Деревенская магия

Эту историю добавила в мою коллекцию случайная знакомая. События, произошедшие с ней в детстве, она описала достаточно подробно, хотя и несколько сбивчиво. Однако, учитывая, что художественно обработанный рассказ, переданный от первого лица, по большей части воспринимается как чистый вымысел, попробую изложить эту историю от третьего лица. При этом полностью отказываться от художественных описаний я не намерен, поскольку полагаю бессмысленным читать сухую канву событий (пускай и мистических), лишённую деталей, предающих атмосферу ситуации. Такие истории мне кажутся просто пресными, поэтому я сознательно старался предать тексту такую форму, в какой самому хотелось бы его прочесть. Так что заранее прошу прошения, если для кого-то «бла-бла-бла» окажется лишком много.



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Аврора родилась в начале семидесятых. Родители назвали её уже немодным к тому времени именем в честь знаменитого революционного корабля. Как явствует из этого факта, они были люди советской закалки – убеждённые атеисты. Отец занимал должность в профсоюзной организации, мать уверенно двигалась по комсомольской линии. Ну и воспитание девочки строилось по соответствующим принципам.



Но всё изменилось, когда Аврору впервые надолго увезли в деревню к бабушке. Было ей тогда лет семь. Сразу по окончании первого класса повзрослевшую и вступившую в октябрята девочку на все лето отправили в тихую отдаленную деревеньку подальше от шумного города. В гостях у бабушки внучка была не раз, однако впервые ей предстояло провести столько времени без родителей. Всю дорогу она плакала и умоляла маму с папой не бросать её одну, но у тех были свои планы на лето. Но слёзы моментально иссякли, когда уже на второй день пребывания в деревне Аврора познакомилась со стайкой своих сверстниц - местных девчонок - и влилась в их дружный коллектив. Переодевшись в архаичную крестьянскую одежду, горожанка почти перестала выделяться на фоне своих подружек и с удовольствием предавалась детским забавам деревенской детворы, которые сохранились в глубинке с былинных времён.



Бабушкина деревня отличалась от города не только бытом, но и своими традициями. Здесь никогда не было церкви, колхозные власти планировали построить клуб, но дальше выделения участка дело не пошло, а единственным местом общественного притяжения был открытый не так давно магазинчик, в котором из продуктов можно было купить разве что соль. Зато, как Аврора узнала от своих новых подруг, многие деревенские жительницы практиковала ведовство!



Так... жила в деревне баба Валя. Толстая шестидесятилетняя пенсионерка, отличавшаяся невероятно позитивным и даже задорным характером. Она постоянно курила, любила выпить, весело разговаривала со всяким собеседником забористым трехэтажным матом, почти не считаясь с его возрастом, и слыла непревзойденной гадалкой. Баба Валя владела большим количеством гадальных практик от банальных игральных карт до сложных крещенских ритуалов. Выливала воск, гадала по отварам, кофе, зерну, камешкам и даже навозу. По уверениям местных девчат предсказания деревенской провидицы поражали своей точностью и прямотой, что подтверждалось рядом личных примеров. В то лето баба Валя показала Авроре, как гадать на жениха по расческе.



Ещё одной деревенской «знающей» оказалась старенькая бабушка Альбина. Эта сухонькая старушка считалась мастерицей заговоров и тихих шепотков. Она заговаривала больных, ставила защиту на дом или скот, изредка практиковала и любовную магию. На всех важных для деревни событиях бабушку Альбину просили исполнить какой-либо ритуальный напев или обрядовую песню-заклинание. Особенно важным это считалось на похоронах. Говорили, что у неё хранится очень старая книга, где собрано огромное количество заговоров древности. Одна из подруг Авроры показала ей клочок тетрадного листа, на котором бабушка Альбина плохим старушечьим подчерком нацарапала «молитовку» за здоровье заболевшей лошадки, в которой церковнославянские архаизмы соседствовали со странными призывами к «зверюшкам» и «ночной матронушке».



Также много рассказывали девочки о тёте Нине жившей с мужем-охотником и детьми в избе у самого леса. Эта средних лет женщина находилась в теснейшем контакте с природой. Точность, с которой она по различным приметам и поведению животных предсказывала погоду, просто поражала! При этом прогнозы могли касаться не только ближайших дней, но и целого сезона. «Коль на Явдоху-клюжницу воробушек воды напьется, то на Егория козочка травы наестся» – передавали Авроре слова ведуньи, которые звучали для девочки полнейшей тарабарщиной. Тетя Нина считалась специалистом по общению с домовыми, колодезными водяными, банниками и даже лешим! Хором и наперебой рассказывали девчата, как тетя Нина вывела из леса заблудившегося мальчика. Почти в каждом коровнике деревни висел изготовленный ею «скотий бог» в виде засушенной лапы хищного зверя, а из кроликов, которых разводил муж, выходили и расходились по всей округе обереги поменьше. Как-то под вечер по большому секрету Авроре рассказали, что когда-то давно тетя Нина выгнала из одной избы кикимору, после чего долго болела, но это было в другой деревне.



Безусловно, Аврора замечала, что в доме, где она временно проживала, сушится много трав. Вот только травы эти предназначались вовсе не в суп, как она полагала изначально. Местные жители периодически захаживали к ним в избу и получали от её бабушки Евдокии небольшие свертки, за что горячо благодарили, а иногда оставляли вкусные подарки. С удивлением Аврора узнала, что её бабушка лучшая травница в округе и что в определённое время года она собирает травы даже ночью, либо перед самым рассветом. С огромным энтузиазмом девочка стала расспрашивать бабушку про её ремесло, все больше узнавая об особенностях трав и отваров, а также взаимосвязи растений и лунного цикла. В качестве подмастерья травницы Аврора приобрела даже некоторый авторитет в деревенской компании.



И все же, самым уважаемым человеком на деревне была бабка Ульяна. Эта сурового вида старуха важно прохаживалась по деревне в застиранной, неизменно черной одежде с видом районного председателя, а всякий встречный житель кланялся ей чуть ли не в пояс. С бабкой Ульяной нужно было дружить, её всегда приглашали на все деревенские празднества и старались усадить на наиболее почетном месте. Ни в каких реальных органах власти она никогда не состояла, зато слыла могущественной ведьмой, которая при желании может и навредить. Жила бабка Ульяна одна в центральном, самом большом доме на деревне и держала приличное хозяйство, управляться с которым ей помогала вся округа.



Ещё про несколько деревенских жительниц ходила молва, что они состояли в ученицах у Ульяны или бабушки Альбины и перенимали у них «знатьё».



Однако самым интересным показалось Авроре описание того, как вся эта «Ложа чародеек» раз в год на весенние праздники собиралась у бабки Ульяны и обсуждала «дела насущные». В такой день окна ведьминого дома плотно зашторивались, и потому никто не знал, что именно происходило на собрании, а длиться оно могло до самой поздней ночи.



В таком мире очутилась маленькая девочка тем летом. В отличие от кичащейся материализмом городской школы, деревня оказалась полона невидимых существ и скрытых свойств вещей. Вся обстановка этого места буквально искрилась магией. Будь это роса на заре или шумный ливень под вечер – всё было пропитано таинственностью и очарованием.



И вот, пребывая в этакой временной резервации, Аврора стала свидетелем применения деревенской магии. В избе, которая располагалась прямо напротив дома её бабушки, жило относительно молодое по деревенским меркам семейство Сыропятовых с весьма скромным достатком – муж, жена, трое деток и корова кормилица. Ближе к середине лета, неизвестно уж, по каким причинам эта семья навлекла на себя гнев Главной ведьмы.



В тот день Аврора услышала громкую ругань под окнами. Тихонько приоткрыв занавеску, она осторожно выглянула на улицу и увидела бабку Ульяну, которая громко материлась на закрытые ворота соседей. Вскоре всё стихло, но, по выражению бабушки-травницы, незадачливые селяне очень зря так неосторожно обошлись с Ульяной. К вечеру на входных дверях и калитке со стороны своего двора бабушка Авроры аккуратно развесила вонючие пучки сушеной полыни. Ночь прошла спокойно, ни одна собака не гавкнула. Но на утро всю улицу ждало потрясение. В один из столбов, державших ворота Сыропятовых, был до половины вогнан старый ржавый топор облитый молоком. Мужики, пришедшие на помощь хозяину, только совместными усилиями смогли вырвать инструмент из бревна. Тем утром много кто приходил на улицу посудачить о случившемся, но позже все стали держаться от атакованного дома подальше.



Как бы то ни было, но корова Сыропятовых уже через неделю перестала доиться. Вся деревня была уверена, что это дело рук бабки Ульяны и советовала соседям Авроры пойти к ведьме на поклон. Однако вместо этого они вызвали колхозного ветеринара, который ничего сделать не сумел. Приходили и другие специалисты, прописывали какие-то витамины, но все было бесполезно. Потеря свежего молока бьет по деревенскому хозяйству гораздо сильнее, чем Аврора могла себе представить. В общем, их с бабушкой соседи не то чтобы голодали, но заметно потеряли в качестве жизни, да ещё и на лечение потратились. Лето подходило к концу, а странная болезнь все никак не отступала от коровы. Тогда травница сжалилась над Сыропятовыми.



Однажды под вечер бабушка повела Аврору встречать их корову, которая обычно сама уверенно приходила домой с пастбища вместе с коровой Сыропятовых. Встретив медленно бредущих по деревенской улице буренок, бабушка Евдокия достала из кармана небольшую баночку с каким-то мутным отваром и, наклонившись, выплеснула жидкость на вымя соседской скотины. Аврора не знала, помог ли бабушкин ритуал соседям, однако с последствиями вскоре пришлось столкнуться уже им самим. Следующим вечером бабушка с внучкой возвращались из магазина, когда им на встречу вышла бабка Ульяна.



– Ты чего это удумала, Евдокия!? – агрессивно выпалила старуха в черном и стала напирать на бабушку Авроры.



– Ульяна, ты уж их оставь, детки-то в чем повинны… – оправдывающимся тоном ответила Евдокия. Аврора в этот момент смотрела на спор двух пожилых женщин будто завороженная.



– Это мне решать, – сквозь зубы процедила бабка Ульяна.



На это Евдокия уже ничего не ответила, но выдержала взгляд ведьмы. Затем они разошлись.



Так прошел остаток лета. Уже перед самым приездом родителей Авроры ей довелось сходить за грибами с компанией деревенской детворы под предводительством тёти Нины. Грибов из того похода девчата принесли столько, что пришлось раздавать по соседям.



И вот настал день, когда за Авророй приехали родители. На этот раз девочка лила слёзы уже от нежелания возвращаться в город. Сразу по приезде родителей она отпросилась сбегать попрощаться с подругами. Переобнимавшись, девчата условились писать друг другу письма, а на прощание окружили Аврору, сцепившись в хоровод, и спели какую-то грустную песню с кучей старинных слов с едва уловимым смыслом.



Медленно и неохотно брела горожанка к дому бабушки. Повернув на нужную улицу, она увидела, что навстречу ей ковыляет бабка Ульяна. Аврора не испугалась, просто почувствовала какую-то неловкость, однако, поравнявшись со старухой, собралась с духом и громко сказала:



– Здравствуйте, бабушка Ульяна!



– Привет, Аврорка, – спокойно ответила ведьма, – ты никак сегодня домой уезжаешь?



– Да, – кивнула девочка, – родители уже приехали…



– Скучать, поди, по деревне будешь? – участливо спросила бабка Ульяна. В ответ Аврора грустно вздохнула и повесила голову.



– Ну да ничего! – внезапно ободряюще сказала старуха и достала из холщовой сумки небольшую янтарную брошку на английской булавке. – На вот тебе, гостинчик! – проговорила бабка Ульяна, хитро поглядывая на Аврору, – на память о нас.



У девочки загорелись глаза. Она вежливо приняла подарок и, горячо поблагодарив старуху, побежала домой.



Время было ещё только обеденное, но к отъезду все уже было готово. Аврора без задней мысли стала хвастаться перед мамой и бабушкой ведьминым подарком. Мать девочки, сосредоточенная на сборах, и вовсе отмахнулась от ребенка, а вот бабушка пришла в ярость!



– Зачем ты вообще подошла к этой карге!? – с негодованием закричала она на Аврору. – А тем более из рук у неё что-то взяла! Ты что не видела, как Сыропятовы маялись!?



И выхватив у внучки из рук брошку, Евдокия устремилась к калитке, Аврора с ревом бросилась за ней. Во дворе бабушка схватила старую метлу, которой давно не пользовались, затем распахнула калитку на улицу и бросила брошку под порог. Виртуозным движением она взмахнула метлой и отмела подарок от порога. Украшение отлетело на середину улицы и затерялось в пыли. Затем Евдокия схватила ревущую внучку и завела в дом. Там конфликт продолжился. Мама Авроры стала упрекать бабушку в резкости и мракобесии. Евдокия только отмахивалась от дочери: «Ничего, мол, не понимаешь»! В таком напряжении сборы и продолжились. Потихоньку Аврора успокоилась и стала помогать родителям собираться, она была ужасно обижена на бабушку и хотела поскорее уехать. Однако когда пришло время расставаться, внучка уже и не помнила обиды, так что прощание все же вышло очень теплым.



В городе беззаботные деревенские деньки сменились суетливыми школьными буднями. Время стало течь по-другому, а самое главное в окружении более не ощущалась магия.

Прошло, по меньшей мере, несколько месяцев, прежде чем родители Авроры заметили, что дочка стала хуже учиться. Всё началось с незначительных инцидентов типа невыученных уроков или забытых дома тетрадей. Ближе к середине учебного года девочка уже заметно сбавила в успеваемости и, что было нагляднее всего, во внимательности. Сидя на уроке, Аврора легко могла засмотреться в окно и утонуть в своих медленно текущих мыслях, перестав при этом слышать речь учителя. В итоге материал оставался неусвоенным, что неизбежно приводило к плохим оценкам. Стала хромать и память второклашки. Если раньше Аврора запоминала стихи слету, то теперь с большим трудом осваивала даже небольшие четверостишия с простейшими рифмами. Учительница всё твердила родителям о дефиците усидчивости и недостаточной тяге к знаниям, однако никакие разговоры не помогали. Девочка будто бы утратила интерес к окружающему миру и все более замыкалась в себе.



Ближе к весенним каникулам Аврора стала часто болеть. То простудится, промочив ноги, то неудачно порежется, то сляжет с сильным желудочным расстройством. Однако родители не видели в этих событиях какой-то зловещей закономерности и списывали все на трудности воспитания, пока не случилось самое страшное.



Произошло это уже в мае, перед самым окончанием занятий. Вернувшись из школы пораньше, Аврора быстренько переоделась, нехотя и под напором матери пообедала и рванула на улицу, где должна была встретиться с подружкой. День выдался необычно пасмурный и ветреный. Однако, несмотря на холодную погоду, лето уже явственно ощущалось в воздухе, и загружать себя мыслями о домашних заданиях ужасно не хотелось. В ещё непросохшем после утреннего дождя дворе не оказалось ни одной живой души. Так и не обнаружив подругу, Аврора забежала в соседний подъезд и выяснила, что её сверстницу все же заставили делать «домашку», и она выйдет только минут через пятнадцать. Растерянно девочка вышла обратно в зеленеющий двор и побрела к пустующим качелям. Поежившись и поплотнее запахнув куртку, Аврора подумала, что не зря мать так настаивала на дополнительном утеплении. Уже у самых качелей девочка услышала тяжёлые шаги за спиной. Обернувшись, она увидела странного мужика средних лет, которого никогда прежде не встречала. Он быстрым шагом приближался, вперив в школьницу свой колючий взгляд. Решив не обращать на него внимания, Аврора уселась на сидение качелей и слегка оттолкнулась ногами. Подозрительный тип подошел к девочке и заговорил низким хриплым голосом:



– Привет, дружочек! Я сантехник, тут в подвале у вас нашел котенка, может заберёшь его оттуда, а то он там один, плачет…



Конечно, Аврору учили, что никогда нельзя разговаривать с незнакомцами. И, конечно же, ей объясняли, что ни в коем случае с ними никуда нельзя ходить. Но легенда была подобрана крайне удачно. Дело в том, что вход в подвал, расположенный в третьем подъезде их дома, действительно был постоянно открыт, поскольку в ЖЭКе не находилось средств даже на замок. Рабочие просто заматывали петли проволокой и надеялись на чудо. Но дворовая компания, в которой состояла и Аврора, быстро открывала себе доступ в мрачные своды подвальных помещений и использовала их в качестве экстремальных игровых площадок. Много раз ребята видели там и кошек и крыс и гигантских пауков. Так что беззащитный котёнок, жалобно плачущий на трубе отопления, явственно предстал перед глазами Авроры, вызывая острое чувство жалости.



– У нас в подвале? – переспросила девочка.



– Да, вот здесь у вас, как из подъезда спускаться сразу направо, – говорил незнакомец, не вызывая особых подозрений. Он действительно выглядел как сантехник. Одет плохо и явно в рабочую, сильно испачканную одежду. Глубокие морщины избороздили его лоб, а смуглое лицо покрывала многодневная щетина. Своими натруженными потрескавшимися ладонями с пожелтевшими ногтями мужчина активно жестикулировал, распространяя вокруг запах горюче-смазочных материалов и табака.



– Ну, хорошо, – согласилась Аврора и направилась вслед за слегка прихрамывающим незнакомцем.



Заткнув нос, девочка юркнула в темный ведущий вниз коридор, а вошедший за ней странный сантехник плотно закрыл за собой подвальную дверь.



– Эй! – вскрикнула Аврора, – так же ничего не видно!



– А ты проходи направо в бойлерную, там лампа горит, – отозвался грубый голос.



Продвинувшись немного, школьница действительно увидела слабый желтоватый свет, мерцавший из-за поворота. Когда девочка очутилась в бойлерной, глаза уже попривыкли к темноте и она разглядела мрачную обстановку помещения, наполненного ржавыми подтекающими трубами. Было заметно, что в уголке оборудовано что-то вроде столика, накрытого испачканной газетой, на которой размещались гранёные стаканы и пустая консервная банка. Пахло здесь немного лучше, чем при входе, так как в помещении было много пара, исходившего от центральной массивной конструкции.



– Ну и где котёнок? – выказывая волнение, спросила Аврора.



– В уголок забился малышок. Вон! – с этими словами, произнесёнными странно изменившимся голосом, жуткий незнакомец довольно грубо схватил девочку за плечи и начал толкать вперёд. Аврора попыталась вырваться, однако мерзкий сантехник вцепился в неё железной хваткой. Тогда она закричала, но агрессор захлопнул ей рот ладонью, потом грубо развернул. Дернувшись назад, девочка оступилась и упала на спину, что позволило ей выкрикнуть отчаянное «Помогите!», однако через секунду рука мерзавца уже сдавливала её шею.



– Тише, тише! – ядовито шипел упырь, запуская свою руку под куртку Авроры.



Вдруг помещение сотряс утробный вопль этого урода. Отдёрнув руки от своей жертвы, маньяк схватился за правую кисть и с усилием погасил крик. Затуманенный взгляд быстро вскакивающей Авроры уловил струйку крови, стекающую по пальцам нападавшего. Несколько секунд монстр и жертва смотрели друг на друга немигающими глазами. Мысли девочки метались в поисках спасения, агрессор при этом не двигался с места, пребывая в каком-то странном параличе. В следующее мгновение Аврора заметила, что он попытался что-то сказать, но некий внутренний спазм пресёк эту попытку. Девочка поправила растрёпанную куртку, не заметив как под ноги ей упала, подобранная втайне от бабушки, янтарная брошка с расстегнувшейся английской булавкой и окровавленной иглой.



Пошатнувшись, маньяк упал на колени и захрипел. Свой проколотый палец он продолжал прижимать к груди. В шоковом состоянии Аврора наблюдала, как напавший на неё незнакомец грузно упал на бок. Сообразив, что пора спасаться, школьница рванула к выходу. Расходуя, по всей видимости, последнюю энергию, нападавший отчаянно схватил девочку за ногу, но хватка оказалась очень слабой. Аврора с презрением посмотрела в мутные глаза агрессора, брезгливо отдёрнула штанину и убежала.



Второклассница чувствовала себя ужасно противно и невыносимо мерзко, поэтому она рассказала матери лишь о том, что в подвале плохо какому-то дяде. И только когда Скорая увезла сантехника из соседнего ЖЭКа, а мать вызвала девочку на серьезный разговор, та рассказала все как было. Тут же вызвали милицию. Участковый внимательно выслушал рассказ пострадавшей и направил информацию куда следует. Более Аврора ничего не слышала про этого сантехника много лет. И только когда она училась уже в старших классах мать рассказала ей, что напавшего на неё сантехника так и не довезли до больницы. Он скончался от обширного сердечного приступа, резвившегося чрезвычайно быстро. Поэтому милиция более школьницу и не тревожила.



Какое-то время Авроре понадобилось, чтобы справиться со стрессом. Однако постепенно при поддержке родных и друзей она поборола свои страхи, подтянула успеваемость и стала жить как прежде.



Единственное, что радикально изменилось после этого случая – из окружающего мира магия исчезла окончательно. На целое лето девочка больше ни разу не ездила к бабушке. Её стали отправлять в пионерские лагеря, либо брать с собой на отдых к морю. Конечно, в деревне Аврора гостила много раз и впоследствии, но сельских подруг почти не встречала, а деревенское окружение перестало искриться таинственностью. Травы, заговоры и распахнутые ножницы, висящие на стенах рядом с иконами, более не щекотали воображение и превратились в незаметную бессмыслицу. Видела Аврора и бабку Ульяну, старуха копалась у себя в огороде, когда девочка вместе с родителями проезжала мимо большого дома посреди деревни. Никакую грозную ведьму бабка Ульяна более не напоминала. Согнувшись в три погибели, она усердно полола траву, поминутно отирая пот со лба. Обыкновенная старая крестьянка, вынужденная в своей скромной жизни очень много трудиться.



Все чудеса и тайны деревни, все эти невидимые духи, причудливые ритуалы и мистические природные энергии словно бы сконцентрировались на самом кончике иглы и навсегда растворились, отведя от Авроры страшную беду.



Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:52

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