Магическая охрана

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:27

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 162 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 08:22 by

Очаровательный котенок сидел на пригорке. Местные старушки и ребятня обступила его, гадая, кто же мог подбросить пушистого красавчика. Многие хотели бы его погладить: такой он был забавный, хорошенький, пушистый, но котик не давался, отбегал. А ко мне сам пошел! Потерся мордочкой о ноги и посмотрел вполне осмысленным и будто бы даже приглашающим взглядом. Я засмеялась и взяла малыша на руки.— Хозяйку себе выбрал! — заулыбались соседи.Дома рассмотрела найденыша лучше. Глазки голубые, густая шерстка цвета антрацита. Ветеринар сказал, что дальняя родня котофея может быть очень породистой. Согрешила прабабка с дворовым Барсиком… Со временем один кошачий глаз остался голубеньким, второй сделался зеленым.. Когда я это заметила впервые, стало не по себе. Да еще своими разными гляделками Рич смотрел иногда в разные стороны!— Мам, посмотри, что это с ним? — позвал меня сынуля однажды вечером.На желтом пушистом коврике, раскинувшись, лежал подросший котенок, уже практически кот. Махал лапами так, словно играл с чем-то невидимым. Потом вскочил, кинулся в угол и зашипел, наскакивая на невидимую преграду.— Ничего не понимаю! — я удивилась и встревожилась.Раньше Рич так себя не вел.— Может, его что-то напугало? — предположил сын.Макс достал мобильник и заснял странные движения кота. Бросил ему обычный шнурок, тот ловил вяло, особого интереса не проявлял. И вдруг его словно подменили. Вскочил, вздыбил шерсть, бросился снова в угол за шкафом и с шипением сражался там с неведомым врагом. Да еще по всему дому послышались голоса, топот, стук. Что же происходит?— Кого он там ловит? Взбесился, что ли, — недоумевал Максим. — Рич, Ричуня! — звал он.Кот не реагировал, как обычно, на голос хозяина. Из-за шкафа не вылезал. Оттуда доносилось шуршание, урчание… Сын возился с телефоном. Неожиданно вскрикнул, позвал меня:— Смотри, мама! Это что такое?На видео в лапах котенка была четко видна белая прозрачная субстанция, похожая на клубок или сгусток, но размытая. А в комнате ничего подобного мы не заметили!— О боже… — прошептала я.Не знала, что и подумать. Ясно — что-то здесь не так. Нечистая сила нас навестила. Но почему? Чем мы ее привлекли? Ничего плохого не совершали. С перепугу я начала бормотать известные мне молитвы, поглядывая на животное, словно на исчадие ада.Звонок в дверь показался громом. Нервы мои были на пределе. Дернувшись, я заорала:— Кто там еще? Что вам нужно?За порогом стояла старушка с нижнего этажа:— Не кричи, Таня, нехорошо это, — покивала с осуждением головой. — Горе, понимать надо…— Какое горе? — понизив голос, спросила я.— Вера Ивановна умерла, соседка твоя ближайшая. Деньги по подъезду на похороны собираю. Сдавать будешь?— Да-да, конечно… — забормотала я, сразу забыв про одни страхи и пугаясь других неведомых неприятностей. Казалось, недоброе объяло меня со всех сторон.— А когда это случилось?— Да только что скорая и пат-анатомия уехали. Забрали бедную… По лестнице носилки несли, неужто не слышала? Из соседней ведь квартиры выносили…Вот и объяснение шуму в подъезде! Вполне реальное. Зато поведение кота можно было пояснить только сверхъестественной причиной. Обсудив печальную новость, — одинокая старушка скончалась от сердечного приступа — я, отдав добровольной помощнице несколько купюр, закрыла дверь и похолодела: Вера Ивановна жила за той стеной, у которой бесновался наш котенок. И этот сгусток… Говорят же, душа отлетает от тела в момент смерти. Кот ловил «облачко» как раз в то время, когда несчастная испускала последний вздох… Меня обуял ужас.— Мрр, мрр, — послышались мирные, знакомые звуки.Котофей терся около меня, привычно требуя ужин. Я немного успокоилась.— Ты мой хороший! — засюсюкала, наклонившись к черному комочку.Животное спокойное, не нападает, с фантомами не воюет. Значит, ничего из потустороннего мира в нашей квартире нет… Душа покойницы испарилась. Старушку похоронили на деньги, собранные соседями.Прошла неделя. Ночью я проснулась от странного звука — наступал девятый день после кончины Веры Ивановны. В квартире явно кто-то был. Посторонний! На кухне звякали тарелки в проволочной подставке над раковиной. Не помня себя от страха, метнулась туда. Нога наткнулась на что-то мягкое.— Ой, мамочки мои! — в ужасе заорала я.Вспыхнул свет. Заспанный Макс стоял в дверях:— Мама, что случилось-то?— Здесь гремело, — еле выговорила я. — Понимаешь?!Из-под ног черной тенью метнулся Рич.— Тьфу ты, черт! — в сердцах выругалась я.Кот вспрыгнул на стол, подошел к мойке, и… тарелки с чашками над ней снова задребезжали. Я могла поклясться, что животное не задевало столовых предметов, оно только приблизилось к ним. Кто же тогда зацепил нашу посуду? Снова невидимка?— Ни за что спать без света не лягу! Боюсь! — заявила я. — И ты не ложись, ладно?Сын зевал, ныл, обзывал меня трусихой, просился спать и норовил заснуть стоя. Я его отпустила в кровать, а сама осталась бдеть, сутулясь на кухонной табуретке. Все было спокойно и тихо. Котик свернулся калачиком на маленьком диванчике — он обычно спит на кухне, и я закрываю дверь, чтоб не бродил по комнате ночью и не мешал. Сама стала клевать носом. Была не была! Лягу спать, а то от бессонницы черти начнут мерещиться. Улегшись, наконец, в постель я забылась тревожным сном.Проснулась как от толчка — посреди комнаты колыхалось светлое прозрачное облако. На фоне сереющего окна видела это очень четко!— А-а-а! — истошно заорала я.Я взвыла, вскочила на кровать с ногами и запустила в привидение подушкой. Послышался то ли вздох, то ли всхлип. Оно стало уменьшаться, темнеть и сжалось до размеров детского мячика. Клацая зубами от страха, дотянулась до выключателя. И ничего страшного не увидела. На месте жуткого «мячика» лежал, свернувшись клубочком, мой любимый Ричи. Как же он попал в комнату? Ведь я, уходя с кухни, плотно закрыла дверь. Заглянула к Максу — спит, даже от моего крика не проснулся. Значит, не мог открыть дверь для кота. Мистика какая-то! Сквозь стены котище ходит, что ли? Злосчастную ночь я досыпала со светом.Утром кот вел себя как обычно. А я позвонила знакомому, интересующемуся паранормальными явлениями. Когда-то в молодости ему удалось сфотографировать НЛО, снимок круглого предмета в небе даже попал в местные газеты. С тех пор Олежка считал себя крутым спецом по бесовщине. Хотя лично я не видела связи между инопланетянами и духами.— Что же происходит с котом? — недоумевала, в который раз пересказывая странные события. — То его поведение вполне нормальное, милый ласковый котик, то вдруг начинает играть с невидимкой, будто чувствует привидение…— Не только чувствует, но даже и притягивает, — с умным видом объяснил приятель, поглаживая моего Рича. — Он же у тебя существо немного восточное. А там в черных кошках живут духи умерших.— Только этого мне не хватало! — ужаснулась я. — Взяла, называется, котенка. Пожалела на свою голову.— У восточных народов есть поверье, что все неведомые и невидимые нам существа могут быть или ангелами, или духами. И вселяться в животных, причем черных. А у твоего еще и глаза необычные. Верный признак, что Ричи с иными мирами связь поддерживает!— Что же мне делать? На улицу его выбросить? Жалко…— Ерунды не говори, — отрезал Олег. — Он же может и добрых духов притягивать. И у тебя в доме будет удача. Вообще, черные коты — вроде домовых. Магическая охрана дома, поняла?Больше никаких происшествий с Ричем не случалось, духи и привидения на него, похоже, не претендуют. А удача и правда пришла. Как-то утром поймала я взгляд Рича разными глазами в разные стороны, от которого похолодела — неужели странности продолжаются? Но нет, через секунду он моргнул, прищурился, взгляд вернулся в фокус, и кот привычно замурлыкал. Я подумала: сегодня что-то произойдет. Страха не было. Значит, событие будет хорошее.В тот день мне предложили новую работу, я даже надеяться на такую не смела! Это Рич наколдовал, не иначе! Устал от моих вечных жалоб на безденежье. Все-таки есть в нем что-то сверхъестественное…Автор - Татьяна.

Ключевые слова: Котёнок сражение с неведомым врагом прозрачная субстанция нечистая сверхъестественное

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