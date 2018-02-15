Монах

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:55

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 245 Комментарии: 1 +7 Сегодня, 07:55 by

Как-то раз мы разговорились с подругой о различных таинственных материях, и она рассказала мистический случай, произошедший с ее мамой, Анастасией Федоровной, которой на момент описываемых событий только-только стукнуло 25 лет. Тогда она жила в деревне, а работала в леспромхозе. Стоял очень жаркий июль. Работали в леспромхозе в те годы шесть дней в неделю, выходной был всего один, а иногда в летнюю страду люди трудились вообще без отдыха. В тот раз Настя проснулась рано-рано утром, солнце едва показалось над краем леса. Ночью прошел дождь, и в воздухе была разлита приятная прохлада, дул легкий ветерок. Настя порадовалась, что у нее выходной. В такую погоду самое милое дело — прогуляться в соседнюю деревню к двоюродной сестре. Деревня, где жила сестра, находилась километрах в пяти. Туда, конечно, можно было добраться и на автобусе, но Настя решила, что лучше сходит пешком. В такой чудесный день не хотелось трястись в душном транспорте. Автобусы между деревнями ходили маленькие, и кататься на них в жару, да еще в давке, — одно мучение. Дорога была хорошо знакома с босоногого детства, она ходила по ней тысячи раз и не могла заблудиться, даже если бы шла ночью.Настя шагала по знакомой тропинке, проходящей через молодой березовый лесок. Вокруг громко пели птицы, жужжали насекомые, в траве еще поблескивала утренняя роса. «Скоро и грибы пойдут», — подумалось. Она знала, что в этом лесу в сезон всегда полно подберезовиков. Места вокруг были давно исхожены ею. Она вышла из лесочка в перелесок, до соседней деревни — цели ее путешествия — оставалось всего ничего. Но вдруг ощутила легкое беспокойство: показалось, что она заблудилась. Это было невероятным, но местность вокруг выглядела совершенно незнакомой. Лес как будто стал другим. Сначала Настя даже не испугалась, ведь стояло яркое солнечное утро, и не было никаких причин для волнений. Она лишь слегка озадачилась. Девушке пришлось остановиться и оглядеться вокруг — но нет, никаких знакомых примет. Под ногами вилась едва заметная тропка, и ничего не оставалось, как пойти по ней.Девушка спустилась с небольшого пригорка и вдруг увидела, что тропка ведет прямо к старой церкви. Все бы ничего, но Настя абсолютно точно знала: такой церкви в этих местах никогда не было. Небольшой храм. От него буквально веяло стариной. Все дышало миром и покоем. Один минус — вокруг не было ни души. «Может, в церкви кто-то есть, — подумала девушка. — Узнаю хоть, где я нахожусь». Настя подошла ближе. Вдруг дверь приоткрылась, и на порог вышел мужчина в монашеской одежде. Он смотрел на нее пристально и строго. Настя жалобно сказала:— Простите, я заблудилась. Где здесь ближайшая деревня?Монах сначала оглядел девушку с головы до ног, потом ответил:— Слушай меня внимательно. Ты зашла не туда. Немедленно разворачивайся и топай обратно! Иди той же дорогой, по которой пришла, никуда не сворачивая. И запомни: не возвращайся сюда и никогда не ищи это место! Второй раз тебе домой не вернуться. А теперь уходи! Сейчас же!Он говорил не грубо, не кричал, но Насте вдруг почему-то стало очень страшно. Она и сама не понимала почему, но решительность монаха очень подействовала на нее. Настя ничего не ответила, просто развернулась и быстро пошла, почти побежала по той же тропинке обратно, не оглядываясь и не смотря по сторонам. Путь был долгим, и Настя не запомнила места, через которые шла. Перед глазами вилась тропка, и девушка не могла отвести от нее взгляда. Через какое-то время она вдруг поняла, что все вокруг как-то неуловимо изменилось, места вокруг вдруг стали знакомыми. Она огляделась и увидела, что находится рядом со своей родной деревней. Солнце уже поднялось высоко и припекало. Настя шла по родной, знакомой до мелочей улице и с волнением и страхом вспоминала свое недавнее приключение.Анастасия Федоровна часто вспоминала этот случай. Куда она попала? И что было бы, если бы она сразу не повернулась и не побежала, смогла бы она тогда вернуться домой? Кто был этот монах? Что за церковь? Потом она пыталась разузнать что-нибудь о храме, но ничего не получалось. Она расспрашивала старожилов, нет ли поблизости старинной церкви. Но все единодушно отвечали, что церкви здесь есть, но только не в деревнях, а в лесу… Да ну, кто же строит церкви в лесу? Тут же приличный люд живет, разбойники не водятся и не водились никогда. Также Настя пыталась выяснить, не происходили ли еще с кем-то из местных жителей такие же странные случаи. Но, похоже, она единственная из округи, кого угораздило попасть в такую передрягу. В дальнейшем Настя еще не раз ходила по той дорожке, но никогда не блуждала и выходила в соседнюю деревню. Видимо, есть на свете места, куда можно попасть только случайно и один раз.Автор - Ольга Семенова, г. Тольятти.

Ключевые слова: Таинственные материи деревня тропинка лес церковь монах страх старожилы

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