днем рождения, а заодно узнать новости. В начале сентября 2014 года Людмиле исполнилось 55 лет. Юбилейная дата! Поэтому я начала с утра ей названивать, чтобы высказать наилучшие пожелания. Но на телефонные звонки никто не отвечал. Я названивала приятельнице до самого вечера. Тщетно!На следующий день, надеясь, что хоть с опозданием, но все-таки сумею ее поздравить, я взяла в руки телефон. В этот момент Людмила позвонила мне сама:— Светлана, я вижу, что пропущенных звонков от тебя два десятка. Извини, но ответить тебе не смогла, как и всем, кто мне звонил вчера. Со мной приключилась история, которую, хочешь верь, хочешь не верь, но не рассказать ее не могу, настолько она невероятна и нереальна. Как будто не со мной все это было. Тем не менее ужас я пережила немыслимый.Невзирая на немалую стоимость звонка, я решила все-таки выслушать подругу. И та поведала просто удивительную историю.День рождения выпал на будний день, поэтому всех гостей Людмила пригласила в местное кафе на шесть вечера, чтобы отметить событие после работы. У самой Люды был отпуск, поэтому она никуда не спешила, да еще сестра Ольга приехала из Санкт-Петербурга погостить на недельку. Вот и собрались наши дамы до начала празднества быстренько сбегать в лес за грибами: денек выдался ясный, солнечный, да и лесок совсем близко, вполне можно управиться до обеда. За разговорами сестры не заметили, как набили и корзинки, и все имеющиеся при себе пакеты грибами, коих на ту пору было в изобилии, и собрались обратно. Людмила решила позвонить на домашний телефон сыну, мол все хорошо, скоро вернемся, ставь чайник. Странное дело: гудки длинные идут, но трубку никто не берет, хотя сын точно должен быть дома. Да и вообще в этот день обычно звонки с поздравлениями буквально разрывали ее телефон, а тут — тишина.Стали наши дамы выбираться на дорогу. Тут надо сказать, что лес им знаком с детства, заблудиться в нем просто невозможно: лесополоса идет вдоль железнодорожной насыпи, дел-то — выйти на дорогу, а она приведет прямо в поселок. Углубились в лес от дороги женщины не более чем на пятьсот метров, дорогу из-за кустов не видно. Но хорошо слышно: вот тяжелый товарняк прогрохотал, вот пассажирский проехал, затем электричка… Как электричка? Она же в три часа дня проходит, а времени по ощущениям еще нет и полудня! Вместо двух часов, как казалось обеим, каким-то образом пять часов пролетело? Не может такого быть! Мобильники обеих, однако, действительно показывали три часа дня.В сильном замешательстве дамы ринулись к насыпи, но удивительное дело: кажется, вот она, виднеется в просвете кустов, но сколько женщины к ней ни шли, она не приближалась. Еще не до конца веря в то, что они попали в какую-то аномалию, наши грибники не на шутку переволновались. Тут же вспомнились подобные случаи, когда люди попадают в так называемый заколдованный круг… Но так не хотелось думать, что подобная ситуация настигла и их, все-таки XXI век на дворе.Тем не менее женщины обратили внимание: вокруг еще светло, а солнце как будто в дымке спряталось, словно его и нет на небе! И звенящая тишина кругом, только трава под ногами шуршит. Стали припоминать все, что бывало в подобных случаях и что помогало заплутавшим. Вытряхнули на полянке все собранные грибы, переоделись-перетрясли-вывернули всю одежду, что на них была надета. Снова предприняли попытку выйти на железную дорогу, при этом ее по-прежнему слышно, но не видно, хотя кажется — рукой подать, еще десяток шагов, и вот она, дорога! Но сколько женщины ни шли, а добраться до железки никак не получалось. Заволновались уже не на шутку, да и смеркаться стало, и это за такой, как им казалось, невообразимо короткий промежуток времени! Они уже и прощения у «хозяина» (лешего) просили, и к Богу взывали, и снова переоделись, не давая панике захлестнуть разум…Наконец, почти обессиленные, вышли к железке, но что это была за дорога! Перед ними — только насыпь, густо заросшая травой, рельсов, конечно, не осталось и в помине. Кое-где виднелись лишь полусгнившие шпалы. Помолившись-перекрестившись, женщины сделали шаг, как вдруг услышали шум приближающегося поезда. Вот-вот он покажется из-за поворота! Сестры застыли в немом ужасе. Мгновение — и невидимый поезд уже мчится мимо, постукивают вагоны, буксы поскрипывают. Едет он даже не одну-две минуты, как обычно, а бесконечно долго…За это время вокруг почти совсем стемнело. Сестры вцепились друг в дружку, плачут, понимают, что нечто неведомое никак их не пропускает домой! Все, что пришло в голову из молитв, прочли вслух, громко запричитали, и тут наконец-то мимо них проскочил последний невидимый вагон. Вокруг непроглядная темень. И чудо! За насыпью показались светящиеся окна. Значит, совсем рядом какая-то деревня. Из последних физических и моральных сил женщины перебрались через насыпь и подошли к ближайшему дому, где горел свет. Постучались. Дверь им открыла незнакомая женщина.После короткого рассказа, в котором сестры описали свои злоключения, выяснилось: деревня находится в восьми километрах от их поселка! Хозяйка дома посадила обеих под образа, зажгла лампадку, прочитала над ними молитву, обошла вокруг с иконой, и… тут ожили мобильники: бесконечные непринятые вызовы от родственников, близких, друзей… Все с ног сбились, пытаясь понять, куда именинница с сестрой подевались. Приглашенные в кафе гости давно разошлись, так и не дождавшись юбилярши. Работники кафе вообще были в шоке, ведь столы были приготовлены и накрыты к мероприятию… Короче, волновались все до крайности. Хотели даже с утра идти в полицию. Людмила позвонила сыну и попросила его забрать их с сестрой домой, сказав, что все объяснения будут позже. А на следующий день обзванивала всех, кто ее «потерял».И хотя я была не первой в списке, мне не передать тех эмоций, которые лились у Людмилы через край. Я как слушатель смогла изложить здесь только суть рассказа, а самой даже представить трудно, сколько страху довелось сестрам пережить в лесу. Не дай Бог никому!Автор - Светлана Могутова, г. Вологда.

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