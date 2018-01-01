Дом Призраков

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:08

Lemonchik Просмотров: 54 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 12:08 by

Однажды мы семьёй переехали в новый дом, у которого было 2 этажа. Я сначала боялся, но вечером отключили свет. Мой папа пошёл проверять счётчик. За этот дом никто не платил. Шли слухи, что, где сейчас находится наш дом, там было кладбище, но кладбище перевезли.Мой папа пошёл проверять подвал, в подвале лежал труп. Он испугался, закрыл подвал и сказал, чтобы мы туда не заходили.Однажды я зашёл туда, там никого не было. Когда я хотел пойти назад, дверца захлопнулась. Никого не было дома, кроме меня, никто не мог хлопнуть дверцу. Я побежал, хотел открыть дверцу, но не смог.Я сидел там очень много времени, и когда пришли родители, я кричал, что я в подвале. Потом открылась дверца. Смотрю: родители мертвы. Я смотрел на дверцу подвала, потом я увидел тень.Она стояла и шептала, что этот дом проклят, потом тень исчезла, всё вокруг шептало: «Ты умрёшь». Я вышел из дома, подпалил его. Когда подпалил, увидел что-то наподобие трупа. Это и оказался труп, весь дом был сделан из трупов и животных. Я поклялся больше не переезжать в другие дома. И я начал жить с бабушкой в одном родном доме.

Ключевые слова: Духи страх смерть тень ужас авторская история

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