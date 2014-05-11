Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Невеста с того света

Женщины в моей семье определенно наделены каким-то 6-м чувством. Так, частенько мои бабушки видели вещие сны, знаки о событиях, что вскоре должны были произойти – и они действительно сбывались. Меня тоже с детства учили доверять своим предчувствиям, часто повторяя истории о том, как мама спасла не одну свою знакомую, просто слушая себя. Но сейчас я расскажу историю, которая случилась лет 7 назад. Я тогда еще в школе училась, а вспоминаю – и по коже бегут мурашки…

К нам в гости часто приходила одна мамина подруга, очень несчастная женщина. На тот момент прошло всего 2 недели, как она потеряла дочь, и я даже думать не хочу о том, что она тогда чувствовала. Помню, она долго сидела со скрещенными на груди руками и смотрела в одну точку, а мама все пыталась что-то рассказывать, лишь бы заполнить пустоту. Как-то раз эта женщина пожаловалась маме, что сомневается, правильно ли похоронила дочку.

Дело в том, что девочка стала ей часто сниться и как будто о чем-то просить – и мамина подруга догадывалась, в чем дело. Они похоронили 17-летнюю девочку не в свадебном платье, как это положено, потому что посчитали ее еще слишком маленькой. И теперь ее дочь часто ей снилась как будто не упокоенной. Моя мама посоветовала, ложась спать, прочесть 10 раз молитву Отче Наш, и мысленно попросить помощи.

И вот на следующий день молодая женщина примчалась к нам с самого утра, сверкая круглыми глазищами. Оказывается, сработало! К ней во сне пришла дочь и попросила выполнить странную просьбу: купить фату и в ближайшее воскресенье, встав рано утром, выйти к дороге и передать покупку первой встречной машине. Просьба была ошеломительной, но на тот момент никто не сомневался в реальности этого сна. Так что она купила фату, а мама с нетерпением ждала ее в назначенный день.

Подруга пришла к нам в воскресное утро, и мы молча поставили чай. Она казалась такой счастливой, какой давно уже не была, а еще надела новое платье. После короткого чаепития мамина подруга рассказала нам, что утром она рано проснулась и действительно вышла с фатой на шоссе. Машин еще совсем не было, но потом она увидела фуру, за рулем которой сидели два солдатика.

Делать нечего, она их тормознула, извинилась и попыталась объяснить свою странную просьбу, на что оба парня вежливо заулыбались: «Ты пришла по адресу: везем парня домой, он застрелился на службе. Можешь вложить вещь к нему в гроб».

Вот так мы стали свидетелями настоящего мистического чуда. А подруга только и сказала:

- Жизнь после смерти существует.

Автор - Aridika.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 23:13
Вчера, 23:13 by Сделано_в_СССРПросмотров: 416Комментарии: 2
+7

Ключевые слова: Семья вещие сны мамина подруга просьба дочери фата гроб чудо

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Eulalia
Сегодня, 01:50
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 338
Не по теме, и, возможно, совпадение, но история навеяла: училась я в училище, подзывает меня на перемене однокурсница, спрашивает, мол, Юлька, может знаешь, к чему сон такой - дорога, и я несусь га мотоцикле с огромной скоростью.
Говорю, без понятия, может тебя дорога или приключение какое-то ждет. Как-то тревожно стало от ее сна, но значения не придала тогда. Через недели 2-3 не пришла на пары она, подружки забеспокоились, не дозвониться, никто не поднимает. Нашди ее в машине, в гараже с молодым человеком, отравилась газом угарным, парня спасли, а у нее сердце больное было, не выдержало..хоронили зимой, тоже в свадебном платье, была как снежная королева в гробу(
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#2 написал: MiniRaLkA
Сегодня, 04:15
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 351
А что значит: положено в свадебном платье хоронить? Вон мусульмане вообще без гробов хоронят и ничего, нормально всё. Женщина переживала, оттуда и сны такие. А вообще, похожих историй с такими передачами фаты и т.д. – уйма. Но я всё равно не верю...
Зарегистрирован: 26.09.2011
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.