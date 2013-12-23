Лесная мистика

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:29

Сделано_в_СССР Просмотров: 191 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 08:29 by

Этот случай произошел еще до развала Советского Союза. Тогда мы с сыном очень любили кататься на велосипедах за городом — ездили в Белоостров, Комарово и так далее. Там был прокат велосипедов, и сын лихо мчался к Финскому заливу и обратно, обкатывал тропинки меж огромных хвойных деревьев. К концу дня мы где-нибудь на пеньке обедали — бутерброды, чай, а потом с прекрасным настроением возвращались домой на электричке.Так нам понравилось в пригородах Ленинграда, что решили ездить туда и просто на пикник. В тот день, о котором хочу рассказать, взяли бутерброды с жареной рыбкой. Решили погулять по краю леса да незаметно углубились и, вероятно, ушли далеко от шоссе. Я увлеклась сбором грибов. Много их было, хотя по идее их время еще не пришло. Достала обычный столовый ножик, чтобы срезать грибы, положила его на траву, отвлеклась буквально на минутку, нагнулась, чтобы поднять, - и нет ножа. А ведь тут у ног положила! Поискали вокруг — нет нигде. Решили, что пора закругляться, идти в сторону шоссе, а по пути кушать бутерброды. Под ногами захлюпало, значит, не туда идем. Пошли сначала в одну сторону, потом в другую: везде одно болото, чем дальше, тем опаснее. Тут видим — на кочке ножик лежит, только не наш, а совсем другой. Решили забрать его. Я даже пошутила:— Наверное, наш ножик лешему по душе пришелся, и он поменялся с нами.Вдруг вижу — кот сидит на большой сухой кочке, серый, красивый, с огромными желтыми глазами. Мы ему дали рыбки. Он нам помурлыкал, съел угощение и прыгнул на другую сухую кочку. Повернулся к нам и ждет, когда мы к нему подойдем. Вокруг было много воды, но сухие кочки словно сами по себе появлялись после очередного прыжка замечательного лесного кота. Мы долго шли по ним, кормили не пойми откуда взявшегося кота рыбкой. Последний кусочек — последняя сухая кочка.— Мама, давай возьмем его себе домой, — взмолился сын.Но кот пропал. Он словно растаял — не было ни прыжка в воздухе, ни нырка в листву. Смотрим — кота нет. Как неожиданно появился, так и пропал. Зато исчезло и болото, а вместо него появилась тропинка — чистая и сухая, звуки электрички слышны. Мы без труда вышли из леса, звали кота, но его нигде не было. Был это кот или леший в образе кота, не знаю, но он нас спас и указал дорогу.Галина.Г, Санкт-Петербург.Летом 2012 года мы с младшим братом Олегом пошли погулять по тайге. Дело было на шестом километре трассы М-60 Владивосток-Хабаровск, что в Приморском крае. Наш дедушка сказал нам, что за горой возле дороги в старом домике живет его старый приятель, и попросил проведать его — жив ли. Самому дедушке ходить было сложно — он болел и ослабел ногами. Мы с братом зашли в тайгу, и вдруг Олег говорит мне тихо:— Саша, смотри, вон там!Я посмотрел, замер на месте и потерял на время дар речи. Перед нами, где-то в десяти метрах, проходило удивительное существо, про которое нам когда-то давно рассказывал дедушка. Правда, мы ему тогда не поверили, решили, что это сказка. Но нет, вот оно, перед нами. Существо шло на задних лапах. Мы испугались и особо его не рассматривали, помню только, что все это чудище было покрыто длинной шерстью, а глаза у него буквально светились красным. Уже потом, вспоминая этот случай, я решил, что больше всего чудище было похоже на гориллу, которые в наших местах, конечно же, не водятся. Когда мы закричали от страха, существо опустилось на четыре лапы и бросилось в чащу. Нам уже было не до прогулок и не до дедушкиного приятеля — мы побежали домой. Когда рассказали дедушке все, что видели, он, несмотря на слабость, собрал своих товарищей, опытных охотников, и отправился на поиски. Правда, он в основном ими руководил, говорил, кому куда идти, что делать. Пока чудище искали там, где мы его видели, уже в другом месте, возле озера Ханка, его встретили и другие люди.Четыре года прошло, но до сих пор не могу забыть эту встречу. Иногда услышу чью-нибудь историю и думаю: наверное, просто выдумали. Потом вспоминаю встречу в тайге и понимаю — в этом мире всякое бывает.Александр Александрович Мазилкин, г. Енисейск.Как-то в сентябре 1997 года приехали ко мне мой родной брат с дядей Цереном и предложили отправиться с ними в тайгу за кедровыми шишками. Я без раздумий согласился. Взяли мы все, что нам нужно, и — в путь.Когда мы доехали до нужного места, было уже поздно. В тайге быстро темнеет. Мы на скорую руку соорудили ночлег. После ужина, усевшись вокруг костра, стали рассказывать друг другу всякие истории. Говорил в основном я. Я поведал, что три года тому назад на этом самом месте, где мы сейчас находимся, случилась забавная история. Как-то раз сюда приехали мужики за шишками с ночевкой. Так вот, ночью, когда все спали, один из них, еще не совсем проснувшись, увидел свою лошадь и с перепугу закричал на всю тайгу: «Медведь!» Услышав этот крик, полусонные мужики разбежались кто куда. Весь остаток ночи они искали друг друга, боясь кричать, чтобы не привлечь внимание «медведя». Посмеявшись, мы легли спать.Была уже глухая ночь. Проснулся я оттого, что кто-то пристально смотрел на меня. Полная луна огромным шаром висела над тайгой и освещала все вокруг. И вдруг я увидел… призрак! У меня глаза полезли на лоб. Я, схватив руку брата, лежавшего рядом, стал его тормошить:— Видишь?— Тихо, молчи, — ответил он мне.Призрак стоял и смотрел на нас, как ни в чем не бывало. Минуты три, наверное, это продолжалось. Ростом он был высок, примерно метра два, руки намного длиннее человеческих, носа, рта не видел, а вот глаза горели зеленым цветом, как у кошки. А потом призрак неожиданно исчез. Разбудив дядю Церена, мы рассказали ему, что видели. Он нам не поверил.Кстати, вот что удивило: когда призрак смотрел на нас, ни одна собака не гавкнула. А когда он исчез, сразу стали заливаться. Кстати, я до этого не раз слышал от бывалых охотников истории о том, что в тех краях обитает странное существо, которое все называют «таежным призраком». Но о том, что встречу его лично, и подумать не мог.Эрдэм Александрович Жигжитов, г. Соль-Илецк Оренбургской обл.Авторы: Галина Г, Санкт-Петербург; Александр Александрович Мазилкин, г. Енисейск; Эрдэм Александрович Жигжитов, г. Соль-Илецк Оренбургской обл.

Ключевые слова: Болото кот леший тайга существо полная луна таёжный призрак охотники

Другие, подобные истории: