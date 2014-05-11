Невеста с того света

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 23:13

Сделано_в_СССР Просмотров: 416 Комментарии: 2 +7 Вчера, 23:13 by

Женщины в моей семье определенно наделены каким-то 6-м чувством. Так, частенько мои бабушки видели вещие сны, знаки о событиях, что вскоре должны были произойти – и они действительно сбывались. Меня тоже с детства учили доверять своим предчувствиям, часто повторяя истории о том, как мама спасла не одну свою знакомую, просто слушая себя. Но сейчас я расскажу историю, которая случилась лет 7 назад. Я тогда еще в школе училась, а вспоминаю – и по коже бегут мурашки…К нам в гости часто приходила одна мамина подруга, очень несчастная женщина. На тот момент прошло всего 2 недели, как она потеряла дочь, и я даже думать не хочу о том, что она тогда чувствовала. Помню, она долго сидела со скрещенными на груди руками и смотрела в одну точку, а мама все пыталась что-то рассказывать, лишь бы заполнить пустоту. Как-то раз эта женщина пожаловалась маме, что сомневается, правильно ли похоронила дочку.Дело в том, что девочка стала ей часто сниться и как будто о чем-то просить – и мамина подруга догадывалась, в чем дело. Они похоронили 17-летнюю девочку не в свадебном платье, как это положено, потому что посчитали ее еще слишком маленькой. И теперь ее дочь часто ей снилась как будто не упокоенной. Моя мама посоветовала, ложась спать, прочесть 10 раз молитву Отче Наш, и мысленно попросить помощи.И вот на следующий день молодая женщина примчалась к нам с самого утра, сверкая круглыми глазищами. Оказывается, сработало! К ней во сне пришла дочь и попросила выполнить странную просьбу: купить фату и в ближайшее воскресенье, встав рано утром, выйти к дороге и передать покупку первой встречной машине. Просьба была ошеломительной, но на тот момент никто не сомневался в реальности этого сна. Так что она купила фату, а мама с нетерпением ждала ее в назначенный день.Подруга пришла к нам в воскресное утро, и мы молча поставили чай. Она казалась такой счастливой, какой давно уже не была, а еще надела новое платье. После короткого чаепития мамина подруга рассказала нам, что утром она рано проснулась и действительно вышла с фатой на шоссе. Машин еще совсем не было, но потом она увидела фуру, за рулем которой сидели два солдатика.Делать нечего, она их тормознула, извинилась и попыталась объяснить свою странную просьбу, на что оба парня вежливо заулыбались: «Ты пришла по адресу: везем парня домой, он застрелился на службе. Можешь вложить вещь к нему в гроб».Вот так мы стали свидетелями настоящего мистического чуда. А подруга только и сказала:- Жизнь после смерти существует.Автор - Aridika.

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